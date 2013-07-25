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Mac kullanıcılar için dosya gizleme ve kilit uygulaması: Hidden File Manager

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac kullanıcılar için dosya gizleme ve kilit uygulaması: Hidden File Manager
Mac işletim sistemine sahip bilgisayarları üzerinde yer alan verilerin gizlenmesine ve gerekirse kilitlenmesine imkan sağlayan Hidden File Manager uygulaması, kullanıcılara bu özelliklerini ücretsiz olarak sunuyor.
Phoebe Ng adlı geliştirici tarafından hazırlanan Hidden File Manager, basitçe yapılacak sürükle-bırak işlemi sayesinde istenilen her türlü dosyanın gizlenmesini yerine getirebiliyor ve konacak şifreler ile üst seviye bir güvenlik sağlayabiliyor. Ayrıca gizlenen dosyaların düzenlenmesini ve isteğe bağlı olarak seçilen verilerin kendi kendini imha edebilmesini de sağlayabilen uygulama, OSX 10.7 ve üzeri sistemler ile rahatça çalışabiliyor.
Sunduğu güvenlik özellikleri ile beğeni toplayan Hidden File Manager uygulamasına Mac App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id670949956?mt=12 Yorum Yaz
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