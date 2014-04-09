Mac için Evernote güncellendi

Windows’dan Mac’lere, iOS’den Android’e kadar tüm platformlarda kullanıcıların en çok kullandığı not alma uygulamalarından olan Evernote’un Mac edisyonu güncellendi.





5.5.1’e yükseltilen Mac için Evernote’da çeşitli hata ve performans düzeltmeleri yapılmış. Resmi dökümana göre Evernote’un son sürümü, büyük belgelerde daha iyi arama performansı sunarken; senkronizasyon sırasında üzerinde çalıştığınız not odaklı kalmasını sağlıyor.





Evernote’un Mac App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Evernote - Evernote