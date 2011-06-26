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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac platformunun klasik fps oyunu Marathon iPad'e geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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90'lı yılların Macintosh kullanıcıları Marathon üçlemesini mutlaka hatırlayacaktır. PC'ler için Doom neyse Macintosh için de Marathon odur. Üçlemenin ilki 1994 yılında ikincisi 1995, üçüncüsü ise 1996 yılında yayınlanmıştı. 2794 yılında doğal kaynakları tükenen insan ırkının yeni bir yaşam alanı ararken iki uzaylı ırkı arasında kalmasını konu edinir.
Olağanüstü senaryosu ve devrimci yapısı ile bir devrin kapısın açan oyunun yapımcı firması Bungie Games, Marathon ile aynı evrende geçen Pathways Into Darkness adlı başka bir başarılı oyun daha geliştirmişti. Daha sonra ise herkesin bildiği Halo efsanesi doğdu. Aradan geçen zaman Marathon'un heyecanından hiç bir şey eksiltmedi. 

Bungie firmasının 20. yılı nedeniyle üçleme bir süredir geliştirici topluluğuna dağıtılmaya devam ediyordu. Ardından tamamen ücretsiz ve açık kaynak hale geldi. Dahası Daniel Blezek adlı bir geliştirici oyunu iOS platformuna uyarlamak için çalışıyor. Günümüzdeki oyunlara nispeten oynanışı daha kolay olan Marathon'un iOS platformuna gelecek olması iPad kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırdı. 

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DH Misafiri 7 yıl
.The days were solid..Weeks of running, days with rain days with sun. Months of diedcation.Weeks with pain and weeks with love.The years were clear.Months with enlightment and months with darkness..But every footstep I took in the clear path of happiness were built for the goal to achieve. The goal with a path whether I can't find an end not even looking for it. The path wwhere I found in every step a joy a joy which to be felt from my toe till my crown of my head. I feel how a tear roll down my warm skin on the day of decision.. I am happy ..My life is a joy. I have the gift and talent to run for hours and hours and I am happy.2010 I ran 3 marathons and in the first and the fast lies 30 minutes.2010 I ran 3 marathons and in each part there was my soul, one in Spain one in Holland.2010 I ran 3 marathons and one of them where it all began, Athens.2011 I decide to continue..I will run further and heavier I will go to the top of the world and do it.But I will never forget how Athens gave me the power to see that winning is about seeing what you got. It all started in a little house with lots of love and the next day I saw again that the power of the greek lies in the love they gave to those crazy foreigner seeing that running in this marathon was more than just a run. Running here was /is running for a cause and this cause was democracy. The greek won and in every marathon lies a winner with his own story .Mine was feeling and experiencing the love in and around while running.My thanks for all the beautifull people from Athens..With love and many footsteps,Jose Vicente
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DH Misafiri 8 yıl
Bu oyunu oynamaya gerek yok çünkü MAC için kodlanmış Wolfenstein var ve müzikleri mükemmeldir PC versiyonuna göre. Merak edenler Mac emulator üzerinden oynayıp görebilirler.
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bocekgrafik 8 yıl
Wolfenstein'in mac versiyonu PC'ye uyarlansa ne güzel olurdu. Ondaki sesler, PC versiyonuna göre çok daha güzeldi çünkü.
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séquestre 8 yıl
DOOM dediniz aklımı aldınız oynayasım geldi ..
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