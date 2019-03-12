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Mars'ta gün batımı nasıl görünüyor? İşte InSight'ın yakaladığı görüntü

InSight uzay aracı, Mars'tan Dünya'ya etkileyici görüntüler göndermeye devam ediyor. NASA, şimdi de Kızıl Gezegen'den büyüleyici gün batımı fotoğrafları paylaştı.
2 ay
7,9b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz kasım ayında Mars'a indirdiği ünlü gözlem aracı InSight, Kızıl Gezegen'deki 100. gününü bu hafta itibarıyla geride bıraktı. NASA ise uzay aracının bu başarısını Mars'tan çok ilginç bir görüntü paylaşarak kutladı. Aşağıdaki gifte Kızıl Gezegen'de çekilmiş çok güzel bir gün batımı görüntüsü yer alıyor.



NASA'nın kullandığı ifadelere göre yukarıdaki gifi oluşturan fotoğraflar 10 Mart gününde çekilmiş. InSight'ın üzerindeki farklı kameralardan birisi olan Instrument Deployment Camera (Ekipman Yerleştirme Kamerası) kullanıldığı belirtiliyor. Uzay aracı bu kamerayı ayrıca Kızıl Gezegen Yüzeyine sismometre aygıtını yerleştirirken de kullanmıştı.

Mars'ta kazı yapıyor


850 milyon dolarlık maliyetle geliştirilen InSight uzay aracının en büyük hedefi Mars'ın yeraltı yapısıyla ilgili araştırmalar yapmak. Uzay aracı, bu doğrultuda daha önce hiç yapılmamış bir şey deneyerek şu anda Kızıl Gezegen'in yüzeyinden merkezine doğru küçük bir kazı işlemi gerçekleştirmeye çalışıyor.

InSight'ın kazı işlemleri bu ayın başlarında resmen başlatıldı ancak NASA henüz başarıya ulaşamadıklarını söylüyor. İlk denemede yaklaşık 50 santimetre kazılmasının ardından yüzeyde bir engelle karşılaşılmış. Uzay ajansının yaptığı açıklamalara göre önümüzdeki günlerde kazı süreci devam edecek. NASA'nın hedefi 3 ila 5 metre arasında bir derinliğe ulaşmak.

 

https://www.space.com/insight-mars-lander-100-martian-days-sunset-photo.html Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 2 ay en beğenilen
RAbbim neler yaratıyor elhamdülülah
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x_click 2 ay
Konudışı of topic sandım yorumlara bakınca
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DH Misafiri 1 ay
Mars diye bir şey yoktur. Yıldızlar kandil gibi ışık yapan nesnelerdir. Bunlara inanan dinden çıkar.
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Mesutzgvn 2 ay
gölgeler nedense hep aynı
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x_click 2 ay
Konudışı of topic sandım yorumlara bakınca
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Askaparta 2 ay
Yaşanmaz burada.
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the_dedektif 2 ay
Bakın işte mars Düz :D
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smsmart 2 ay
Vay be
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ZewZack 2 ay
Millet keşke egosuna yenik düşüp, her şeye komplo teorisi uydurmasa. Bilim ile uzay zor bir şey değildir. Piramitleri bile inşa edebilecek insanoğlu, neden Mars'a çıkamasın?
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
İnandırıcı gelmiyor
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kaazto28 2 ay
Bilime karşı değilim, uzayı çok merak ediyorum ama dünyada o kadar harika gün batımı varken gidip marstakine hayranlıkla bakmak bi tuhaf.
Ayrıca ben şahsen mars ı merak etmiyorum. Tamamen gaz halindeki gezegenler bi tuhaf.
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Marquis-de-Sade` 2 ay
Dünyadaki gün batımını hepimiz bildiğinden marstaki gün batımı elbette heyecan verici. Ayrıca mars bir gaz gezegeni değil karasal gezegen.
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TetraYazilim 2 ay
Sahtekar NASA'nın paylaştığı hiç bir bilgiye inanmıyorum.
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Esteban C 2 ay TetraYazilim
Dünyada sadece NASA mı var ? Birçok uzay araştırma istasyonu var.
Kabuklarınızdan sıyrılın da araştırın biraz.
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nasa, MARS ve
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