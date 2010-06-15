Mac Mini yenilendi; artık daha güçlü, daha ince ve daha az güç tüketiyor

Haber Editörü
Apple'ın 2005 yılından beri satışını yaptığı Mac Mini, bugün sessiz sedasız güncellendi. Donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra Mac Mini'nin tasarımında da değişikliğe gidilmiş.
Mac Mini'de yapılan önemli değişikler şunlar;
- Blok haldeki alüminyumun CNC'lerde talaşlı işlenmesiyle elde edilen 1.4 inç kalınlığında yekpare tasarım
- Çıkartılabilir dönel alt kapak
- Dahili güç kaynağı: Yeni Mac Mini, dahili güç kaynağı sayesinde kullanıcının adaptör kullanmasının önüne geçiyor.
- NVIDIA GeForce 320M ile önceki Mac Mini'e göre iki kata varan grafik performansı
- HDMI ve Mini Display Port
- 2.4GHz ya da 2.66GHz Intel Core 2 Duo
- Yeni bir işleme hazır olduğu anda (bekleme durumunda) 10 Watt'dan daha düşük güç tüketimiyle önceki Mac Mini'e göre %25 enerji tasarrufu.
Çıkartılabilir dönel alt kapak
699 Dolardan satışa sunulan yeni Mac Mini'nin sahip olduğu özellikler şu şekilde;
- 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci
- 1066 MHz frekasında çalışan 2GB'lık DDR3 SDRAM (8GB'a kadar arttırabilir)
- Kızaksız 8X hızında SuperDrive® (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) optik sürücü
- 5400 devir/dakika hızında çalışan 320GB'lık sabit disk
- Entegre NVIDIA GeForce 320M grafik birimi
- AirPort Extreme 802.11n Kablosuz Ağ ve Bluetooth 2.1+EDR;
- Gigabit Ethernet;
- 4 Adet USB 2.0 portu
- SD Kart girişi
- FireWire 800 portu;
- Birer adet HDMI ve Mini Display Portu
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Dostum aynı monitör bendede var fakat macbook proyu minidsiplay port display port cevirici bulamadım nasıl çözeceğim bulamıyorum sen nereden ve kaça almıştın acaba saygılarımla
resimdeki gibi bir çeviriciden bahsediyorsan ki ben bunu kullanıyorum makinamda, 20lira civarında fiyatı
malesef mack lerin satışı türkiyede yok daha çok amerika tarafında satılıyor.
bkz. MACK
Kullanılan işlemci dizüstü işlemcisi. Boştayken frekans ve voltajı düşürerek epey enerji tasarrufu yapabiliyor.
Bu arada Core 2 Duo işlemciler hala iyi işlemciler. İmac 2.4 Core 2 Duo 2.4 GHZ Snow Leopard makinamda 2.5 sene sonra bile herhangi bir yavaşlık yok.
Core i7 yada i3 işlemcilere fazladan para vermeye gerek yok. Ha aynı fiyata koyacaksa başka tabi.
Snow Leopard ve Core 2 Duo işlemciler hala gayet hızlılar mac üzerinde.
süper alet.. umarım tüm bu keşke olsaydı dediğim özelliklerde de bir an önce yeni bir revizyon ile gelir...
Bilgisayar, kare şeklinde. Bir kenarının uzunluğu da 19,7 cm..