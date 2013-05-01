Mali-450MP8 grafik işlemciye sahip Amlogic AML8726-M8 yongası duyuruldu





Bütçe dostu tablet bilgisayar ve set üstü kutular için ARM'ın Cortex, Mali serisi ürünlerini kullanarak ekonomik yongada sistem çözümleri geliştiren ABD - Santa Clara merkezli Amlogic, Cortex-A15 işlemcili çiplerin piyasaya sürüldüğü şu günlerde oldukça hızlı bir Cortex-A9 işlem kümesiyle giriş seviyedeki faaliyetlerini artırmayı amaçladığı AML8726-M8 çipsetini resmen tanıttı. TSMC'nin 28nm üretim süreciyle geliştirilen yonga, 20.000 DMIPS seviyesinde işlem performansı sergileyen dört çekirdekli 2.0GHz'lik Cortex-A9 ve ARM'ın geçen yıl tanıttığı Mali-450 grafik birimini bünyesinde barındırıyor.

Dört çekirdekli A7 işlemciden iki daha güçlü olan AML8726-M8'in grafik performansı ise; sekiz çekirdeğe kadar ölçeklendirilen Mali-450MP8 GPU'su ile 3000 Mpix/s piksel doldurma hızı, 44fps Basemark ES 2.0 Taiji HD 720p test sonucu, 110 milyon üçgen/saniye ve 45 GLOPS seviyesine kadar tırmanıyor. Bellek bant genişliği 128-bit'e çekilen ve güç tasarrufuna yönelik geliştirmelerle inşa edilen Mali-450 birimi, üst düzey bir mobil grafik işlemci olmamasına karşın sekiz çekirdekli sürümüyle gayet iyi iş çıkarıyor. Ultra HD, çift 1080p kod çözme, 1080p H.264 video kodlama, 2GB'ye kadar çift kanallı DDR3 ve LPDDR3 bellek, Adobe Flash, Android Jelly Bean, Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğine sahip olan çipsetin %25 daha düşük grafik performanslı Mali-450MP6 GPU'yla donatılan daha ucuz bir versiyonu da mevcut.

Gerek işlemci gerekse grafik performansı hususunda hedef aldığı üreticiler için benzersiz bir çözüm geliştiren Amlogic, 2013 üçüncü çeyreğinde son kullanıcıya ulaşacağını ifade ettiği AML8726-M8 çözümünü ilk olarak Geniatech firmasının yeni set üstü kutusuyla satışa sunacak. Set üstü kutuların yanı sıra tablet bilgisayarları da hedef alan Mali-450MP8'li yongada sistem, Şangay, Pekin, Hong Kong ve Shenzhen'de de ofisleri bulunan Amlogic'in uzak doğudaki müşterileri tarafından tüketilecek.

http://www.fudzilla.com/home/item/31230-mali-450-mp8-gpu-tips-up-in-chinese-chip