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Whatsapp'a iki yeni özellik

Whatsapp, 2.16.341 numaralı beta versiyonu ile birlikte iki adımlı güvenlik sistemine geçiyor. Altı haneli bir pin kodu ve e-posta adresi ile telefon numarası onayını daha güvenli hale getiriyor.
2 yıl
40,5b
1
19
Mobil Uygulamalar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Popüler mesajlaşma uygulaması  Whatsapp beta sürümüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Hatırlarsanız beta sürümüne görüntülü arama özelliği eklenmişti. Şimdi de son güncelleme ile birlikte iki adımlı onay sistemini getirdi. Yakında genel kullanıma da sunulması bekleniyor.

 İki adımlı güvenlik

İki adımlı güvenlik özelliği altı haneli bir pin kodu ve  pin kodunu sıfırlamak için e-posta adresine ihtiyaç duyuyor. Bir defa pin kodu ve e-posta adresi ile onay özelliği açıldığında kaldırılmadığı sürece Whatsapp'a yeni kurulumda sadece telefon numarası ile giriş yapılamıyor. Gerekli pin kodu girilmesi zorunlu hale geliyor. Böylece farklı cihazlarda kullanıcının kontrolünde olmadan Whatsapp'a giriş yapılması engellenmiş oluyor.

Artık sesli mesajlar arka planda çalabilecek

Güncelleme ile birlikte gelen bir diğer özellik ise sesli mesajların arka planda çalmaya devam etmesi özelliği. Bir konuşmadaki sesli mesajı açıp sesli mesaj çalarken başka bir konuşmaya geçebilirsiniz veya farklı bir uygulamaya geçiş yapabilirsiniz.
Bu özelliklerin Beta süreci ne zaman bitecek ve genel kullanıma sunulacak şu anda belli değil ancak kısa sürede beta sürecinden çıkması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/2-Step-Authentication-added-to-WhatsApp-through-beta-update_id87684 Yorum Yaz
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ALBAY 2 yıl en beğenilen BekirTemel
BekirTemel
Whatsapp bitirdi bu işi, neredeyse rakipsiz

MSN Messenger, ICQ ve mirc için de aynı şeyler söyleniyordu. Hatırlayan var mı bunları?
BekirTemelWhatsapp bitirdi bu işi, neredeyse rakipsizMSN Messenger, ICQ ve mirc için de aynı şeyler söyleniyordu. Hatırlayan va...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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hzoguzhan 2 yıl caneycaney
caneycaney

Whatsapp sadece Türkiyede ve Amerika gibi yerlerde aşırı kullanılıyor

Viber Avrupa'da daha çok yaygın ki viberde hem görüntü hem arama özelliği varken whatsappda sadece yazışma vardı

Yanı whatsapp overrated bir uygulama hele hele Türkiyede.

1 milyar aktif kullanıcısı var dünyada facebooktan sonra ikinci sırada. pardon da nasıl avrupada viber daha popüler? Farklı yerlere mi gittik acaba? Ayrıca amerikada da whatsapp gayet popüler sadece asya kıtası hakkında fikrim yok.
caneycaneyWhatsapp sadece Türkiyede ve Amerika gibi yerlerde aşırı kullanılıyorViber Avrupa'da daha çok yaygın ki viberde he...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 2 yıl
Güvenlik ayağına herşeyi alın bakalım.
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bestercan 2 yıl
İki adımlı güvenlik değil. İki adımlı takip diyelim
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Berk Altunkılıç 2 yıl
Yenilik değil bu, yenilik diyince bir özellik falan eklendi zannediyoruz.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Güzel bir sisteme benziyor.
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maximus8282 2 yıl
Facebook ile kişisel verileri paylaşmaya başladığından beri Whatsapp kullanmıyorum.
Eskiden fazla platform vardı şimdi ios ve android kaldı denebilir.
Operatörler ganimetle sms veriyor, sadece onları kullansam bile yeter.
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ozceli 2 yıl maximus8282
maximus8282
Facebook ile kişisel verileri paylaşmaya başladığından beri Whatsapp kullanmıyorum.
Eskiden fazla platform vardı şimdi ios ve android kaldı denebilir.
Operatörler ganimetle sms veriyor, sadece onları kullansam bile yeter.

Hani o ilk kurulumda onayladığın sözleşme varya orayı tekrar oku bence ..
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er-soy 2 yıl
Ben Danimarka'da yasıyorum telefonumda sadece WhatsApp var viber, tango vs. kullanmıyorum. WhatsApp 'i de Türkiye de yaşayan ve iPhone olmayan (iMessage) arkadaşlarım icin kullanıyorum. Burada konuşma internet ve mesaj paketleri sınırsız ve ucuz olduğu icin kimse bedava konuşayım derdinde değil. Şahsen ben hattıma dahil olarak Türkiye cep/sabit her ay 5 saat arama hakkım var. Ne diye WhatsApp ile uğraşayım.
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caneycaney 2 yıl
Whatsapp sadece Türkiyede ve Amerika gibi yerlerde aşırı kullanılıyor
Viber Avrupa'da daha çok yaygın ki viberde hem görüntü hem arama özelliği varken whatsappda sadece yazışma vardı
Yanı whatsapp overrated bir uygulama hele hele Türkiyede.
1 Yanıt Yanıtla +1
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hzoguzhan 2 yıl caneycaney
caneycaney

Whatsapp sadece Türkiyede ve Amerika gibi yerlerde aşırı kullanılıyor

Viber Avrupa'da daha çok yaygın ki viberde hem görüntü hem arama özelliği varken whatsappda sadece yazışma vardı

Yanı whatsapp overrated bir uygulama hele hele Türkiyede.

1 milyar aktif kullanıcısı var dünyada facebooktan sonra ikinci sırada. pardon da nasıl avrupada viber daha popüler? Farklı yerlere mi gittik acaba? Ayrıca amerikada da whatsapp gayet popüler sadece asya kıtası hakkında fikrim yok.
1 Yanıt Yanıtla +7
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KalemKolik 2 yıl
Görüntü görüşme kalitesi ios gibi kaliteli olursa bu iş için iphone ve tablet alanlar android telefona yönelebilir. Görüntülü görüşme kalitesi çok önemli
Google kendi programını çıkardı ama yaygın değil
Ayrıca 1 yıldır görüntülü görüşme gelecek ama gelmedi bitti.
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BekirTemel 2 yıl
Whatsapp bitirdi bu işi, neredeyse rakipsiz
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KalemKolik 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Whatsapp bitirdi bu işi, neredeyse rakipsiz

Rakipsiz değil. Asya gibi yerlerde adı bile yok. Çin-Japonya-Hindistan-Kore buralarda whatsapp kullanan yokki. Örnek Japonya Line Kore kakao kullanıyor
2 Yanıt Yanıtla +2
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ALBAY 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Whatsapp bitirdi bu işi, neredeyse rakipsiz

MSN Messenger, ICQ ve mirc için de aynı şeyler söyleniyordu. Hatırlayan var mı bunları?
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