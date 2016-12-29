Otomatik fren sistemi terör saldırısında insanların hayatını kurtardı

Geçtiğimiz 19 Aralık tarihinde Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırına tır ile gerçekleştirilen terör saldırısıyla 12 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca vatandaş ise yaralı olarak kurtulmuştu. Almanya basınında yer alan haberlere göre soruşturmaya devam eden yetkili birimler önemli detaylara ulaştılar.

Edinilen bilgilere göre Scania R450 model tırda devreye giren otomatik fren sistemi saldırıdaki can kayıplarının artmasını engelledi. Çarpışmayı algıladıktan kısa süre sonra devreye giren özelliğin aracın daha fazla ilerlemesini önleyerek 70 ila 80 metre aralığında durmasını sağladığı ifade ediliyor. Böylelikle büyük çaplı katliamın önüne geçen teknoloji insanların hayatlarının kurtarılmasında kritik bir görev üstlendi.

Otomatik fren sistemi Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirildi

2012 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edilen düzenlemeyle birlikte ağırlığı 3,500 kilogramdan fazla olan araçlarda acil durum frenleme sistemlerinin bulunması zorunlu hale getirildi. Daha çok arkadan çarpma sonucu gerçekleşen trafik kazalarını önlemek için uygulanan otomatik fren, can kayıplarını ciddi anlamda önlüyor.

Hatırlayacağınız gibi temmuz ayında Fransa’da düzenlenen Bastille Günü’nde yaşanan benzer bir saldırıda insanların arasına giren 19 ton ağırlığındaki Renault Midlum, 80'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine ve 100'den fazla yaralanmaya neden olmuştu.

http://www.dw.com/en/automatic-brakes-stopped-berlin-truck-during-christmas-market-attack/a-36936455