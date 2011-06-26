Mac platformunun klasik fps oyunu Marathon iPad'e geliyor





90'lı yılların Macintosh kullanıcıları Marathon üçlemesini mutlaka hatırlayacaktır. PC'ler için Doom neyse Macintosh için de Marathon odur. Üçlemenin ilki 1994 yılında ikincisi 1995, üçüncüsü ise 1996 yılında yayınlanmıştı. 2794 yılında doğal kaynakları tükenen insan ırkının yeni bir yaşam alanı ararken iki uzaylı ırkı arasında kalmasını konu edinir.

Olağanüstü senaryosu ve devrimci yapısı ile bir devrin kapısın açan oyunun yapımcı firması Bungie Games, Marathon ile aynı evrende geçen Pathways Into Darkness adlı başka bir başarılı oyun daha geliştirmişti. Daha sonra ise herkesin bildiği Halo efsanesi doğdu. Aradan geçen zaman Marathon'un heyecanından hiç bir şey eksiltmedi.





Bungie firmasının 20. yılı nedeniyle üçleme bir süredir geliştirici topluluğuna dağıtılmaya devam ediyordu. Ardından tamamen ücretsiz ve açık kaynak hale geldi. Dahası Daniel Blezek adlı bir geliştirici oyunu iOS platformuna uyarlamak için çalışıyor. Günümüzdeki oyunlara nispeten oynanışı daha kolay olan Marathon'un iOS platformuna gelecek olması iPad kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırdı.