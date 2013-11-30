Mac Variety Bundle 5: Flux, Back In Focus, Sharepod ve dahasına 39 $'a sahip olun

Haber Editörü
Bu haberimize #BlackFriday şerefine hazırlanan başka bir Mac Bundle'ı konuk oluyor.
Mac Variety Bundle 5.0 isim paket, 8 önemli uygulamayı %90 indirimle sahip olmanızı sağlıyor. Normal değeri 401 dolar olan paket aralarından Flux ve Back in Focus gibi özel yazılarla dikkat çekiyor. Hızlıca programları tanıyacak olursak:
- Flux 4: Gelişmiş XHTML ve CSS Web tasarım yazılım ($140)
- Back In Focus: Bulanık olan fotoğraflarınızı netleştirin ($100)
- Sharepod: iPhone ve iPad'deki müzik ve çalma listelerini iTunes'a aktarın ($20)
- Lucid: Web sayfalarınızı güçlendirin ($55)
- Folx: İndirilen dosyalarınızı organize edin ve yönetin ($20)
- X-Mirage: iOS cihazınızı Mac'e yansıtın ($16)
- Tidy Up: Videoları istediğiniz formata dönüştürün ($30)
- Airy: YouTube'deki içerikleri ister video ister ses dosyası olarak indirin ($20)
3 gün sonra sona erecek kampanyadan yararlanmak ve paketi satın almak için burayı tıklamanız yeterli.
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