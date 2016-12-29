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Maliye ekipleri Uber sürücülerine ceza kesmek için harekete geçti

Uber’in Türkiye’de yaşadığı sıkıntılar katlanarak artmaya devam ediyor. Taksicilerin ve emniyet yetkililerinin ardından şimdi de maliye ekipleri Uber sürücülerine ceza kesmek için harekete geçti.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kişisel taksi uygulaması Uber ülkemizde çıkmaza doğru sürüklenmeye devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce servisi kullanan yolculara 281 TL ceza kesilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili 81 ile talimat gönderdiği gündeme gelmişti. Uber ise yayınladığı basın açıklamasıyla gerekli birimlerden izin aldıklarını, Türkiye’de vergi ödediklerini belirterek "korsan" suçlamalarını sert bir dille eleştirdi.
Bugün basına yansıyan son haber ise durumu daha sıkıntılı hale getirecek gibi görünüyor. Zira maliye ekiplerinin Türkiye’de Uber adına yetkisi bulunan şirkete denetim amacıyla gittiği, burada sadece danışmanların yer almasından dolayı muhatap bulamadıkları veUber’e kayıtlı yaklaşık 2.000 araca ceza kesmek için harekete geçtikleri iddia ediliyor. Maliye ekiplerinin bu hamlesinin arkasında ise servisin ülkemizde ofisinin olmaması gösteriliyor.

Kullanıcılar bazı taksi sürücülerinin davranışlarından rahatsız 


Yüzde 5 ila yüzde 7 civarında bir komisyon aldığı belirtilen Uber’in 100 TL yolculuktan yaklaşık 7 TL kazandığı, İstanbul’da kayıtlı 2.000 araç düşünüldüğünde ise ortalama 30 milyon TL civarında gelir elde ettiği ifade ediliyor. Maliyenin ise Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi’ni alacak yetkili birimlerin olmamasından dolayı zarara uğradığı, bu yüzden sürücülerin peşine düştüğü dile getiriliyor. 
Dünyanın farklı yerlerinde de çeşitli protestolarla karşılaşan Uber’i görünüşe bakılırsa ülkemizde daha zor günler bekliyor. Uygulamanın gerekli izinleri ve belgeleri alarak hizmet verdiklerini söylemesine rağmen taksicilerin "korsan taşımacılık" nitelendirmesi tansiyonu giderek arttırıyor.
Diğer taraftan kullanıcıların büyük bir bölümü taksicilerin trafik kurallarına uymamaları, para üstü verirken sorun çıkarmaları, kısa mesafe için yolcu almamaları, istemedikleri güzergaha gitmemeleri gibi sebeplerle Uber’in daha güvenli ve sağlıklı bir çözüm olduğu görüşündeler. 

http://www.haberturk.com/ekonomi/teknoloji/haber/1342268-emniyetten-sonra-maliye-de-korsan-taksicinin-pesinde Yorum Yaz
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canguler917 2 yıl en beğenilen
maliye uber yüzünden zarara uğruyormuş,rezilliğe bakar mısınız?ülkedeki her ama her şeyden para kesmek istiyorlar.insanların canına tak ettiği zaman vay halinize
maliye uber yüzünden zarara uğruyormuş,rezilliğe bakar mısınız?ülkedeki her ama her şeyden para kesmek istiyorlar.insanların canına tak ettiği zaman vay haliniz...
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1 Yanıt Yanıtla +75
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dere.beyi 2 yıl canguler917
canguler917

maliye uber yüzünden zarara uğruyormuş,rezilliğe bakar mısınız?ülkedeki her ama her şeyden para kesmek istiyorlar.insanların canına tak ettiği zaman vay halinize

PIRLANTADAN VERGİ ALINMIYOR

CUMHURBAŞKANIMIZIN OĞLUNUNDA PIRTLANTA ŞİRKETİ OLMASI TESADÜFMÜ ?

canguler917maliye uber yüzünden zarara uğruyormuş,rezilliğe bakar mısınız?ülkedeki her ama her şeyden para kesmek istiyorlar.insanların ...
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2 Yanıt Yanıtla +69
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alex59 2 yıl
Halk istikrarı seçti o yüzden yapacak bir şey yok.
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Vanished Man 2 yıl
Taksi plakası denen uyduruk şeye 500 bin verince bunu almadan iş yapanların ekmek yemesini istemiyorlar tabi.
Ayrıca taksiciler ne vergi verdiğini merak ediyorum. Bunun kazancını nasıl tespit edeceksin ki? Fiş kesmez, fatura vermez.
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aenescan1994 2 yıl
Ülkede her şey saçma. Rezillik diz boyu. ( Iyi kazanıyorlarmis her) bir de bitaxi var. Bu iki uygulamada aynı mesafede fiyat fark 10 lira kadar bitaxi gösteriyor hep. Uber uygundur diye düşünüyor insan halbuki. Bir de ülkemin saçma kuralları , biz surunelim tabi
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xnoname 2 yıl
her ay devlete 10 binlerce lira vergi ödeyip onlarca kişiye istihdam yaratan adamlar vergi sistemini eleştirdiğinde devlete 5 kuruş faydası olmayan vasıfsız işsiz dangalaklar beğenmiyorsan çek git diyor
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fizisyen 2 yıl
Uber avrupada zora girdi.
tr.euronews.com/...
Uber, Avrupa Birliği’nin gündeminde. İspanyol taksi şoförleri derneğinin başvurusunu değerlendiren Avrupa Birliği Yüksek Mahkemesi Uber’in, taşıma hizmeti sunduğu için lisansa ihtiyaç duyduğuna hükmetti.
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DH Misafiri 2 yıl
taksicileri değil taksi plakasının rantını korumaya çalışanlar milletin hayrına olan bir şeyin daha önünü kesmeye çalışıyorlar.
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zeus_1907 2 yıl
demekki taksi plakarı olan millet vekillerimiz var
anında fişi çekmişler ucu kendine dokununca.
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KötüKediŞero 2 yıl
Sultanahmet meydanında 8 aylık hamile esimle beni sırf yerli oldugumuz için ustelik en az 50TL yazacak mesafeye almayan 6 tane taksi surucusunden ve tartismamiz sonrasinda esimin yaninda uzerime yurumelerinden sonra kahrolsun taksicilik sistemi yaşasın uber vb olaylar... Sirf inadina uber kullanicam... siz taksiciler sultanahmette turist kaziklamak icin ağ kuurmuş beklerken birileri vatandaşa nasil alternatif bir hizmet sunariz diye uğraşmış emeğe saygı gerçekten... kahrolun hemi şerefsiz taksiciler... namuslu esnaf taksici abilerimizi bu sozlerimden mustesna tutarim
Edit;
Bahsi gecen olay 2016 ortalarinda olmustur
Bahaneleri de cok komikti ilk ikisi yemek yiyoruz abi aşşadaki arabalara sor dedi ben de inandim tabi
Aşşadaki arabalarin dordu de demesin mi abi bizim fotograf cekimimiz var o yuzden bekliyoruz.. sonra jeton dustu tabi hani lan kameralar dedim kavga basladi bi ara gozum ilk talip oldugum yukarda bekleyen iki taksiye kaydi ne yemek yiyolar ne bişey baktim birisi turist cifti aldi yola devam digeri de hala yemek yemiyordu... sonra baktilar ben olayi uyandim basladim kavgaya sesler yukselince hemen dediler abi seni birakalim nereye gideceksen... cunku olay cikarsa dumenleri bozulacak... istemez lan deyip saglam kufur salladim suratlarina adamlar gik demedi lan bir insan serefini bu kadar mi satar para icin hala hatirladikca deliriyorum yanimda hanim degilde bir arkadas falan olsa hepsini parcalayacaktim o anda... tabi bu bahsettigim soforlerin irklarini soylememe gerek yok siz tahmin edersiniz... yolunuz sultanahmete dusunce denemek icin yalandan da olsa turkce konusarak binmeye calisin bakalim neler olacak sonra da bir arkadasiniz turist kiliginda binmek istesin ayni taksiye
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WB 2 yıl
Hepsi cakallik pesinde, sen para kazandigin ulkeye yatirim yapmayi gec ofis bile acma, oturdugun yerden yurtdisina paralari hortumla, vergi de odeme, ne guzel hayat..
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Guest-9D2914531 2 yıl
Uber illegal degil, kapatilamaz veya engellenemez bu sebeple

Hukumet nereden vergi alacagini şaşırdı
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martin palermo 2 yıl
Taksiler(taksiciler) kendini düzeltsin sonra konuşuruz uber korsan mı değil mi?
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HABERİN ETİKETLERİ
uygulama, uber ve
10 etiket daha taksi emniyet genel müdürlüğü ceza maliye korsan trafik cezası maliye ekipleri Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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