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Mac için Evernote güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Mac için Evernote güncellendi
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Windows’dan Mac’lere, iOS’den Android’e kadar tüm platformlarda kullanıcıların en çok kullandığı not alma uygulamalarından olan Evernote’un Mac edisyonu güncellendi.


5.5.1’e yükseltilen Mac için Evernote’da çeşitli hata ve performans düzeltmeleri yapılmış. Resmi dökümana göre Evernote’un son sürümü,  büyük belgelerde daha iyi arama performansı sunarken; senkronizasyon sırasında üzerinde çalıştığınız not odaklı kalmasını sağlıyor.


Evernote’un Mac App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Evernote - Evernote


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Baelros 5 yıl
Onenote'dan ötesi yok, diğerleri kusura bakmasınlar ama beş para etmez. Mac ve Linux desteği olsa keşke :(
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TheMarjinaLs 5 yıl
Valla onu bunu bilmem de , iWork uygulamaları çok daha ketifli geliyor bana ... Çok daha içeriği dolu ve eğlenceli. Üzerinde çalışmalar yaptıkça , daha iyi şeyler keşfettiğimi fark ettim.
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dreampowder 5 yıl Baelros
Baelros

Onenote'dan ötesi yok, diğerleri kusura bakmasınlar ama beş para etmez. Mac ve Linux desteği olsa keşke :(

One note'un mac versiyonu çıktı.

Fakat ikisi farklı uygulamalar, karşılaştırmak çok doğru olmuyor
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