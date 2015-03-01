MWC 2015: Sandisk'den iki yeni USB bellek: 32GB Dual USB Drive ve iXpand 128 GB

Haber Editörü
Barcelona'da düzenlenen 2015 Mobil Dünya Kongresi kapsamında detaylarına burada yer verdiğimiz 200GB kapasiteli yeni microSD hafıza kartını duyuran dünyan ünlü Sandisk, bu noktada durmadı ve ürün gamına iki yeni USB bellek çözümü daha ekledi.
Sandisk'in yeni USB bellek çözümlerinden 32GB Dual USB Drive çift bağlantı yuvası ile dikkat çekiyor. Bir tarafı standart USB 3.0 giriş olan bellek, diğer tarafında ise uzun süre önce açıklanan Type-C adı verilen bağlantı yapısını kullanıyor. Bu bağlantı yapısı bildiğiniz üzere eski standarttan farklı olarak Apple'ın Lightning kabloları gibi iki taraflı da takılabiliyor. Tasarımsal olarak küçülen yapısıyla da daha ince cihazların önünü açan bu teknolojiyle gelen bellek, 32GB'lık depolama alanıyla da birçok işlem için yeterli bir kapasite ortaya koyuyor. Sandisk'in diğer bellek birimi olan iXpand ise firmanın daha önce satışa sunduğu 64GB'lık sürümün yeni versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Artık en üst noktada 128GB depolama alanı sunan bellek, Mac ile Windows işletim sistemli bilgisayarlarla iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri arasında veri aktarımı yapılmasına imkan tanıyor. Üzerinde hem standart USB hem de Lightning portu taşıyan bellek, iXpand Sync isimli özel uygulaması üzerinden de TouchID temelli yüksek veri güvenliği sağlayabiliyor.
Sandisk'in yeni ürünlerinden 32GB Dual USB Drive'ın yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacağı belirtilerken, fiyatı hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. iXpand'in 128GB'lık versiyonu ise 150$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay raflardaki yerini alıyor.
http://www.tomshardware.com/news/sandisk-type-c-usb-ixpand,28658.html#xtor=RSS-181 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Resimdeki port daha çok Apple Lightning portuna benziyor.