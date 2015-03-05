MWC 2015 ödülleri açıklandı : iPhone 6, LG G3 ve Moto E en iyi telefon ödüllerine layık görüldü

Bir çok üreticinin bulunduğu ve yeni modellerini tanıttığı Mobil Dünya Kongresi'nin 2015 etkinliğinde çeşitli kategorilerde ödüller de verildi. Ödüller 300'den fazla uzman,analist, gazeteci, akademisyen ve mobil operatör temsilcilerinin oylarıyla sahiplerini buldu.

Ödül alan cihazlar 2014 yılının Kasım ayı sonuna kadar çıkarılmış olanlar arasından seçildi. Bu bağlamda fuarda tanıtılan yeni modellerin bu ödül için yarışmadığını ve bir sonraki yıl düzenlenecek kongrede ödül için yarışacaklarını belirtelim. En iyi telefon kısmında iPhone 6 ve LG G3 modellerinin ikisi de ödüle layık görülürken düşük fiyatlı en iyi telefon dalında Motorola Moto E en iyi telefon ödülünü aldı. En iyi giyilebilir ürün ödülü ise Motorola Moto 360 akıllı saatine verildi. Tablet kısmında en iyi ödülü alan cihaz ise Microsoft Surface Pro 3 modeli oldu.

Ödüllerin tam listesine bakmak isteyen kullanıcılar http://www.globalmobileawards.com/winners-2015/ adresini ziyaret edebilirler.