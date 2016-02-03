MacGyver ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor

Sinema dünyasının en önemli içerik kaynaklarından biri olan yeniden yapımlar, son dönemde televizyon dünyasında da sık sık karşımıza çıkmaya başladılar. Bates Motel, Minority Report ve Hawaii Five-O gibi, sevilen eski dizi ve filmlerden uyarlanan birçok dizi, son yıllarda yayınlanmaya başlandı. Bu yeniden yapım furyasından nasibini alan dizilere, 80'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan MacGyver da katıldı.

Fizik ve kimya gibi bilimsel konulardaki derin bilgisi sayesinde, en basit araç gereçlerden bile bomba veya jet motoru yapabilen yetenekli bir özel ajanın maceralarını anlatan MacGyver, 1985 - 1992 yılları arasında 7 sezon boyunca yayınlanmıştı. İsviçre çakısını yanından ayırmayan MacGyver, o yılların en sevilen kahramanlarından biri olmayı başarmıştı.

Orijinal dizinin yapımcılarından biri olan Henry Winkler, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni MacGyver dizisini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. MacGyver'ın yeni senaryosunu geçtiğimiz Ekim ayında satın alan Amerikan televizyon kanalı CBS, diziye pilot bölüm siparişi verdi. MacGyver'ın da aralarında bulunduğu pilot bölümlerini önümüzdeki aylarda değerlendirecek olan CBS, beğendiği taktirde MacGyver'a ilk sezon onayı verecek.

Testere ve Hızlı & Öfkeli 7 gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan James Wan öncülüğünde geliştirilecek olan yeni MacGyver'da, ana karakter, orijinal dizidekinden 10 yaş daha genç, yani 20'li yaşlarında olacak. Phoenix Kurumu tarafından işe alınan genç MacGyver, tehlikeli görevlerin altından kalkabilmek için bilim alanındaki yeteneklerini kullanacak.

http://macgyveronline.com/news/macgyver-reboot-gets-green-light/#.VrHx3FJfac7