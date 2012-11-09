Mail.Ru; Facebook, Groupon ve Zynga hisselerini satmayı sürdürüyor

Rusya merkezli, bilişim dünyasının önemli gruplarından Mail.Ru; Facebook, Groupon ve Zynga'daki hisselerini elden çıkarmayı sürdürüyor.

Mail.Ru'nun internet sayfasında yer alan güncel bilgilere göre, son satışlarla birlikte 3.çeyrek sonunda %0.75 olan Facebook'taki payı %0.52, %1,17 olan Zynga'daki payı %0.16 ve %4.12 olan Groupon'daki payı %0.84'e düştü. Diğer taraftan Mail.Ru'nun yaptığı bu satışlardan NASDAQ'ın 8 Kasım kapanış verileri göz önüne alındığında, yaklaşık 230 milyon dolar elde ettiği düşünülüyor.

Mail. Ru, geçtiğimiz ekim ayında da Facebook'daki payını %1,34'den %0,75'e düşürmüştü.

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