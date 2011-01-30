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Macbook Pro'larda stok sıkıntısı başladı; yeni Macbook Pro'lar yolda

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,5b
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39
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Macbook Pro'larda stok sıkıntısı başladı; yeni Macbook Pro'lar yolda
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Macrumors'un çeşitli kaynaklarından aldığı bilgilere göre Apple Store'larda ve üçüncü parti satıcılarda Macbook Pro'ların stok sıkıntısı baş göstermeye başladı. Bu da geçmiş senelerde olduğu gibi yeni nesil Macbook Pro'ların yakın zamanda tanıtılacağı anlamına geliyor.

Çevrimiçi alışveriş denildiğinde akla gelen ilk sitelerden Amazon.com'da 17 inçlik Macbook Pro'nun kargoya teslimat süresinin 1-2 ay olarak gözükmesi, Macrumors'un aldığı bilgileri doğrulamasına rağmen; Apple'ın kendi çevrimiçi mağazasında Macbook Pro'ların 24 saat içersinde kargoya teslim edileceği bilgisine yer veriliyor. Ayrıca mevcut Macbook Pro'ların geçtiğimiz Nisan ayında duyrulmuş olması da yeni nesil Macbook Pro'ların önümüzdeki dönem içersinde tanıtılacağını gözler önüne koyuyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Apple'ın işlemci seçenekleri arasına 2.8 GHz hızındaki Intel Core i7'i eklediği Macbook Pro ailesinin yeni üyelerinde Intel'in bu yılın başında resmileştirdiği Sandy Bridge işlemcilerinin kullanılması bekleniyor.

Macbook Pro'larda stok sıkıntısı başladı; yeni Macbook Pro'lar yolda
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hook1903 8 yıl
Sanirim benim macbook u pro ya terfi ettirmem gerekicek:) merakli bekliyorum yeni pro lari
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onboardx 8 yıl
artık 7 bin tl den satarlar burda.
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Jeak 8 yıl
13ler i5 veya i7 olursa tadından yenmez :)
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archieduke 8 yıl
i5 olmasa bile i3 olmak zorunda piyasada i3 altında laptop kalmadı. Halen core 2 duoda ısrar ederse ayıp eder apple !
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DH Misafiri 8 yıl
geRçekten mac in kalitesi tartısılmaz ama bu kadar yüksek fiyat da çok anlamsız duy sesimizi apple!
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pspfreak 8 yıl
Off tam almaya karar verdim yenisi geliyo dediniz


Umarım uzun sürmez gelmesi :/
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flayzeraynx 8 yıl
Apple.com'dan bir urun aldiginizda size o shangai/CN'dan ulastirilir.. Tabi direkt ellerinde stokta yoksa
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Batuist 8 yıl
prolarda ekran tn panel mi kullanılıyor ips mi? bilen var mı??
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Carnadormania 8 yıl
2.300 dolar retailer store fiyatı ama mağazada ne kadardır acaba apple kendi mağazasında.
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EHABERDAR 8 yıl
Yenileri cikinca eski cihazlardan belki birisi bizede nasip olur:)
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saxblue 8 yıl
Türkiye için fiyatları 6000 tl den başlar herhalde. gerçi 10000 tl olsa ne olur bunları alacak zengin çok alamayan fakirde çok tabi
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funkmaster 8 yıl
Taş gibi cihaz.
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O.Beverly 8 yıl
Sabırsızlanıyorum,bir an önce çıksın artık,haber için teşekkürler
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karti 8 yıl
merakla bekliyoruz dünyanın en iyi notebooklarını
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