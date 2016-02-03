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MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor

Fizik ve kimya konusundaki derin bilgisi sayesinde en basit araç gereçlerle bile tehlikeli görevleri yerine getirebilen MacGyver, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
1
20
Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor
Sinema dünyasının en önemli içerik kaynaklarından biri olan yeniden yapımlar, son dönemde televizyon dünyasında da sık sık karşımıza çıkmaya başladılar. Bates Motel, Minority Report ve Hawaii Five-O gibi, sevilen eski dizi ve filmlerden uyarlanan birçok dizi, son yıllarda yayınlanmaya başlandı. Bu yeniden yapım furyasından nasibini alan dizilere, 80'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan MacGyver da katıldı.
Fizik ve kimya gibi bilimsel konulardaki derin bilgisi sayesinde, en basit araç gereçlerden bile bomba veya jet motoru yapabilen yetenekli bir özel ajanın maceralarını anlatan MacGyver, 1985 - 1992 yılları arasında 7 sezon boyunca yayınlanmıştı. İsviçre çakısını yanından ayırmayan MacGyver, o yılların en sevilen kahramanlarından biri olmayı başarmıştı.
Orijinal dizinin yapımcılarından biri olan Henry Winkler, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni MacGyver dizisini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. MacGyver'ın yeni senaryosunu geçtiğimiz Ekim ayında satın alan Amerikan televizyon kanalı CBS, diziye pilot bölüm siparişi verdi. MacGyver'ın da aralarında bulunduğu pilot bölümlerini önümüzdeki aylarda değerlendirecek olan CBS, beğendiği taktirde MacGyver'a ilk sezon onayı verecek.
Testere ve Hızlı & Öfkeli 7 gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan James Wan öncülüğünde geliştirilecek olan yeni MacGyver'da, ana karakter, orijinal dizidekinden 10 yaş daha genç, yani 20'li yaşlarında olacak. Phoenix Kurumu tarafından işe alınan genç MacGyver, tehlikeli görevlerin altından kalkabilmek için bilim alanındaki yeteneklerini kullanacak.

http://macgyveronline.com/news/macgyver-reboot-gets-green-light/#.VrHx3FJfac7 Yorum Yaz
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serkanozg 3 yıl en beğenilen
o yıllarda teknoloji böyle değildi. commodore 64 oynayanları tatmin ediyordu. şimdiki nesil bayağı farklı.cep telle silahlı uav hacklese kesmez :)
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Robinson_Crusoe 3 yıl
Tesadüfen gördüm şmdb puanı 4 lerde indirip izlemeye bile değmez fragmanını baktım beni izlemeyin diye bağırıyor,
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infom@n 3 yıl
kesbi

unpop
kesbi A takımı, kara şimşek, airwolf da geldin.
kara şimşek geldi zaten ama tutmadı1.sezon sonrası kaldırıldı, hatta pilot bolumunde David Hasselfof yani maykıl nayt konuk oyuncu, baskahramanın babası rolunde.. 2008-2009 yılı arasında 1 sezon oynadı imdb.com/...
Bildiğimiz amerikanın şahini mustangden kara şimşek mi olur. Tabi tutmaz.

10 numara yorum. İlk kara şimşek orijinal arabadan çok farklıydı. Bilim kurgudan çıkmış gibi herşeyi ile bambaşka bir arabaydı ama 2008'de Ford ile anlaşıp Mustang'ı bire bir diziye ekleyince o kadar ilgi çekmedi. Çünkü binlerce insanda aynı araba vardı.
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aycibin 3 yıl
baywatch da yeniden çekilsin
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GrıezmaNN 3 yıl
unpop
kesbi A takımı, kara şimşek, airwolf da geldin.
kara şimşek geldi zaten ama tutmadı1.sezon sonrası kaldırıldı, hatta pilot bolumunde David Hasselfof yani maykıl nayt konuk oyuncu, baskahramanın babası rolunde.. 2008-2009 yılı arasında 1 sezon oynadı imdb.com/...

Viper diye dizi vardı o 4 sezon oynadı galiba. Çok bi farkları yok.
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GrıezmaNN 3 yıl
unpop
kesbi A takımı, kara şimşek, airwolf da geldin.
kara şimşek geldi zaten ama tutmadı1.sezon sonrası kaldırıldı, hatta pilot bolumunde David Hasselfof yani maykıl nayt konuk oyuncu, baskahramanın babası rolunde.. 2008-2009 yılı arasında 1 sezon oynadı imdb.com/...

Viper diye dizi vardı o 4 sezon oynadı galiba. Çok bi farkları yok.
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GrıezmaNN 3 yıl
unpop
kesbi A takımı, kara şimşek, airwolf da geldin.
kara şimşek geldi zaten ama tutmadı1.sezon sonrası kaldırıldı, hatta pilot bolumunde David Hasselfof yani maykıl nayt konuk oyuncu, baskahramanın babası rolunde.. 2008-2009 yılı arasında 1 sezon oynadı imdb.com/...

Viper diye dizi vardı o 4 sezon oynadı galiba. Çok bi farkları yok.
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AMERICAN 3 yıl
Eskiden geceleri tntde izlerdik
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arel.gr 3 yıl
MacGyver bu gün !



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kesbi 3 yıl
A takımı, kara şimşek, airwolf da geldin.
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unpop 3 yıl kesbi
kesbi

A takımı, kara şimşek, airwolf da geldin.

kara şimşek geldi zaten ama tutmadı1.sezon sonrası kaldırıldı, hatta pilot bolumunde David Hasselfof yani maykıl nayt konuk oyuncu, baskahramanın babası rolunde..

2008-2009 yılı arasında 1 sezon oynadı
imdb.com/...
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redoracle 3 yıl
Vay be sevindim valla çocukken hayran hayran izlerdik,müziğini dinleyince bile o yıllara götürüyor beni,gene aynı jenerik müziğini kullansalar güzel olur remix filanda olur.
Sprey,kibrit,tuvalet kağıdı vs birleştirip bomba filan yapışını özledik reisin.
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Müslümano Ronaldo 3 yıl
ben tutacağını sanmıyorum nedeniyse böyle bilimsel ağırlıklı diziler tutmuyor mesela fringe bile çok düşük reytinglerden bitti, eskiden tezekten bomba yapmak insanlara çok hayret verici gelirdi mesela jurrasic park ilk çıktığında millet şoka girmişti son filminde 3 yaşındaki bebeler bile sanki micy mause izliyormuş gibi izlediler, kısaca tutmaz tutarsada tutar
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OverClocK1ng 3 yıl
O zaman hepsi gelsin. Mesela ben Hava Kurdu ile Atlantis'ten gelen adam da gelsin çok isterim...
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LokmanHekim 3 yıl
Yeni kahramanlar, yeni fikirler üretmek artık neredeyse imkansıza yakın oldu. Her şey tüketildi. Şimdi yeni orijinal bir hikaye ortaya atmaya çalışsalar, izleyenler hemen diyecekler ki; aynı falanca gibi, filanca gibi...
Bu durumda en garanti yol zamanında denenmiş ve başarılı olduğu görülmüş örneklerin yeniden hayata geçirilmesi oluyor.
Zamanında TV'de yayınlandığı yıllarda severek izlediğim bir diziydi. Zamanının iyi dizilerindendi. Popüler bir dizi karakteriydi. Hatta eli becerikli, yetenekli arkadaşlara aramızda "McGyver gibisin yahu" derdik.
Günümüze uyarlanıp, eski yıllardaki havayı oluşturmayı başarabilirse izlenir.
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