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Mail.Ru; Facebook, Groupon ve Zynga hisselerini satmayı sürdürüyor

6 yıl
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Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Rusya merkezli, bilişim dünyasının önemli gruplarından Mail.Ru; Facebook, Groupon ve Zynga'daki hisselerini elden çıkarmayı sürdürüyor.

Mail.Ru'nun internet sayfasında yer alan güncel bilgilere göre, son satışlarla birlikte 3.çeyrek sonunda %0.75 olan Facebook'taki payı %0.52, %1,17 olan Zynga'daki payı %0.16 ve %4.12 olan Groupon'daki payı %0.84'e düştü. Diğer taraftan Mail.Ru'nun yaptığı bu satışlardan NASDAQ'ın 8 Kasım kapanış verileri göz önüne alındığında, yaklaşık 230 milyon dolar elde ettiği düşünülüyor.

Mail. Ru, geçtiğimiz ekim ayında da Facebook'daki payını %1,34'den %0,75'e düşürmüştü.


<p><a href="http://thenextweb.com/insider/2012/11/09/russias-mail-ru-group-significantly-reduces-its-stakes-in-facebook-zynga-and-groupon">TNW</a></p> Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
[Kunye=]mailru facebook
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DH Misafiri 6 yıl
facebook batacagını sanmıyorum yani uzun bir süre aramızda
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SEO-Uzmanı 6 yıl
facebook artık son demine geldi !
çünkü artık facebook aşırı sosyal bir medyaya döndü !
öyle ki artık neredeyse sosyal duyarlılık reklamlarından
insanların artık sosyal yönleri nasır bağlama noktasına geldi.
kısacası facebook tarihin tozlu raflarında yavaş yavaş yerini alacak gibi !
şimdi birde facebook 10 yıllık arşivleri silmiyor kişileri fişliyor gibisinden bir haber gelir bir yerlerden
bu da tuz biber olur bu konuya !
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cengizhan1903 6 yıl
devir twitter devri
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