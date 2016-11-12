Whatsapp'a iki yeni özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp beta sürümüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Hatırlarsanız beta sürümüne görüntülü arama özelliği eklenmişti. Şimdi de son güncelleme ile birlikte iki adımlı onay sistemini getirdi. Yakında genel kullanıma da sunulması bekleniyor.
İki adımlı güvenlik
İki adımlı güvenlik özelliği altı haneli bir pin kodu ve pin kodunu sıfırlamak için e-posta adresine ihtiyaç duyuyor. Bir defa pin kodu ve e-posta adresi ile onay özelliği açıldığında kaldırılmadığı sürece Whatsapp'a yeni kurulumda sadece telefon numarası ile giriş yapılamıyor. Gerekli pin kodu girilmesi zorunlu hale geliyor. Böylece farklı cihazlarda kullanıcının kontrolünde olmadan Whatsapp'a giriş yapılması engellenmiş oluyor.
Artık sesli mesajlar arka planda çalabilecek
Güncelleme ile birlikte gelen bir diğer özellik ise sesli mesajların arka planda çalmaya devam etmesi özelliği. Bir konuşmadaki sesli mesajı açıp sesli mesaj çalarken başka bir konuşmaya geçebilirsiniz veya farklı bir uygulamaya geçiş yapabilirsiniz.
Bu özelliklerin Beta süreci ne zaman bitecek ve genel kullanıma sunulacak şu anda belli değil ancak kısa sürede beta sürecinden çıkması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/2-Step-Authentication-added-to-WhatsApp-through-beta-update_id87684 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
MSN Messenger, ICQ ve mirc için de aynı şeyler söyleniyordu. Hatırlayan var mı bunları?
1 milyar aktif kullanıcısı var dünyada facebooktan sonra ikinci sırada. pardon da nasıl avrupada viber daha popüler? Farklı yerlere mi gittik acaba? Ayrıca amerikada da whatsapp gayet popüler sadece asya kıtası hakkında fikrim yok.