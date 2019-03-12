Mars'ta gün batımı nasıl görünüyor? İşte InSight'ın yakaladığı görüntü

Mars'ta kazı yapıyor

NASA'nın geçtiğimiz kasım ayında Mars'a indirdiği ünlü gözlem aracı InSight, Kızıl Gezegen'deki 100. gününü bu hafta itibarıyla geride bıraktı. NASA ise uzay aracının bu başarısını Mars'tan çok ilginç bir görüntü paylaşarak kutladı. Aşağıdaki gifte Kızıl Gezegen'de çekilmiş çok güzel bir gün batımı görüntüsü yer alıyor.NASA'nın kullandığı ifadelere göre yukarıdaki gifi oluşturan fotoğraflar 10 Mart gününde çekilmiş. InSight'ın üzerindeki farklı kameralardan birisi olan Instrument Deployment Camera (Ekipman Yerleştirme Kamerası) kullanıldığı belirtiliyor. Uzay aracı bu kamerayı ayrıca Kızıl Gezegen Yüzeyine sismometre aygıtını yerleştirirken de kullanmıştı.850 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen InSight uzay aracının en büyük hedefi Mars'ın yeraltı yapısıyla ilgili araştırmalar yapmak. Uzay aracı, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek şu anda Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru küçük bir kazı işlemi gerçekleştirmeye çalışıyor.InSight'ın kazı işlemleri bu ayın başlarında resmen başlatıldı ancak NASA henüz başarıya ulaşamadıklarını söylüyor. İlk denemede yaklaşık 50 santimetre kazılmasının ardından yüzeyde bir engelle karşılaşılmış. Uzay ajansının yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki günlerde kazı süreci devam edecek. NASA'nın hedefi 3 ila 5 metre arasında bir derinliğe ulaşmak.