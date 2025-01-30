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    Mark Zuckerberg: DeepSeek konusunda endişeli değiliz

    Neredeyse herkes aniden DeepSeek'in yükselişinden korkuyor gibi görünse de Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Çinli DeepSeek konusunda endişeli olmadıklarını söyledi.
    Mark Zuckerberg: DeepSeek konusunda endişeli değiliz Tam Boyutta Gör
    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketinin 2024'ün dördüncü çeyrek kazanç görüşmesinde, yapay zeka dünyasında son günlerde büyük bir heyecan yaratan DeepSeek’e dair yorumlarda bulundu. DeepSeek'in güçlü yapay zeka modellerinin Meta'nın stratejisi üzerindeki potansiyel etkilerine yönelik soruların ardından Zuckerberg, Meta'nın bu konuda herhangi bir endişe duymadığını vurguladı.

    Meta daha fazla GPU’ya ihtiyaç olduğunu söylüyor

    Zuckerberg, DeepSeek’in sınırlı bütçeyle elde ettiği başarıların, Meta'nın doğru yolda olduğuna olan inançlarını pekiştirdiğini belirtti. Zuckerberg ayrıca DeepSeek’in sağladığı yenilikleri anlamaya çalıştıklarını ve Meta’nın bunları Llama platformuna entegre etmeyi planladığını söyledi.

    DeepSeek'in etkisi, yapay zeka piyasasında büyük bir satış dalgasına yol açmıştı. Yatırımcılar, yapay zeka modellerinin artık daha az işlem gücüne ihtiyaç duyacağı endişesiyle AI hisselerini satmaya başlamıştı. Ancak Zuckerberg, Meta'nın GPU'lara yaptığı milyar dolarlık yatırımlarının boşa gitmeyeceğini belirterek, bu tür yatırımların zamanla stratejik bir avantaj sağlayacağını söyledi. Zuckerberg, "Yoğun bir şekilde sermaye harcaması ve altyapıya yatırım yapmanın zaman içinde stratejik bir avantaj olacağına inanıyorum" dedi.

    Mark Zuckerberg: DeepSeek konusunda endişeli değiliz Tam Boyutta Gör
    Zuckerberg'e göre Meta, önümüzdeki aylarda çok modlu ve “agentic/ yapay zeka ajanı” yeteneklere sahip Llama 4'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. CEO, yüksek miktardaki GPU yatırımlarının “akıl yürütme” modellerinin performansı için önemli olduğunun altını da çiziyor; “Daha yüksek bir zeka seviyesi ve daha yüksek bir hizmet kalitesi üretmek için çıkarım zamanında daha fazla bilgi işlem uygulayabilirsiniz.”

    Bu arada Meta'nın mali durumu ise oldukça güçlü. 2024'ün dördüncü çeyreğinde şirketin gelirleri 48.39 milyar dolar olarak kaydedildi, bu da bir yıl önceye göre %22'lik bir artışa tekabül ediyor. Net kâr ise 20.8 milyar dolara ulaşarak %43'lük bir artış gösterdi.

    Sözde uzmanların “eksik” bakış açısı

    Çoğu medya ve "uzman", DeepSeek'in firmaların yapay zeka için yüksek miktarda GPU satın almalarının aslında bir aldatmaca ve boş bir yatırım çılgınlığı olduğunu ortaya koyduğunu söylemişti. Ancak bu sözde uzmanlar, yapay zekanın ne olduğunu ve nasıl çalıştığını bilmeden bu yorumu yapıyor. Bilgi işlem kaynaklarının yapay zeka gelişiminin eğitim aşamasından modellerin daha iyi “akıl yürütmesine” yardımcı olmaya doğru ilerlediğini göremeyenlerin bu yanılgıya düşmesi doğal.

    Bir düşünün, herkes yapay zeka eğitimi için tüm dünyadaki ulaşılabilir verilerin “tüketildiğini” söylüyor. Eğer bu durum böyleyse yeni bir model eğitmek için bundan 2 yıl öncesi kadar kaynak harcamak gerekli mi? Hayır, zaten mevcut eğitilmiş modellerden yeni modeller elde edilebilir. Bunları birbiri üstüne inşa edilmiş yapılar gibi düşünebilirsiniz. İkinci aşama ise artık “akıl yürütme” durumu. Elbette gerçek bir akıl yürütmeden bahsetmiyoruz; modelin, sizin isteminiz için fazladan “düşünmesinden” bahsediyoruz. OpenAI o1, o3 ve DeepSeek R1 gibi modeller bunu yapıyor. Peki bunu yaparken arkada neler oluyor? Elbette klasik modellere göre çok daha fazla bilgi işlem gücü harcanıyor. Şimdi buna bir de 2025’te sıklıkla duyacağımız “yapay zeka ajanlarını” yani sizin için otonom olarak çalışan yapay zekaları ekleyin. Bilgi işlem gücüne olan ihtiyacın azalmayacağı aksine artacağı çok bariz bir şekilde ortada.

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    Mantarın Başı 10 saat önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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    repkon maaş sakarya şiiri evde boks öğrenilir mi meresa kullananların yorumları demirdöküm kombi sıcak su vermiyor ama petekler ısınıyor

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