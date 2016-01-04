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Mark Zuckerberg, Tony Stark olma yolunda ilerliyor

Dünyanın en büyük kullanıcı sayısına sahip sosyal sağı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2016 yılı için koyduğu kişisel hedefini açıkladı. Ünlü isim Tony Stark olma yolunda ilerliyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mark Zuckerberg, Tony Stark olma yolunda ilerliyor

Sosyal Medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, her yıl olduğu gibi 2016 yıl için de Facebook dışında kendisini geliştirebilmek için koyduğu kişisel hedefini açıkladı.
Mark Zuckerberg'in Facebook sayfasında herkes ile paylaştığı 2016 hedefi, kendi evinde kullanmak üzere basit bir "yapay zeka" oluşturabilmek. Bunu Iron Man filmindeki Jarvis'e (Tony Stark'a yardım eden sanal asistan) benzeten Zuckerberg, yapay zekayı sesli komutlar (Kendi sesini algılayacak) ile ev içerisindeki cihazları kontrol etmek,  kapısını çalan kişileri yüzlerinden belirleyebilecek şekilde programlamak ve yeni doğan çocuğunun odasını evde olmadığı zamanlarda da kontrol etmek için kullanmak istiyor.
Bu kişisel gelişim hedefi doğrultusunda attığı adımları yıl içerisinde paylaşacağını belirten Mark Zuckerberg, süreci kendisine kodlama açısından eğlenceli bir meydan okuma olarak nitelendiriyor.

http://www.standard.co.uk/news/techandgadgets/facebooks-mark-zuckerberg-reveals-plan-to-build-artificially-intelligent-butler-this-year-a3147391.html Yorum Yaz
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Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen
Sirinin olmayan yapay zekasını halen jarvisle karşılaştıran var.jarvis tam anlamıyla bir yapay zeka zaten bu yüzden filmlerdeki bir hayal.jarvis seviyesindeki bir yapay zekaya hiç yoksa 10 sene var teknolojinin bu denli yeniliğe kapandığı bir dönemde.alıntılayıp şunun yenisi çıktı demeyin yeniliğe kapandı diyorum geliştirmeye değil firmaların şuan yaptıkları tekşey daha fazla performans verebilen işlemciler üretmek yani hale herşey 1 ve 0 dan ibaret, kuantum bilgisayarları araştırın.gerçek bir yapay zeka için 1-0 dan ötesi gerekiyor,kuantum bilgisayarlar bu yüzden lazım.öte yandan halen -ticari olarak- bu konuda yatırım yapan bir firma ben görmedim.

Şimdi elinizdeki iphone u bırakıp kendinizi tony stark sanmaktan vazgeçin.
Sirinin olmayan yapay zekasını halen jarvisle karşılaştıran var.jarvis tam anlamıyla bir yapay zeka zaten bu yüzden filmlerdeki bir hayal.jarvis seviyesinde...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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Barni Moloztaş 3 yıl
Tony satar
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senjido 3 yıl
clopin
ex machine filmini izlemiş gaza gelmiş mark efendi

sende "gaza" geleydin o zaman ne vardı?
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Logic_Man 3 yıl
Nerde duracağını bilmezse bu durumada düşebilir



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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BekirTemel 3 yıl
bu tipten kaybeder.
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umutcanuygun 3 yıl
Yapay zeka yok olamaz,olmamalı diyen arkadaşlar çoğuda benim gibi genç olan arkadaşlar çok büyük yanılgı içerisindeler.Çağımızı oluşturacak şey yapay zekadır ve malesef bu ülkedeki genç nesil gerek yazılım gerek bilim açısından çok dar kafalı buradaki yorumların çoğu bunu kanıtlar nitelikte.Eğer hala biz neden araba yapamıyoruz kafasında kalırsak geri kafalılıktan çıkamayız biz araba yapamadık ama daha hala geliştirilme aşamasında olan sürücüsüz araçlar konusunda devrim niteliği yaratan araştırmaları yürütebiliriz araba yapmak artık dünya için bir mesele değildir ona sürücü niteliği kazandıracak yapay zeka bir meseledir insanların değerli vakitlerini bilime çalışacağı uzmanlık alanına yönelmesi geri kalan temel gereksinimleri bir çeşit yapay zekanın yapması gerekiyor.Şimdi siz buna asistan diyorsunuz bu kısmen doğrudur fakat herşey için ayrı bir asistan yapıcağımıza mesela "kahve yapım asistanı" veya "tavla oynama asistanı" gibi bunun yerine tek bir öğrenebilir yapay zeka yaparsın ve o kahve yapmasınıda tavla oynamasınıda öğrenir.
Bunun yapılması doğrudur yada değildir bu tartışma şuanın tartışması değildir fakat yapay zeka olmaz,olamaz demek geri kalmışlığın göstergesidir ve bunu diyen bir genç nesil yetişiyorsa sizin ülkeniz ekonomik olarak bağımlı olmaya mecburdur çünkü bir ülkeyi o ülkenin gencleri sırtlar eğer o genclerin kendine hayırı yoksa o ülke ekonomik olarak dipte kalmaya mahkumdur.
Bakış açınızı her zaman maksimumda tutun her zaman yaratıcı olmaya çalışın birşeye imkansız demeden önce olurunu her zaman düşünün,kuşkucu olun!
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V4LKyR 3 yıl
Şu Siri sistemini evde kurmak lazım.
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dockhanger 3 yıl
kamyoncu dayınıhn yüklediği videolarlamı olacak bu iş
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clopin 3 yıl
ex machine filmini izlemiş gaza gelmiş mark efendi
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The Balance 3 yıl
JARVIS yapay zeka değil, tam aksine
Kişisel asistandır. Bildiğimiz o SIRI gibi değil.

Yapay zeka ise Ultron'dur. Film de de gördük zaten.

Yani jarvis yapılsa bile kişisel asistan olmaktan öteye gidemez...

Tony Stark gibi bir adam da zaten ortaya çıkmaz. Tony stark ya kendisidir ya da tekrar kendisi.
Başlarım Musk'iniza Zuckerberg 'iniza. Kapitalist ABD'nin zengin uşaklarını oldum olası sevmememişimdir... Steve gibi bunları da yüceltin...
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Lotusx 3 yıl
Sanırım burada Strong ve Weak kavramları devreye giriyor. Zuckerberg'in yapacağı günümüz klasiği yani Weak olur. Fazlası değil.

Kuantum Bilgisayarları hayata geçmeden Strong zor gibi.
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N. Chomsky 3 yıl


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