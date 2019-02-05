Manyetik kuzey kutbunun öngörülemeyen hareketliliği navigasyon teknolojisini olumsuz etkiliyor

Arktik bölgesinde meydana gelen hızlı hareketlenmeler, manyetik pusulaya sahip neredeyse her cihaz için sorun demek. Bu cihazlar, akıllı telefonlardan tutun da askeri araç ve uçaklara kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip.
Manyetik kuzey 2000 yılında, yılda yaklaşık 15 km. saparken bu mesafe günümüzde yaklaşık 55 km’ye çıkmış. İnsanlık olarak bu gelişmeler karşısında uygulayacağımız tek hareket tarzı ise mevcut duruma ayak uydurmak. Gezegenin sıvı halde bulunan dış çekirdeğinde meydana gelen türbülans, Dünya’nın kutuplarında öngörülemeyen yer değişikliklerine neden oluyor. Bilim insanlarının ise bu değişiklikleri kayıt altına almaktan başka yapabileceği bir şey yok.
Dünyamızın geçirdiği ve bizim kontrolümüz dışında meydana gelen söz konusu değişikliklere özellikle askeri harekât, uzay ve havacılık alanlarında görev yapanların uyum sağlaması gerekiyor.
https://www.engadget.com/2019/02/04/magnetic-north-pole-movement-affects-navigation/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kuzeye bakan şu apartman dairesi
güneye cepe bir sıcak yuvaya dönse keşke
Pusulalarda daha dikkatli olmak gerekiyor demek ki.
Not:interstaller
Gerçi 2012'nin 7 yıl önce olduğunu düşününce insan titriyor.