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MWC 2015 : Snapdragon 820 lanse edildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Snapdragon 820 lanse edildi

Cyanogen ile açıkladığı yazılım alanındaki işbirliğinin ardından Qualcomm gelecek yılın yeni amiral gemi modeli olacak 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetine de resmiyet kazandırdı.
Qualcomm genelde özelleştirilmiş çekirdekleri ile biliniyordu. Ancak 64-bit evrenine geçiş yaptıktan sonra firmanın geride kalmamak adına Cortex-A57 ve Cortex-A53 standart çekirdek mimarilerinden faydalandığını gördük. Firma daha çok grafik tarafında farklılaşmaya çalıştı. Şimdi ise firma gerekli Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak özüne geri döndü.
Daha önce sızan bilgilerde firmanın Taipan adında 64-bitlik özelleştirilmiş çekirdek kullanacağı belirtiliyordu. Açıklanan bilgilerde ise Kyro adında özelleştirilmiş bir çekirdek kullanılıyor. Ancak Qualcomm çok fazla detaya girmiyor.
Tahminlere göre 8 çekirdekli olacak Snapdragon 820 yongaseti beraberinde Adreno 530 grafik birimini getirecek ve Samsung'un 14nm sürecindeki FinFET teknolojisi ile üretilecek. Firmanın özelleştirilmiş çekirdek konusundaki uzmanlığı düşünüldüğünde Snapdragon 820 döneminin en güçlü yongaseti olabilir. Bunun yanında üretim süreci de hesaba katıldığında Snapdragon 820 rakiplerin tozunu attırabilir.
Qualcomm yeni nesil yongasetlerinde Zeroth adını verdiği sezgisel bir bilgi işlem platformu kullanacak. Zeroth canlı beyinlerinden ilham alıyor ve gerçek hayattaki nöronların dizilimi üzerine modelleme yapıyor. Projenin önemli noktası ise nöronların çalışma şeklini temel alması. Bu sayede karmaşık algoritmalardan daha başarılı şekilde görevler yerine getirilebiliyor.
Zeroth platformu insan veya hayvan beynine benzer şekilde çevreden edindiği geri dönüşümlere göre öğrenme yetisine sahip. Qualcomm'un Zeroth platformunu kullandığı bir robot, testlerde çevreyi keşfediyor ve dışarıdan gelen iyi veya kötü şeklindeki talimatlara göre davranışlarını şekillendiriyor.
Gelecekte Zeroth tabanlı cihazlar kullanıcısını tanıyarak örneğin kameranın kadranını ayarlayacak, güvenlik yazılımlarını kullanacak, ifadelere göre arayüzü şekillendirecek ve sürekli kullanıcıyı takip edecek sensörler barındıracak.
Snapdragon 820 yongasetinin işler yolunda giderse yılın ikinci yarısında örneklenmesi bekleniyor. İlk cihazlarda yerini alması ise yıl sonunda veya gelecek yıl başlarında olacak.



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emiLL 4 yıl
Bu duyurunun ardından cayır cayır 810u nasıl sataack
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Monreal_ 4 yıl
yalnız androidde bir çok marka telefonları geliştirmeye başladı snap800 lerle beraber samsung da kullanmasına rağmen sanki az tökezlemeye başlıyor yenilik Şart
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ulabuneya 4 yıl
Büyük ihtimalle xperia z4 de s820 kullanılacak. Çünkü sony yıl sonuna doğru z4 u çıkartabilir.
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doctor_bey 4 yıl
Qualcomm için geç değil elbet, ancak Samsung koptu gidiyor; rekabeti keyifle izliyorum.
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ardicli2000 4 yıl
Samsung Exynos 7 serisi ile zaten bunu yaptı. Hazır bir ürünü bile var elinde. 820 içinse yılın ikinci yarısında hazır olacağı söyleniyor. Son kullanıcıya ulaşacak ürünleri görmemiz ise yıl sonunda ancak mümkün olacakmış. E o zamana Samsung S7 ve Apple iPhone 6S çıkar. Bu ürünlerde çıta çok daha yüksek olur. Qualcomm bir an önce 900 çalışmalarına başlasa iyi eder bence. Samsung lehine bir gelişme bence...
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BirkanBilen 4 yıl
Yani yıl sonuna kadar meydan Exynos 7420 nin olacak.Yıl sonuna doğruda Exynos 7420 nin cpu tarafına hız aşırtma yapıp gpu tarafınada maliT860 veya T880'i koyarlar.kısacası 2 sene içinde cep telefonuna wireless ps4 kolu bağlayıp led tv bağlantısıyla Battfield 4 ,Call of Duty'yi oynayabiliriz.Simdi atma bu kadar diyebilirsiniz fakat 2 yıl sonra bu yazımı bir kere daha okuyun.
Saygılar,
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Xiaomii 4 yıl
Mi 5 te istiyoruz!
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YasinCC 4 yıl
Yeni el ısıtıcısını tanıtmışlar. Bari daha az güç çekse
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Monreal_ 4 yıl
z4 te ne kullancaklar ?
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ayhanjan 4 yıl
Yürübe Qualcom...
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freudunpiposu 4 yıl
Qualcomm'un SoC tarafı değil de APU tarafı batar böyle giderse. Galaxy en aşşağı 60 milyon satıyor Note'la birlikte. Yarısı da snapdragon.
Kendi mimarisi 32 bit tarafında rezildi. Belki de a57 stock tasarımı tutup kanal bellekleriyle oynayıp gelecek senelerde yeni snapdragon diye tanıtacaktır. 32 bit-te tüm samsung düşmanlarını böylece kandırdı.
14nm'ye geçebilmiş mi acaba böyle haberler yapılıyor ama Finfet olayına geçti diye biliyorum ben. Kesin bir yorum yapmak istemiyorum anti samsungçular gibi ama bu yonga seti aynı 32 bit-te ki politika devam ederse 2017'de 3.5 ghz'yi görmüş bir biçimde anti samsungçular tarafından satın alınacaktır. Malum S4pro'yu hız aşırtıp aşırtıp sizlere 600 800 diye yutturdular.
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mu5tafa 4 yıl
Yakinda sony htc falan islemciyi samsung dan alirlar.
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JessieJ 4 yıl
İşte bunlar hep exynos.
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