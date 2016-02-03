MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor

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Sinema dünyasının en önemli içerik kaynaklarından biri olan yeniden yapımlar, son dönemde televizyon dünyasında da sık sık karşımıza çıkmaya başladılar. Bates Motel, Minority Report ve Hawaii Five-O gibi, sevilen eski dizi ve filmlerden uyarlanan birçok dizi, son yıllarda yayınlanmaya başlandı. Bu yeniden yapım furyasından nasibini alan dizilere, 80'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan MacGyver da katıldı.
Fizik ve kimya gibi bilimsel konulardaki derin bilgisi sayesinde, en basit araç gereçlerden bile bomba veya jet motoru yapabilen yetenekli bir özel ajanın maceralarını anlatan MacGyver, 1985 - 1992 yılları arasında 7 sezon boyunca yayınlanmıştı. İsviçre çakısını yanından ayırmayan MacGyver, o yılların en sevilen kahramanlarından biri olmayı başarmıştı.
Orijinal dizinin yapımcılarından biri olan Henry Winkler, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni MacGyver dizisini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. MacGyver'ın yeni senaryosunu geçtiğimiz Ekim ayında satın alan Amerikan televizyon kanalı CBS, diziye pilot bölüm siparişi verdi. MacGyver'ın da aralarında bulunduğu pilot bölümlerini önümüzdeki aylarda değerlendirecek olan CBS, beğendiği taktirde MacGyver'a ilk sezon onayı verecek.
Testere ve Hızlı & Öfkeli 7 gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan James Wan öncülüğünde geliştirilecek olan yeni MacGyver'da, ana karakter, orijinal dizidekinden 10 yaş daha genç, yani 20'li yaşlarında olacak. Phoenix Kurumu tarafından işe alınan genç MacGyver, tehlikeli görevlerin altından kalkabilmek için bilim alanındaki yeteneklerini kullanacak.
http://macgyveronline.com/news/macgyver-reboot-gets-green-light/#.VrHx3FJfac7 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10 numara yorum. İlk kara şimşek orijinal arabadan çok farklıydı. Bilim kurgudan çıkmış gibi herşeyi ile bambaşka bir arabaydı ama 2008'de Ford ile anlaşıp Mustang'ı bire bir diziye ekleyince o kadar ilgi çekmedi. Çünkü binlerce insanda aynı araba vardı.
Viper diye dizi vardı o 4 sezon oynadı galiba. Çok bi farkları yok.
Viper diye dizi vardı o 4 sezon oynadı galiba. Çok bi farkları yok.
Viper diye dizi vardı o 4 sezon oynadı galiba. Çok bi farkları yok.
kara şimşek geldi zaten ama tutmadı1.sezon sonrası kaldırıldı, hatta pilot bolumunde David Hasselfof yani maykıl nayt konuk oyuncu, baskahramanın babası rolunde..
2008-2009 yılı arasında 1 sezon oynadı
imdb.com/...
Sprey,kibrit,tuvalet kağıdı vs birleştirip bomba filan yapışını özledik reisin.
Bu durumda en garanti yol zamanında denenmiş ve başarılı olduğu görülmüş örneklerin yeniden hayata geçirilmesi oluyor.
Zamanında TV'de yayınlandığı yıllarda severek izlediğim bir diziydi. Zamanının iyi dizilerindendi. Popüler bir dizi karakteriydi. Hatta eli becerikli, yetenekli arkadaşlara aramızda "McGyver gibisin yahu" derdik.
Günümüze uyarlanıp, eski yıllardaki havayı oluşturmayı başarabilirse izlenir.
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