Mac için Microsoft Hyperlapse Pro satışa çıktı

Son dönemde önemli yaratıcı yazılımlar üreten Microsoft, uzun zamandır Windows için kullanımda olan Microsoft Hyperlapse Pro'yu Apple'ın Mac platformuna da getirdi.

Microsoft Hyperlapse Pro ile kişiler birinci derece görüş açısına sahip zaman atlamalı çekimler oluşturabiliyor ve böylece uzun videolar yerine çok daha akıcı ve açıklayıcı görüntüler / içerikler elde edilebiliyor. Siyah bir arayüz üzerine kurulan uygulama, birçok kamera ile çekilen videolara aktif olarak destek veriyor ve "1 - 25" kat arası hız değerlerini aktif olarak kullanabiliyor.

Çoklu çekirdekli işlemciler ve üst seviye GPU birimlerine verdiği desteğiyle oldukça performanslı çalıştığı açıklanan Microsoft Hyperlapse Pro, sadece dört adımda profesyonel görünen Hyperlapse videolar oluşturabiliyor ve her kesimden kullanıcı tarafından rahatlık kullanılabiliyor.

Kişilerin günümüzde GoPro kameralarıyla çok uzun videolar çektiğini ve bunu birçok insanın izlemek istemediğini belirten Josh Weisberg, Hyperlapse videoların çok daha paylaşılabilir ve izlemesi heyecan vereci sonuçlar sunabildiğini sözlerine ekliyor.

50$ fiyat etiketi bulunan Microsoft Hyperlapse Pro'ya buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blogs.microsoft.com/next/2015/11/12/microsoft-hyperlapse-pro-for-mac-arrives-video-processing-app-creates-smooth-stable-time-lapse-videos/