Mac Variety Bundle 5: Flux, Back In Focus, Sharepod ve dahasına 39 $'a sahip olun

Bu haberimize #BlackFriday şerefine hazırlanan başka bir Mac Bundle'ı konuk oluyor.

Mac Variety Bundle 5.0 isim paket, 8 önemli uygulamayı %90 indirimle sahip olmanızı sağlıyor. Normal değeri 401 dolar olan paket aralarından Flux ve Back in Focus gibi özel yazılarla dikkat çekiyor. Hızlıca programları tanıyacak olursak:

Flux 4: Gelişmiş XHTML ve CSS Web tasarım yazılım ($140) Back In Focus: Bulanık olan fotoğraflarınızı netleştirin ($100) Sharepod: iPhone ve iPad'deki müzik ve çalma listelerini iTunes'a aktarın ($20) Lucid: Web sayfalarınızı güçlendirin ($55) Folx: İndirilen dosyalarınızı organize edin ve yönetin ($20) X-Mirage: iOS cihazınızı Mac'e yansıtın ($16) Tidy Up: Videoları istediğiniz formata dönüştürün ($30) Airy: YouTube'deki içerikleri ister video ister ses dosyası olarak indirin ($20)

3 gün sonra sona erecek kampanyadan yararlanmak ve paketi satın almak için burayı tıklamanız yeterli.