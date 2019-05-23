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Mario Kart Tour oyununun beta test görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın önde gelen elektronik şirketlerinden Nintendo, kullanıcıların merakla beklediği Mario Kart Tour oyununun beta testlerine Japonya'da başladı. İşte oyundan detaylar.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Nintendo, geçtiğimiz aylarda ertelendiği açıklanan Mario Kart Tour oyunun beta testlerine başladı. Şimdilik Japonya'daki kullanıcılara sunulan bu test sürümü ile ilgili ekran görüntüleri ise bize oyunla ilgili bazı detaylar veriyor.

Belli bir aşamadan sonra para ödenmesi gerekecek

Bu versiyon bir beta sürüm olduğu için oyunla ilgili bazı şeylerin değişebileceğini belirtelim. Ancak genel anlamda sızan fotoğraflardaki gibi bir oyun bizi bekliyor. Görsellere bakacak olursak oyunun oynanma şekli Mario Kart'a oldukça benziyor. Ancak farklı olarak hızlanmanın otomatik olduğu ve kullanıcıların yapmaları gereken tek şeyin ekranı sağa ve sola kaydırmak olduğunu anlıyoruz.
Ayrıca, oyunla ilgili ilginç olan şey ise yatay olarak değil dikey olarak oynanması.  Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadette, Rosalina, Waluigi, Baby Peach, Baby Daisy, Baby Rosalina, Metal Mario, Larry, Lemmy, Ludwig, Dry Bones ve Dry Bowser gibi karakterlerin olacağı oyun "free to start" olacak. Bu da oyunda belli bir aşamaya geldiğinizde devam etmek için para ödemek zorunda olduğunuz anlamına geliyor.

https://www.nintendolife.com/news/2019/05/mario_kart_tour_beta_test_details_and_images_are_already_leaking_online Yorum Yaz
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esmerbuyucu 2 hf.
Team Sonic Racing, Crash Team Racing derken Mario Kart'ın geriye M'si kaldı.
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darkdiva 2 hf. esmerbuyucu
Tabi tabi, satış rakamlarına bir bakın isterseniz. M'si kalmışmış :D
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