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MWC 2015 ödülleri açıklandı : iPhone 6, LG G3 ve Moto E en iyi telefon ödüllerine layık görüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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1
52
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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MWC 2015 ödülleri açıklandı : iPhone 6, LG G3 ve Moto E en iyi telefon ödüllerine layık görüldü
Bir çok üreticinin bulunduğu ve yeni modellerini tanıttığı Mobil Dünya Kongresi'nin 2015 etkinliğinde çeşitli kategorilerde ödüller de verildi. Ödüller 300'den fazla uzman,analist, gazeteci, akademisyen ve mobil operatör temsilcilerinin oylarıyla sahiplerini buldu.
Ödül alan cihazlar 2014 yılının Kasım ayı sonuna kadar çıkarılmış olanlar arasından seçildi. Bu bağlamda fuarda tanıtılan yeni modellerin bu ödül için yarışmadığını ve bir sonraki yıl düzenlenecek kongrede ödül için yarışacaklarını belirtelim. En iyi telefon kısmında iPhone 6 ve LG G3 modellerinin ikisi de ödüle layık görülürken düşük fiyatlı en iyi telefon dalında Motorola Moto E en iyi telefon ödülünü aldı. En iyi giyilebilir ürün ödülü ise Motorola Moto 360 akıllı saatine verildi. Tablet kısmında en iyi ödülü alan cihaz ise Microsoft Surface Pro 3 modeli oldu.
Ödüllerin tam listesine bakmak isteyen kullanıcılar http://www.globalmobileawards.com/winners-2015/ adresini ziyaret edebilirler. 

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anatolianwarrior 4 yıl
zaten 5s üst düzey bir cihazdı.eksiklikleri batarya ve küçük ekrandı.ip6da ekran halledildi bataryada nisbeten halledildi.bu yüzden ödül alması çok doğal
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doctor_bey 4 yıl
Moto E'den daha iyi cihazlar var o seviyede, ödül onlardan birine gitmeliydi bence
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BARIŞ55 4 yıl
Motorola dışındakiler tırt.

Hele o LG o yamuk kasası elde nasıl rahatlık hissi veriyor çözebilmiş değilim.

Motorola, Sony, BB, HTC candır. Gerisi anlık heyecandır.
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stefansalvatore 4 yıl
Samsung kullandım iphone da kullandım.note 3 için herkes ne dedi.bu sefer kasmayacak.android ileride şişiyo söylentisi var ya.şu anda note 3 internette gezinirken menü akıcılığında kasmaya başladı.herkes bilir bi yere girersin sonra geri tuşuna basarsın işte o geri tuşuna basma olayı çoğaldı.hani çıkmak istersin bir an önce telefon tepkisine bakmadan 10 kere hızlıca geri geri yaparsın.şu an durum bu.

Bu söylediklerim note 4e hazırlık içindi.kimse bu sefer oldu demesin.hep söylenmiş sözler.sade ve sadece harika ekranı ve harika kamerası var.hala aynı samsung kullanımda ve sorunsuz değil.

Yani telefonun o inanılmaz özelliklerinden bahsetmiyorum.ben kullanımdan bahsediyorum.yaptığı şeyleri yarım yamalak yapıyo samsung.bu konuda sony ve htc akıcılığı yakaladı.belki kağıt üstünde en iyileri değil ama sana vaadedileni veriyo.samsung bi sürü kullanılmayan ekstra özellikle göz boyuyo sen önce yapman gerekenleri sorunsuzca yap.

Bu kasmayı nasıl farkediyorum anlatayım önce ekranı büyük diye note3 e geçiyorum.sonra kullanıp ağırlığından şikayet edip ufacık iphone ye geçtiğimde kullanım farkediliyo.uygulamadan çıkmak için hala sanki s2 gibi 10 kere geri tuşuna basman gerekiyo.ana home tuşundan da çıkarsın ama problem bu değil problem sisteminin düzgün olmaması.başa dönersek her defasındaki gibi bu sefer olan samsung ve her defasında şişip bıktıran bi kullanım.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
iphone haketti
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AMERICAN 4 yıl
helal olsun surface pro 3'e
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hollowman_ 4 yıl
2014'ün en iyi telefonu açık ara Note 4. hem donanımda hem kamera da, hem ekran konusunda hem de batarya konusunda rakipsiz.
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szr1907 4 yıl hollowman_
moto maxx dan daha mı iyi bataryası .
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yasin_92 4 yıl
iphone 6 Türkiyede bu kadar pahalı diğer ülkelerde fiyatların normal olduğunu belirmekte fayda var. Lg g3 e çamur atanlar neyin derdindesiniz hayatınızda hiç lg kullandınız mı g2 den sonra lg resmen çağ atladı ve diğer firmalara çağ atlatmak zorunda bıraktı g3 çok güzel bi ürün.2k ekranlı ilk telefon işlemci kuvvetli ısınma sorunu vardı fakat lg akıllılık edip android 5 sürümünü hemen bu cihaza sundu ve bu problemi ortadan kaldırdı.kamera en gelişmiş ve en iyi kameralardan biri 3000 mhz lik değişebilen bi pile sahip olması ve sd kart girişinin olması 16 gb lıkta 2 gb 32 gb lık ta 3gb ram kullanıldı hem bütçeye hemde performansa hitap edenler düşünüldü vede lg nin yeni arayüzünün çok güzel olduğunu stabil ve akıcı olduğunu göz önüne alıp bu ödülü vermişler bence haketmiş.İphone 6 ya gelince iphone 6 kullanmadım ama kullanan tanıdıklarımın hepsinden aynı yorumu alıyorum kullanışlı bi telefon olmuş kamera çok iyi ekran kalitesi çok iyi stabil bi cihaz pilde fena değil
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^7pMş^ 4 yıl
G3 mü allasen güldürme beni G3 bozuk telefon ekran çöküp duruyor
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sahmat_78 4 yıl
G3 ün kullanıcı deneyimlerini saymazsak evet birinci olacak cihaz :)
Ama kend kendine çatlayan bir cihazı sadece performansı için 1. yapmam.
Komple bütün olarak düşüneceksin, kullanıcı deneyimleri + performans + fiyat. bunları değerlendirip ortaya sonuç çıkarmak lazım.
He buna rağmen G3 birinci olabilir mi? Bence olur, ip6+ daha ucuz olsa açık ara en iyi olurdu ama dengesiz fiyat politikasından puan kaybediyor.
Ayrıca kullanmadığı cihaz hakkında kesin yargılarla atıp tutanlar şöyle bi ayrılsın kalabalık yapmayalım.
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ztalan 4 yıl
Moto maxx dünyada satışa çıksa idi 1. olurdu belki
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Umutcan 4 yıl
Tablet kategorisinde Surface pro 3'e şaşırmadım, başka bir ürüne verilseydi abes kaçardı.
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