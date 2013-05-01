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Mali-450MP8 grafik işlemciye sahip Amlogic AML8726-M8 yongası duyuruldu

6 yıl
1,2b
1
13
İşlemci
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mali-450MP8 grafik işlemciye sahip Amlogic AML8726-M8 yongası duyuruldu

Bütçe dostu tablet bilgisayar ve set üstü kutular için ARM'ın Cortex, Mali serisi ürünlerini kullanarak ekonomik yongada sistem çözümleri geliştiren ABD - Santa Clara merkezli Amlogic, Cortex-A15 işlemcili çiplerin piyasaya sürüldüğü şu günlerde oldukça hızlı bir Cortex-A9 işlem kümesiyle giriş seviyedeki faaliyetlerini artırmayı amaçladığı AML8726-M8 çipsetini resmen tanıttı. TSMC'nin 28nm üretim süreciyle geliştirilen yonga, 20.000 DMIPS seviyesinde işlem performansı sergileyen dört çekirdekli 2.0GHz'lik Cortex-A9 ve ARM'ın geçen yıl tanıttığı Mali-450 grafik birimini bünyesinde barındırıyor.
Dört çekirdekli A7 işlemciden iki daha güçlü olan AML8726-M8'in grafik performansı ise; sekiz çekirdeğe kadar ölçeklendirilen Mali-450MP8 GPU'su ile 3000 Mpix/s piksel doldurma hızı, 44fps Basemark ES 2.0 Taiji HD 720p test sonucu, 110 milyon üçgen/saniye ve 45 GLOPS seviyesine kadar tırmanıyor. Bellek bant genişliği 128-bit'e çekilen ve güç tasarrufuna yönelik geliştirmelerle inşa edilen Mali-450 birimi, üst düzey bir mobil grafik işlemci olmamasına karşın sekiz çekirdekli sürümüyle gayet iyi iş çıkarıyor. Ultra HD, çift 1080p kod çözme, 1080p H.264 video kodlama, 2GB'ye kadar çift kanallı DDR3 ve LPDDR3 bellek, Adobe Flash, Android Jelly Bean, Ice Cream Sandwich işletim sistemi desteğine sahip olan çipsetin %25 daha düşük grafik performanslı Mali-450MP6 GPU'yla donatılan daha ucuz bir versiyonu da mevcut.
Gerek işlemci gerekse grafik performansı hususunda hedef aldığı üreticiler için benzersiz bir çözüm geliştiren Amlogic, 2013 üçüncü çeyreğinde son kullanıcıya ulaşacağını ifade ettiği AML8726-M8 çözümünü ilk olarak Geniatech firmasının yeni set üstü kutusuyla satışa sunacak. Set üstü kutuların yanı sıra tablet bilgisayarları da hedef alan Mali-450MP8'li yongada sistem, Şangay, Pekin, Hong Kong ve Shenzhen'de de ofisleri bulunan Amlogic'in uzak doğudaki müşterileri tarafından tüketilecek.

http://www.fudzilla.com/home/item/31230-mali-450-mp8-gpu-tips-up-in-chinese-chip Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
A?l??66™
mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e nazaran ne konumda

SGX544MP3 ve Adreno 320 51 GFLOPS civarı. Mali-450MP8 ise söylenene göre 45 GFLOPS. Ancak bu değeri 250MHz ile mi yoksa 500MHz ile mi elde ediyor bilinmiyor. 250 ileyse bayağı iyi. Ancak Çince kaynaklardan çevirdiğim yazılarda 500MHz'den bahsediliyor.
A?l??66™mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e nazaran ne konumdaSGX544MP3 ve Adreno 320 51 GFL...
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Allah Diyen Tirbüşon

Bilal Akgündüz
A?l??66™ mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e nazaran ne konumda
SGX544MP3 ve Adreno 320 51 GFLOPS civarı. Mali-450MP8 ise söylenene göre 45 GFLOPS. Ancak bu değeri 250MHz ile mi yoksa 500MHz ile mi elde ediyor bilinmiyor. 250 ileyse bayağı iyi. Ancak Çince kaynaklardan çevirdiğim yazılarda 500MHzden bahsediliyor.
mali t658 ne durumda


O yonga henüz çıkış yapmadı, tam bilmiyorum ama tahmini GFLOPS değeri sekiz çekirdekli bir yapıyla 100 GFLOPS'u kesin geçer. Aslında T658'in odak noktası GPU hesaplamadır, ancak yine de piyasadaki rakiplerine büyük fark atar. Halen piyasaya sürülmedi ben ona yanıyorum. Yeni nesil GPU'ları gösterip eskilerini ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.
Allah Diyen TirbüşonBilal AkgündüzA?l??66™ mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e na...
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Nokia Specialist 6 yıl
F\p olsunda :)
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gun 6 yıl
Onun içinde artık iPhone 5S yi beklemek gerek Haziran gibi gelir oda. Androidlerede her zaman ki gibi seneye anca gelir S5 ile filan artık.
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dere.beyi 6 yıl
2 sene sonra gt4'ü mobil cihazlarımızda oynayabilcez sanırım :)
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V4LKyR 6 yıl
Mali, Adreno falan filan, bunlar hikaye. Ben PowerVR 6 Serisine (ROGUE) bakarım aga. Asıl efsane o olacak diye hissediyorum.
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N. Chomsky 6 yıl
Yeni nesil konsollarla beraber bir hareketlenme beklerdim. Anlaşılan pek bir gelişme olmayacak.
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armanatilgan 6 yıl
PowerVR Sgx544mp3 @533 mhz 51gflops değil 57glops gücünde. 544 gpu 200mhz de 7.2 gflops gücünde. Hesaplardak 57 çıkıyor.
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HighonFire 6 yıl armanatilgan
armanatilgan
PowerVR Sgx544mp3 @533 mhz 51gflops değil 57glops gücünde. 544 gpu 200mhz de 7.2 gflops gücünde. Hesaplardak 57 çıkıyor.

S4deki 544 değil 543MP3
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Allah Diyen Tirbüşon

Bilal Akgündüz
A?l??66™ mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e nazaran ne konumda
SGX544MP3 ve Adreno 320 51 GFLOPS civarı. Mali-450MP8 ise söylenene göre 45 GFLOPS. Ancak bu değeri 250MHz ile mi yoksa 500MHz ile mi elde ediyor bilinmiyor. 250 ileyse bayağı iyi. Ancak Çince kaynaklardan çevirdiğim yazılarda 500MHzden bahsediliyor.
mali t658 ne durumda


O yonga henüz çıkış yapmadı, tam bilmiyorum ama tahmini GFLOPS değeri sekiz çekirdekli bir yapıyla 100 GFLOPS'u kesin geçer. Aslında T658'in odak noktası GPU hesaplamadır, ancak yine de piyasadaki rakiplerine büyük fark atar. Halen piyasaya sürülmedi ben ona yanıyorum. Yeni nesil GPU'ları gösterip eskilerini ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Aѕℓαη66™ 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

Allah Diyen Tirbüşon

Bilal Akgündüz
A?l??66™ mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e nazaran ne konumda
SGX544MP3 ve Adreno 320 51 GFLOPS civarı. Mali-450MP8 ise söylenene göre 45 GFLOPS. Ancak bu değeri 250MHz ile mi yoksa 500MHz ile mi elde ediyor bilinmiyor. 250 ileyse bayağı iyi. Ancak Çince kaynaklardan çevirdiğim yazılarda 500MHzden bahsediliyor.
mali t658 ne durumda


O yonga henüz çıkış yapmadı, tam bilmiyorum ama tahmini GFLOPS değeri sekiz çekirdekli bir yapıyla 100 GFLOPS'u kesin geçer. Aslında T658'in odak noktası GPU hesaplamadır, ancak yine de piyasadaki rakiplerine büyük fark atar. Halen piyasaya sürülmedi ben ona yanıyorum. Yeni nesil GPU'ları gösterip eskilerini ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar.

zaten en çokta o koyuyo
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Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
A?l??66™
mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e nazaran ne konumda

SGX544MP3 ve Adreno 320 51 GFLOPS civarı. Mali-450MP8 ise söylenene göre 45 GFLOPS. Ancak bu değeri 250MHz ile mi yoksa 500MHz ile mi elde ediyor bilinmiyor. 250 ileyse bayağı iyi. Ancak Çince kaynaklardan çevirdiğim yazılarda 500MHz'den bahsediliyor.
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PwaGG 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

A?l??66™

mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e nazaran ne konumda


SGX544MP3 ve Adreno 320 51 GFLOPS civarı. Mali-450MP8 ise söylenene göre 45 GFLOPS. Ancak bu değeri 250MHz ile mi yoksa 500MHz ile mi elde ediyor bilinmiyor. 250 ileyse bayağı iyi. Ancak Çince kaynaklardan çevirdiğim yazılarda 500MHz'den bahsediliyor.

mali t658 ne durumda
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
mali 450mp8 hmm.. peki bu gpu adreno 320ye power vr sgx544mp3 e nazaran ne konumda
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