Whatsapp'a iki yeni özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp beta sürümüne yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Hatırlarsanız beta sürümüne görüntülü arama özelliği eklenmişti. Şimdi de son güncelleme ile birlikte iki adımlı onay sistemini getirdi. Yakında genel kullanıma da sunulması bekleniyor.

İki adımlı güvenlik

İki adımlı güvenlik özelliği altı haneli bir pin kodu ve pin kodunu sıfırlamak için e-posta adresine ihtiyaç duyuyor. Bir defa pin kodu ve e-posta adresi ile onay özelliği açıldığında kaldırılmadığı sürece Whatsapp'a yeni kurulumda sadece telefon numarası ile giriş yapılamıyor. Gerekli pin kodu girilmesi zorunlu hale geliyor. Böylece farklı cihazlarda kullanıcının kontrolünde olmadan Whatsapp'a giriş yapılması engellenmiş oluyor.

Artık sesli mesajlar arka planda çalabilecek

Güncelleme ile birlikte gelen bir diğer özellik ise sesli mesajların arka planda çalmaya devam etmesi özelliği. Bir konuşmadaki sesli mesajı açıp sesli mesaj çalarken başka bir konuşmaya geçebilirsiniz veya farklı bir uygulamaya geçiş yapabilirsiniz.

Bu özelliklerin Beta süreci ne zaman bitecek ve genel kullanıma sunulacak şu anda belli değil ancak kısa sürede beta sürecinden çıkması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/2-Step-Authentication-added-to-WhatsApp-through-beta-update_id87684