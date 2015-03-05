MWC 2015 ödülleri açıklandı : iPhone 6, LG G3 ve Moto E en iyi telefon ödüllerine layık görüldü

Bir çok üreticinin bulunduğu ve yeni modellerini tanıttığı Mobil Dünya Kongresi'nin 2015 etkinliğinde çeşitli kategorilerde ödüller de verildi. Ödüller 300'den fazla uzman,analist, gazeteci, akademisyen ve mobil operatör temsilcilerinin oylarıyla sahiplerini buldu.
Ödül alan cihazlar 2014 yılının Kasım ayı sonuna kadar çıkarılmış olanlar arasından seçildi. Bu bağlamda fuarda tanıtılan yeni modellerin bu ödül için yarışmadığını ve bir sonraki yıl düzenlenecek kongrede ödül için yarışacaklarını belirtelim. En iyi telefon kısmında iPhone 6 ve LG G3 modellerinin ikisi de ödüle layık görülürken düşük fiyatlı en iyi telefon dalında Motorola Moto E en iyi telefon ödülünü aldı. En iyi giyilebilir ürün ödülü ise Motorola Moto 360 akıllı saatine verildi. Tablet kısmında en iyi ödülü alan cihaz ise Microsoft Surface Pro 3 modeli oldu.
Ödüllerin tam listesine bakmak isteyen kullanıcılar http://www.globalmobileawards.com/winners-2015/ adresini ziyaret edebilirler.
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Hele o LG o yamuk kasası elde nasıl rahatlık hissi veriyor çözebilmiş değilim.
Motorola, Sony, BB, HTC candır. Gerisi anlık heyecandır.
Bu söylediklerim note 4e hazırlık içindi.kimse bu sefer oldu demesin.hep söylenmiş sözler.sade ve sadece harika ekranı ve harika kamerası var.hala aynı samsung kullanımda ve sorunsuz değil.
Yani telefonun o inanılmaz özelliklerinden bahsetmiyorum.ben kullanımdan bahsediyorum.yaptığı şeyleri yarım yamalak yapıyo samsung.bu konuda sony ve htc akıcılığı yakaladı.belki kağıt üstünde en iyileri değil ama sana vaadedileni veriyo.samsung bi sürü kullanılmayan ekstra özellikle göz boyuyo sen önce yapman gerekenleri sorunsuzca yap.
Bu kasmayı nasıl farkediyorum anlatayım önce ekranı büyük diye note3 e geçiyorum.sonra kullanıp ağırlığından şikayet edip ufacık iphone ye geçtiğimde kullanım farkediliyo.uygulamadan çıkmak için hala sanki s2 gibi 10 kere geri tuşuna basman gerekiyo.ana home tuşundan da çıkarsın ama problem bu değil problem sisteminin düzgün olmaması.başa dönersek her defasındaki gibi bu sefer olan samsung ve her defasında şişip bıktıran bi kullanım.
Ama kend kendine çatlayan bir cihazı sadece performansı için 1. yapmam.
Komple bütün olarak düşüneceksin, kullanıcı deneyimleri + performans + fiyat. bunları değerlendirip ortaya sonuç çıkarmak lazım.
He buna rağmen G3 birinci olabilir mi? Bence olur, ip6+ daha ucuz olsa açık ara en iyi olurdu ama dengesiz fiyat politikasından puan kaybediyor.
Ayrıca kullanmadığı cihaz hakkında kesin yargılarla atıp tutanlar şöyle bi ayrılsın kalabalık yapmayalım.