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Mac Mini yenilendi; artık daha güçlü, daha ince ve daha az güç tüketiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
43,5b
1
121
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Mac Mini yenilendi; artık daha güçlü, daha ince ve daha az güç tüketiyor
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Apple'ın 2005 yılından beri satışını yaptığı Mac Mini, bugün sessiz sedasız güncellendi. Donanımsal iyileştirmelerin yanı sıra Mac Mini'nin tasarımında da değişikliğe gidilmiş.

Mac Mini'de yapılan önemli değişikler şunlar;

  • Blok haldeki alüminyumun CNC'lerde talaşlı işlenmesiyle elde edilen 1.4 inç kalınlığında yekpare tasarım
  • Çıkartılabilir dönel alt kapak
  • Dahili güç kaynağı: Yeni Mac Mini, dahili güç kaynağı sayesinde kullanıcının adaptör kullanmasının önüne geçiyor.
  • NVIDIA GeForce 320M ile önceki Mac Mini'e göre iki kata varan grafik performansı
  • HDMI ve Mini Display Port
  • 2.4GHz ya da 2.66GHz Intel Core 2 Duo
  • Yeni bir işleme hazır olduğu anda (bekleme durumunda) 10 Watt'dan daha düşük güç tüketimiyle önceki Mac Mini'e göre %25 enerji tasarrufu.

Mac Mini yenilendi; artık daha güçlü, daha ince ve daha az güç tüketiyor
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Çıkartılabilir dönel alt kapak

699 Dolardan satışa sunulan yeni Mac Mini'nin sahip olduğu özellikler şu şekilde;

  • 2.4 GHz Intel Core 2 Duo işlemci
  • 1066 MHz frekasında çalışan 2GB'lık DDR3 SDRAM (8GB'a kadar arttırabilir)
  • Kızaksız 8X hızında SuperDrive® (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW) optik sürücü
  • 5400 devir/dakika hızında çalışan 320GB'lık sabit disk
  • Entegre NVIDIA GeForce 320M grafik birimi
  • AirPort Extreme 802.11n Kablosuz Ağ ve Bluetooth 2.1+EDR;
  • Gigabit Ethernet;
  • 4 Adet USB 2.0 portu
  • SD Kart girişi
  • FireWire 800 portu;
  • Birer adet HDMI ve Mini Display Portu

Mac Mini yenilendi; artık daha güçlü, daha ince ve daha az güç tüketiyor
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1 Avatar
grafiker 6 yıl
dwain
Merhabalar, Ben de bu ürünü dün aldım. Bilkom vasıtasıyla Amerikadan 2,66 GHZlik modelini 4 GB ram ile getirttim. Şu anda özellik olarak 13lik yeni nesil bir macbook pronun özelliklerinden hiçbir farkı yok. Ürünle beraber bir de Dell U2711 IPS panel monitör aldım. 27 ve Mini Display Port to Display Port kablosuyla 2560x1440 çözünürlük ile kullanıyorum. Düşünün keyfimi... :) Ürün çok hızlı. İleride SSD harddisk de takarsam herhalde ciddi anlamda uçacak. Türkiyedeki 2,40 GHZlik modeli satılıyor. Rami 2 GB. Belki onu 4 GB yaptırırsanız ürünü çok rahatlıkla uzunca bir süre kullanırsınız. 2GB ram de yeter ama ne yapmak istediğinizi bilmiyorum. Yine de günümüzde minimum 4GB kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. HDMI portunun olması çok güzel. Gerçi ben mini display portu kullanıyorum ama ekstra HDMInin olması, alıp başka bir yere taşımanızda kolaylık sağlar. Bir yere giderken notebook gibiler götürüp bir TVye bağlantı yapabilirsiniz. Ben yanında Bluetooth klavye ve Magic Track Pad ile kullanıyorum. Masanın üzerinde hiç kablo yok. İnanılmaz güzel bir görüntü var. Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Laptop kullanmayı seven birisi değilim. Monitörün içinde de sistem olması pek hoşuma gitmez. Ama yine de iMacleri severim o ayrı mesele. Ancak bundan sonra Apple ürünü alacaksam büyük ihtimalle hep mac minilerin upgrade edilmiş versiyonları olacak. Gerçekten çok kullanışlı. Yapmış olduğum monitör yatırımı da beni uzun yıllar idare edecek diye düşünüyorum. O yüzden mac mini rulez! :) Detaylı bir inceleme yapacağım kısa zamanda. Ama bu sırada aklınıza gelenleri sorabilirsiniz. Görüşmek üzere...

Dostum aynı monitör bendede var fakat macbook proyu minidsiplay port display port cevirici bulamadım nasıl çözeceğim bulamıyorum sen nereden ve kaça almıştın acaba saygılarımla
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visiotech.gen.tr 6 yıl
aynı monitör bendede var fakat macbook proyu minidsiplay port display port cevirici bulamadım nasıl çözeceğim bulamıyorum sen nereden ve kaça almıştın acaba saygılarımla

resimdeki gibi bir çeviriciden bahsediyorsan ki ben bunu kullanıyorum makinamda, 20lira civarında fiyatı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ahyakbaba 9 yıl
merhaba hala mac mini server almayı istiyormusunuz acaba forumda ilanım var??
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sinancd 9 yıl
evet en dusuk modeli ayrica 200-250tl arasi ucret verirsenis garanti suresi artiyor
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Transformation 9 yıl
Acaba Mack mini yi Türkiyede kaç paradan satışa sunarlar?
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dreampowder 9 yıl
Transformation

Acaba Mack mini yi Türkiyede kaç paradan satışa sunarlar?



malesef mack lerin satışı türkiyede yok daha çok amerika tarafında satılıyor.

bkz. MACK

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Transformation 9 yıl
Çok guzel ozetlemissin masa üstü bilgisayar toplamaya çalışan arkadaslarıma öneriyorum ben 2 yıl önce topladım Mack mini fiyatına bı kasa ama bu fiyata tabi ki monitör dahil değil benim anlamadığım monitör girişinin değişik olması
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murateray 9 yıl
HDMI üzerinden televizyonlara direkt olarak bağlamak mümkün. Ama normal monitörlere bağlantı için ayrıca Mini Display -> VGA veya Mini Display -> DVI adaptörü almak gerekiyor.
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vonderplanitz 9 yıl
Öharddiskin devir hızı neden düşük diyen yorumlara bir cvp vereyim: Harddisk zaten bitiyor arkadaşlar, SSD dönemi en sonunda başladı. Bu yeni Mac mini'deki HD'i çok yakında SSD ile değiştirirsiniz böylelikle devir hızı sorun olmaktan cıkar :)
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ucubé 9 yıl
Çok şık bir cihaz harika gözüküyor. Merak ettiğim şey acaba bununla Cs, Ultima ve GTA 4 oynanabilirmi?
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yc#1 9 yıl
@ Bomanti
Kullanılan işlemci dizüstü işlemcisi. Boştayken frekans ve voltajı düşürerek epey enerji tasarrufu yapabiliyor.
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mertgraph1979 9 yıl
Batuist; üst model mac mini zaten 7200 rpm disk ve 4GB (max 8GB) ram ile geliyor. İsteyen onu alabilir.

Bu arada Core 2 Duo işlemciler hala iyi işlemciler. İmac 2.4 Core 2 Duo 2.4 GHZ Snow Leopard makinamda 2.5 sene sonra bile herhangi bir yavaşlık yok.
Core i7 yada i3 işlemcilere fazladan para vermeye gerek yok. Ha aynı fiyata koyacaksa başka tabi.

Snow Leopard ve Core 2 Duo işlemciler hala gayet hızlılar mac üzerinde.
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Batuist 9 yıl
bu süper alete 32nm ile üretilmiş corei3 yada corei5 işlemci ne kadar süper olurdu.. artı madem notebooklardaki gibi pille çalışmayacak, 7200RPMlik bir disk ise performasına performans katardı diye düşünüyorum... Standart olarak da 4GB bellek koyardın o zaman şimdilik daha iyisi olmazdı.. ama artık hayali var..
süper alet.. umarım tüm bu keşke olsaydı dediğim özelliklerde de bir an önce yeni bir revizyon ile gelir...
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Bomanti 9 yıl
Core 2 Duo ve 10 Watt'dan daha düşük güç tüketimi nasıl oluyor ?
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CaSsErDoDo 9 yıl
bir tane mac mini almayı düşünüyordum revizyon geçirmesi ile muhteşem olmuş apple ürünlerini çok seviyorum ama fiyatlarını sevmiyorum :D
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Shady 9 yıl
Bootcamp donanımsal bir özellik değil. Tamamen Mac OS X'in getirdiği bir özellik. Bilgisayarda tahmin edebileceğiniz gibi Snow Leopard yüklü. Bu yüzden Bootcamp ile Windows yükleyebilirsiniz.
Bilgisayar, kare şeklinde. Bir kenarının uzunluğu da 19,7 cm..
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