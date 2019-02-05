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Manyetik kuzey kutbunun öngörülemeyen hareketliliği navigasyon teknolojisini olumsuz etkiliyor

Gerçek kuzey artık doğru yerinde değil. Dünya’nın manyetik kuzey kutbu sürekli hareket halinde oluşu ve bu hareketlenmenin son yıllarda daha da hızlanması navigasyon sistemlerinde soruna neden oluyor.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Manyetik kuzey kutbunun öngörülemeyen hareketliliği navigasyon teknolojisini olumsuz etkiliyor
 

Dünya’nın manyetik kuzey kutbu sürekli hareket halinde, ancak bu hareketlik navigasyon teknolojisi için sorun olmaya başlamış durumda. Söz konusu durumla da ilgili olan Dünya Manyetik Modeli adlı rapor, Arktik bölgesinde meydana gelen öngörülemeyen hareketlenmeler sebebiyle Ulusal Çevresel Bilgi Merkezlerinde görev yapan bilim insanları tarafından planlanan tarihten bir yıl önce yayınlandı.

Arktik bölgesinde meydana gelen hızlı hareketlenmeler, manyetik pusulaya sahip neredeyse her cihaz için sorun demek. Bu cihazlar, akıllı telefonlardan tutun da askeri araç ve uçaklara kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip.

Manyetik kuzey 2000 yılında, yılda yaklaşık 15 km. saparken bu mesafe günümüzde yaklaşık 55 km’ye çıkmış. İnsanlık olarak bu gelişmeler karşısında uygulayacağımız tek hareket tarzı ise mevcut duruma ayak uydurmak. Gezegenin sıvı halde bulunan dış çekirdeğinde meydana gelen türbülans, Dünya’nın kutuplarında öngörülemeyen yer değişikliklerine neden oluyor. Bilim insanlarının ise bu değişiklikleri kayıt altına almaktan başka yapabileceği bir şey yok.

Dünyamızın geçirdiği ve bizim kontrolümüz dışında meydana gelen söz konusu değişikliklere özellikle askeri harekât, uzay ve havacılık alanlarında görev yapanların uyum sağlaması gerekiyor.  


https://www.engadget.com/2019/02/04/magnetic-north-pole-movement-affects-navigation/ Yorum Yaz
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tobepeople 3 ay
Çektiler petrolleri altınların ve diğer madenlerin yerine geçen şey boşluk ya da aynı ağırlıkta olmayan toprak ya da su. Bunu öngörmek çok zor değildir. En azından Petrol müh. eğitimini alsaydım hocama soracağım ilk soru olurdu... Bildikleri halde;" Bir şey olmaz, ülke gelişmezse zaten yok olacağız."prensibi yüzünden bunlar oluyor!
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SEO-Uzmanı 3 ay
dünya tersten dönmeye başlasa da
kuzeye bakan şu apartman dairesi
güneye cepe bir sıcak yuvaya dönse keşke
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DH Misafiri 3 ay
Bu sapmalar her sene yayınlanır zaten harita üzerinde kerterez alma işlemini hala yapan varsa birtek onlar kullanacaklardır.
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Askaparta 3 ay
55 km adamı yoldan çıkarır. Ama sona daha var.
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DH Misafiri 3 ay
Dünya artık yaşlandı.
Pusulalarda daha dikkatli olmak gerekiyor demek ki.
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kaazto28 3 ay
Yoksa solucan deliği mi belirmeye başlıyor güneş sisteminde?
Not:interstaller
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ByBaterist 3 ay
Vay be, iyiymiş.
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DH Misafiri 3 ay
2012 maya kehaneti geçte olsa gerçekleşecek :-)
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sniper23 3 ay DH Misafiri
Kıyamet gelse de kopsak diyenler aklıma geldi.
Gerçi 2012'nin 7 yıl önce olduğunu düşününce insan titriyor.
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qoqoCAN 3 ay
vah vah vah...
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Tlg3 3 ay
Yönümüzü de mi bulamıycaz :/
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