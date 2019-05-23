Mario Kart Tour oyununun beta test görüntüleri ortaya çıktı

Nintendo, geçtiğimiz aylarda ertelendiği açıklanan Mario Kart Tour oyunun beta testlerine başladı. Şimdilik Japonya'daki kullanıcılara sunulan bu test sürümü ile ilgili ekran görüntüleri ise bize oyunla ilgili bazı detaylar veriyor.

Belli bir aşamadan sonra para ödenmesi gerekecek

Bu versiyon bir beta sürüm olduğu için oyunla ilgili bazı şeylerin değişebileceğini belirtelim. Ancak genel anlamda sızan fotoğraflardaki gibi bir oyun bizi bekliyor. Görsellere bakacak olursak oyunun oynanma şekli Mario Kart'a oldukça benziyor. Ancak farklı olarak hızlanmanın otomatik olduğu ve kullanıcıların yapmaları gereken tek şeyin ekranı sağa ve sola kaydırmak olduğunu anlıyoruz.

https://www.nintendolife.com/news/2019/05/mario_kart_tour_beta_test_details_and_images_are_already_leaking_online

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Ayrıca, oyunla ilgili ilginç olan şey ise yatay olarak değiloynanması. Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadette, Rosalina, Waluigi, Baby Peach, Baby Daisy, Baby Rosalina, Metal Mario, Larry, Lemmy, Ludwig, Dry Bones ve Dry Bowser gibi karakterlerin olacağı oyun "" olacak. Bu da oyunda belli bir aşamaya geldiğinizde devam etmek içinzorunda olduğunuz anlamına geliyor.