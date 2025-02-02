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    Meta’da komik sızıntı krizi: Zuckerberg’in sızıntı şikayeti bile sızdırıldı!

    Mark Zuckerberg, sızan bir şirket içi toplantıda “Söylediğim her şey sızdırılıyor” isyanında bulundu. Bu yetmezmiş gibi, çalışanları sızıntılar konusunda uyaran ikinci bir bilgi notu da sızdırıldı.
    Mark Zuckerberg’den “Söylediğim her şey sızdırılıyor” isyanı Tam Boyutta Gör
    Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirket içi toplantılarda yaptığı açıklamaların sürekli sızdırılmasından şikayet etti. Ancak ironik bir şekilde, bu şikayeti de anında internete düştü. İroniyi fark eden Meta'nın güvenlik şefi sert bir bildiri yayınlayarak bilgi sızdıranların işten atılacağı uyarısında bulundu; evet, bu bilgi de bir sızıntı kaynağıyla ortaya çıktı.

    Meta’da sızıntı krizi

    Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen Meta’nın genel toplantısında Zuckerberg, son zamanlarda yaşanan sızıntılar nedeniyle artık daha az şeffaf olacağını belirtti. Çalışanlara yönelik yapılan bazı değişikliklerle birlikte, toplantılarda potansiyel olarak riskli soruların atlandığı, yorum bölümünün kapatıldığı ve oylamaya dayalı soru sıralamasının kaldırıldığı ortaya çıktı.

    Zuckerberg, “Gerçekten açık olmaya çalışıyoruz ve sonra söylediğim her şey sızıyor. Bu berbat bir şey” dedi. Bu gelişmelerin ardından Meta’nın güvenlik şefi Guy Rosen, şirket çalışanlarına sert bir uyarı gönderdi. Sızdırılan bir notta, şirket içi bilgileri dışarıya aktaranların tespit edilmesi halinde işten çıkarılacağını duyurdu. Hatta bazı çalışanların daha önce hassas belgeleri dışarıya sızdırdığı gerekçesiyle kovulduğunu belirtti. Ancak bu tehditkâr açıklama da kaderinden kaçamadı ve anında sızdırıldı.

    Sızıntılar neden artıyor?

    Meta’daki sızıntı dalgasının ardında, Zuckerberg’in son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ile yakınlaşmasının etkili olduğu düşünülüyor. Aralık ayında Meta, Trump’ın yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağış yaptı. Bu, şirketin son on yıldır sürdürdüğü tarafsız duruştan keskin bir dönüş anlamına geliyor. Oysa Meta, Trump’ı 2021 yılında Kongre baskınını teşvik ettiği iddiasıyla platformdan yasaklamıştı. Ancak Ekim 2024 itibarıyla Trump, Zuckerberg ile ilişkilerinin "çok daha iyi" olduğunu açıklamıştı. Bu yakınlaşma sonrasında ise Meta’nın kapalı kapılar ardından yaptıkları pek de gizli kalmamaya başladı.

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