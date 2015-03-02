MWC 2015 : Snapdragon 820 lanse edildi





Cyanogen ile açıkladığı yazılım alanındaki işbirliğinin ardından Qualcomm gelecek yılın yeni amiral gemi modeli olacak 64-bitlik özelleştirilmiş Snapdragon 820 yongasetine de resmiyet kazandırdı.

Qualcomm genelde özelleştirilmiş çekirdekleri ile biliniyordu. Ancak 64-bit evrenine geçiş yaptıktan sonra firmanın geride kalmamak adına Cortex-A57 ve Cortex-A53 standart çekirdek mimarilerinden faydalandığını gördük. Firma daha çok grafik tarafında farklılaşmaya çalıştı. Şimdi ise firma gerekli Ar-Ge çalışmalarını tamamlayarak özüne geri döndü.

Daha önce sızan bilgilerde firmanın Taipan adında 64-bitlik özelleştirilmiş çekirdek kullanacağı belirtiliyordu. Açıklanan bilgilerde ise Kyro adında özelleştirilmiş bir çekirdek kullanılıyor. Ancak Qualcomm çok fazla detaya girmiyor.

Tahminlere göre 8 çekirdekli olacak Snapdragon 820 yongaseti beraberinde Adreno 530 grafik birimini getirecek ve Samsung'un 14nm sürecindeki FinFET teknolojisi ile üretilecek. Firmanın özelleştirilmiş çekirdek konusundaki uzmanlığı düşünüldüğünde Snapdragon 820 döneminin en güçlü yongaseti olabilir. Bunun yanında üretim süreci de hesaba katıldığında Snapdragon 820 rakiplerin tozunu attırabilir.

Qualcomm yeni nesil yongasetlerinde Zeroth adını verdiği sezgisel bir bilgi işlem platformu kullanacak. Zeroth canlı beyinlerinden ilham alıyor ve gerçek hayattaki nöronların dizilimi üzerine modelleme yapıyor. Projenin önemli noktası ise nöronların çalışma şeklini temel alması. Bu sayede karmaşık algoritmalardan daha başarılı şekilde görevler yerine getirilebiliyor.

Zeroth platformu insan veya hayvan beynine benzer şekilde çevreden edindiği geri dönüşümlere göre öğrenme yetisine sahip. Qualcomm'un Zeroth platformunu kullandığı bir robot, testlerde çevreyi keşfediyor ve dışarıdan gelen iyi veya kötü şeklindeki talimatlara göre davranışlarını şekillendiriyor.

Gelecekte Zeroth tabanlı cihazlar kullanıcısını tanıyarak örneğin kameranın kadranını ayarlayacak, güvenlik yazılımlarını kullanacak, ifadelere göre arayüzü şekillendirecek ve sürekli kullanıcıyı takip edecek sensörler barındıracak.

Snapdragon 820 yongasetinin işler yolunda giderse yılın ikinci yarısında örneklenmesi bekleniyor. İlk cihazlarda yerini alması ise yıl sonunda veya gelecek yıl başlarında olacak.







