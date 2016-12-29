Maliye ekipleri Uber sürücülerine ceza kesmek için harekete geçti

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Kişisel taksi uygulaması Uber ülkemizde çıkmaza doğru sürüklenmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce servisi kullanan yolculara 281 TL ceza kesilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili 81 ile talimat gönderdiği gündeme gelmişti. Uber ise yayınladığı basın açıklamasıyla gerekli birimlerden izin aldıklarını, Türkiye’de vergi ödediklerini belirterek "korsan" suçlamalarını sert bir dille eleştirdi.
Bugün basına yansıyan son haber ise durumu daha sıkıntılı hale getirecek gibi görünüyor. Zira maliye ekiplerinin Türkiye’de Uber adına yetkisi bulunan şirkete denetim amacıyla gittiği, burada sadece danışmanların yer almasından dolayı muhatap bulamadıkları veUber’e kayıtlı yaklaşık 2.000 araca ceza kesmek için harekete geçtikleri iddia ediliyor. Maliye ekiplerinin bu hamlesinin arkasında ise servisin ülkemizde ofisinin olmaması gösteriliyor.
Kullanıcılar bazı taksi sürücülerinin davranışlarından rahatsız
Yüzde 5 ila yüzde 7 civarında bir komisyon aldığı belirtilen Uber’in 100 TL yolculuktan yaklaşık 7 TL kazandığı, İstanbul’da kayıtlı 2.000 araç düşünüldüğünde ise ortalama 30 milyon TL civarında gelir elde ettiği ifade ediliyor. Maliyenin ise Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi’ni alacak yetkili birimlerin olmamasından dolayı zarara uğradığı, bu yüzden sürücülerin peşine düştüğü dile getiriliyor.
Dünyanın farklı yerlerinde de çeşitli protestolarla karşılaşan Uber’i görünüşe bakılırsa ülkemizde daha zor günler bekliyor. Uygulamanın gerekli izinleri ve belgeleri alarak hizmet verdiklerini söylemesine rağmen taksicilerin "korsan taşımacılık" nitelendirmesi tansiyonu giderek arttırıyor.
Diğer taraftan kullanıcıların büyük bir bölümü taksicilerin trafik kurallarına uymamaları, para üstü verirken sorun çıkarmaları, kısa mesafe için yolcu almamaları, istemedikleri güzergaha gitmemeleri gibi sebeplerle Uber’in daha güvenli ve sağlıklı bir çözüm olduğu görüşündeler.
http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1342268-emniyetten-sonra-maliye-de-korsan-taksicinin-pesinde Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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