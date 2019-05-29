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Makyajlı BMW X1, yeni hibrit motoruyla tanıtıldı

Bavyeralı üretici, küçük SUV modeli BMW X1'i makyaj operasyonundan geçirdi. İç ve dış tasarımı hafifçe güncellenen araç, kaputun altında xDrive25e adlı yeni plug-in hybrid seçeneğiyle birlikte geldi.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Makyajlı BMW X1, yeni hibrit motoruyla tanıtıldı
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Bavyeralı otomobil devi BMW ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni 1 Serisi’ni görücüye çıkaran marka, şimdi de makyaj operasyonundan geçirdiği BMW X1’i tanıttı. Makyajlı BMW X1, tasarımında küçük değişimlerin yanı sıra yeni elektrik destekli motoruyla geldi.

Makyajlı BMW X1, genel itibariyle eski duruşunu koruyor fakat detaya indiğimizde yapılan değişimleri rahatlıkla görebiliyoruz. Örneğin; diğer yeni BMW modellerinde olduğu gibi makyajlı BMW X1’in de böbrek ızgarası büyümüş. Farları yenilenen küçük SUV’un tamponunda daha büyük hava girişlerine ve yeniden tasarlanan sis farlarına yer verilmiş.

Makyajlı BMW X1’deki kozmetik güncellemeler arka tarafta da devam ediyor. Yenilenen stop lambaları, tasarımı elden geçirilen arka tampon ve büyük egzoz çıkışları dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra dört farklı jant tasarımı ve yeni metalik renklerle revize edilmiş renk paleti de makyajlı BMW X1’in seçenekleri arasında. Makyajlı BMW X1’in kabinindeki güncelleme ise yeni vites topuzu, opsiyonel 8.8 veya 10.25 inç bilgi-eğlence ekranı, revize edilen döşemeler ve tezat oluşturan dikişlerle sınırlı.

Makyajlı BMW X1'in en büyük yeniliği hibrit motoru 

Makyajlı BMW X1, Avrupa pazarında üç ve dört silindirli motorlarla satılacak. Bu taraftaki en büyük haber, X1 xDrive25e adlı plug-in hybrid versiyonun seçenekler arasına katılmış olması. Mart ayında üretimine başlanacak BMW X1 xDrive25e, 123 bg güç ve 220 Nm tork üreten TwinPower Turbo motordan güç alıyor. Bu motor ön tekerleklere güç verirken, arka tarafta da 94 bg güç ve 165 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev alıyor. Böylelikle dört tekerlekten çekiş özelliğine kavuşan araç, 9.7 kWh’lık batarya paketi ile saf elektrik modunda 50 km menzil sunuyor.

Makyajlı BMW X1’de hibrit motorun yanı sıra sDrive16d adında 1.5 litre TwinPower Turbo üç silindirli ünite de mevcut. 116 bg güç ve 270 Nm tork üreten dizel motor, 6 ileri manuel veya 7 ileri çift kavramalı şanzımanla satın alınabiliyor. Daha güçlü dizel arayanlar için de xDrive25d seçeneği sunuluyor. 2.0 litre dört silindirli turbo dizel üniteden güç alan versiyon, 228 bg güç ve 450 Nm tork değerlerine sahip. Makyajlı BMW X1’in benzinli tarafında ise 228 bg güç ve 350 Nm tork üreten xDrive25i versiyonu bulunuyor.


https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0296220EN/the-new-bmw-x1 Yorum Yaz
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deoks 1 hf. en beğenilen
Tanıtın durun. Biz de bişeyin trene baktığı gibi izleyelim anca.
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Caneroz1907 1 hf.
Yeni sis farları, böbrek önden çok güzel olmuş. Kadran tam hayalet ekran olsaymış iyi olurmuş bu basit kalmış. Ben beğendim.
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insanikamil 1 hf.
anca bakıyoruz sayın seyirciler (!)
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NaBeg 1 hf.
Dizeldekii çift kavrama dct sanırım. keşke 6 ileri aisin ile gelseydi.
Alacağımızdan değil de işte alanlar sıkıntı yaşamasa keşke
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haberelectro 1 hf. NaBeg
3 silindirli motorlarda 7 ileri getrag var. 2 litre motorlarda 8 ileri aisin.
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fotifoti 1 hf.
ön çok çirkin
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haberelectro 1 hf.
125 beygir ne ya
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medverdev 1 hf.
x1 böyle ise x3ü boşuna üretiyorlar
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Johan Elmander 1 hf.
Böbrekler küçük olmuş az daha büyütün
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deoks 1 hf. en beğenilen
Tanıtın durun. Biz de bişeyin trene baktığı gibi izleyelim anca.
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Ohol Oula 1 hf. deoks
Öküzün devrem, öküzün
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