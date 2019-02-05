Manyetik kuzey kutbunun öngörülemeyen hareketliliği navigasyon teknolojisini olumsuz etkiliyor

Dünya’nın manyetik kuzey kutbu sürekli hareket halinde, ancak bu hareketlik navigasyon teknolojisi için sorun olmaya başlamış durumda. Söz konusu durumla da ilgili olan Dünya Manyetik Modeli adlı rapor, Arktik bölgesinde meydana gelen öngörülemeyen hareketlenmeler sebebiyle Ulusal Çevresel Bilgi Merkezlerinde görev yapan bilim insanları tarafından planlanan tarihten bir yıl önce yayınlandı.

Arktik bölgesinde meydana gelen hızlı hareketlenmeler, manyetik pusulaya sahip neredeyse her cihaz için sorun demek. Bu cihazlar, akıllı telefonlardan tutun da askeri araç ve uçaklara kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip.

Manyetik kuzey 2000 yılında, yılda yaklaşık 15 km. saparken bu mesafe günümüzde yaklaşık 55 km’ye çıkmış. İnsanlık olarak bu gelişmeler karşısında uygulayacağımız tek hareket tarzı ise mevcut duruma ayak uydurmak. Gezegenin sıvı halde bulunan dış çekirdeğinde meydana gelen türbülans, Dünya’nın kutuplarında öngörülemeyen yer değişikliklerine neden oluyor. Bilim insanlarının ise bu değişiklikleri kayıt altına almaktan başka yapabileceği bir şey yok.

Dünyamızın geçirdiği ve bizim kontrolümüz dışında meydana gelen söz konusu değişikliklere özellikle askeri harekât, uzay ve havacılık alanlarında görev yapanların uyum sağlaması gerekiyor.

https://www.engadget.com/2019/02/04/magnetic-north-pole-movement-affects-navigation/