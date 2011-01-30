Macbook Pro'larda stok sıkıntısı başladı; yeni Macbook Pro'lar yolda

Macrumors'un çeşitli kaynaklarından aldığı bilgilere göre Apple Store'larda ve üçüncü parti satıcılarda Macbook Pro'ların stok sıkıntısı baş göstermeye başladı. Bu da geçmiş senelerde olduğu gibi yeni nesil Macbook Pro'ların yakın zamanda tanıtılacağı anlamına geliyor.

Çevrimiçi alışveriş denildiğinde akla gelen ilk sitelerden Amazon.com'da 17 inçlik Macbook Pro'nun kargoya teslimat süresinin 1-2 ay olarak gözükmesi, Macrumors'un aldığı bilgileri doğrulamasına rağmen; Apple'ın kendi çevrimiçi mağazasında Macbook Pro'ların 24 saat içersinde kargoya teslim edileceği bilgisine yer veriliyor. Ayrıca mevcut Macbook Pro'ların geçtiğimiz Nisan ayında duyrulmuş olması da yeni nesil Macbook Pro'ların önümüzdeki dönem içersinde tanıtılacağını gözler önüne koyuyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Apple'ın işlemci seçenekleri arasına 2.8 GHz hızındaki Intel Core i7'i eklediği Macbook Pro ailesinin yeni üyelerinde Intel'in bu yılın başında resmileştirdiği Sandy Bridge işlemcilerinin kullanılması bekleniyor.