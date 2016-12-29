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Otomatik fren sistemi terör saldırısında insanların hayatını kurtardı

Berlin’de Noel pazarına tır ile gerçekleştirilen ve 12 kişinin ölümüne neden olan terör saldırısında otomatik fren teknolojisinin onlarca kişinin hayatını kurtardığı ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz 19 Aralık tarihinde Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırına tır ile gerçekleştirilen terör saldırısıyla 12 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca vatandaş ise yaralı olarak kurtulmuştu. Almanya basınında yer alan haberlere göre soruşturmaya devam eden yetkili birimler önemli detaylara ulaştılar.
Edinilen bilgilere göre Scania R450 model tırda devreye giren otomatik fren sistemi saldırıdaki can kayıplarının artmasını engelledi. Çarpışmayı algıladıktan kısa süre sonra devreye giren özelliğin aracın daha fazla ilerlemesini önleyerek 70 ila 80 metre aralığında durmasını sağladığı ifade ediliyor. Böylelikle büyük çaplı katliamın önüne geçen teknoloji insanların hayatlarının kurtarılmasında kritik bir görev üstlendi.

Otomatik fren sistemi Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirildi 

2012 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edilen düzenlemeyle birlikte ağırlığı 3,500 kilogramdan fazla olan araçlarda acil durum frenleme sistemlerinin bulunması zorunlu hale getirildi. Daha çok arkadan çarpma sonucu gerçekleşen trafik kazalarını önlemek için uygulanan otomatik fren, can kayıplarını ciddi anlamda önlüyor.
Hatırlayacağınız gibi temmuz ayında Fransa’da düzenlenen Bastille Günü’nde yaşanan benzer bir saldırıda insanların arasına giren 19 ton ağırlığındaki Renault Midlum, 80'den fazla kişinin yaşamını yitirmesine ve 100'den fazla yaralanmaya neden olmuştu.

http://www.dw.com/en/automatic-brakes-stopped-berlin-truck-during-christmas-market-attack/a-36936455 Yorum Yaz
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mementopolis 2 yıl en beğenilen
Ve tabii ki, Olayı hamen ticarete döken fısatcılar.
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bulentcandan 2 yıl
Bizim ne devletimiz, ne de vatandaşımız ne anlar AEB sisteminden...
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REV0 2 yıl interwap
interwap
Fransadaki renoda otomatik fren sistemi yok mu?

Scania yasa degisikligi sonrasi cikmis piyasaya, Reno 1999-2013 arasi uretimi, olmayabilir.
interwapFransadaki renoda otomatik fren sistemi yok mu?Scania yasa degisikligi sonrasi cikmis piyasaya, Reno 1999-2013 arasi u...
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JQKER 2 yıl
bu sistem çıktı (na)mertlik bozuldu
eskiden ne güzel tampon tampona gider öndekine trafik terörü yapar (na)mert olurduk
şimdi biraz yaklaş ötüyor bip bip bip
google biran önce bitirse şu sürücüsüz araç işini de hepten kurtulsak trafik ile ilgili sorunlardan
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Mertcan-39 2 yıl
Biri tesla haberinin altında sallıyordu teknoloji ne işimize yarayacak diye araçlarda o adamada selam olsun
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KaSaTuRa. 2 yıl
sabah akşam jöleli bir tip televizyona çıkıp bir yerinden komplo teorileri uydurunca haliyle insanlarımız da refleks olarak her haberin altında başka şeyler arıyor, gerçekten şu haberden scania reklamı anlamını da ancak bizim ülkemizde çıkarabilirler
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Mertcan-39 2 yıl
Scania da bu sistemler standart daha mercedes retarderi klimayı standartlaştırmadı tırda scania gibi bir marka daha yok
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Guest-70392DCEF 2 yıl
Scania AB, İsveçli çekici, kamyon, otobüs ile deniz ve endüstriyel motorları üreticisi firmadır. Tüm dünyaya yayılmış fabrikaları ile özellikle ağır dizel motor üretimi sektöründe önemli markalardan biridir. Şubat 2008'den bu yana Alman Volkswagen grubuna aittir.
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-Predestination- 2 yıl Guest-70392DCEF
google ceo
Scania AB, İsveçli çekici, kamyon, otobüs ile deniz ve endüstriyel motorları üreticisi firmadır. Tüm dünyaya yayılmış fabrikaları ile özellikle ağır dizel motor üretimi sektöründe önemli markalardan biridir. Şubat 2008'den bu yana Alman Volkswagen grubuna aittir.


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-Predestination- 2 yıl
Scania nın motoru amerikan, AEB olsa kaç yazar.
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Rapid Step 2 yıl
scania nın reklam yapmasına gerek yok merak etmeyin
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kadirirdem 2 yıl
Teknolojini Faydaları işte ne güzel...
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ByBaterist 2 yıl
sağlam reklama dönüşmüş..
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starcloth 2 yıl
Scania ve Volvo kamyonlar candır Ets 2 den selamlar :D
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