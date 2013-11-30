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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac Variety Bundle 5: Flux, Back In Focus, Sharepod ve dahasına 39 $'a sahip olun

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mac Variety Bundle 5: Flux, Back In Focus, Sharepod ve dahasına 39 $'a sahip olun

Bu haberimize #BlackFriday şerefine hazırlanan başka bir Mac Bundle'ı konuk oluyor.

Mac Variety Bundle 5.0 isim paket, 8 önemli uygulamayı %90 indirimle sahip olmanızı sağlıyor. Normal değeri 401 dolar olan paket aralarından Flux ve Back in Focus gibi özel yazılarla dikkat çekiyor. Hızlıca programları tanıyacak olursak:

  1. Flux 4: Gelişmiş XHTML ve CSS Web tasarım yazılım ($140)
  2. Back In Focus: Bulanık olan fotoğraflarınızı netleştirin ($100)
  3. Sharepod: iPhone ve iPad'deki müzik ve çalma listelerini iTunes'a aktarın ($20)
  4. Lucid: Web sayfalarınızı güçlendirin ($55)
  5. Folx: İndirilen dosyalarınızı organize edin ve yönetin ($20)
  6. X-Mirage: iOS cihazınızı Mac'e yansıtın ($16)
  7. Tidy Up: Videoları istediğiniz formata dönüştürün ($30)
  8. Airy: YouTube'deki içerikleri ister video ister ses dosyası olarak indirin ($20)

3 gün sonra sona erecek kampanyadan yararlanmak ve paketi satın almak için burayı tıklamanız yeterli.


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Fukasaku 6 yıl
Tidy up ve Airynin yaptığını firefoxtaki bedava eklentilerlede yapıyorsun :)Macte hiç bunun için bedava programlar yokmuda :S
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