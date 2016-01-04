Mark Zuckerberg, Tony Stark olma yolunda ilerliyor

Sosyal Medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, her yıl olduğu gibi 2016 yıl için de Facebook dışında kendisini geliştirebilmek için koyduğu kişisel hedefini açıkladı.

Mark Zuckerberg'in Facebook sayfasında herkes ile paylaştığı 2016 hedefi, kendi evinde kullanmak üzere basit bir "yapay zeka" oluşturabilmek. Bunu Iron Man filmindeki Jarvis'e (Tony Stark'a yardım eden sanal asistan) benzeten Zuckerberg, yapay zekayı sesli komutlar (Kendi sesini algılayacak) ile ev içerisindeki cihazları kontrol etmek, kapısını çalan kişileri yüzlerinden belirleyebilecek şekilde programlamak ve yeni doğan çocuğunun odasını evde olmadığı zamanlarda da kontrol etmek için kullanmak istiyor.

Bu kişisel gelişim hedefi doğrultusunda attığı adımları yıl içerisinde paylaşacağını belirten Mark Zuckerberg, süreci kendisine kodlama açısından eğlenceli bir meydan okuma olarak nitelendiriyor.

http://www.standard.co.uk/news/techandgadgets/facebooks-mark-zuckerberg-reveals-plan-to-build-artificially-intelligent-butler-this-year-a3147391.html