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Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), tam 82 kilometre genişliğindeki Mars kraterini görüntüledi. Kraterin içerisinde dev bir buz gölü de bulunuyor. İşte ESA'nın yayınladığı fotoğraf ve detayları:
5 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'taki Korolev kraterinin bugün muhteşem bir fotoğrafını yayınladı. Uzay ajansının bugün resmi sitesi üzerinden paylaştığı görselde 82 kilometre genişliğindeki krateri ve içindeki dev buz gölünü çok net bir şekilde görüyoruz.

Koralev krateri, Mars'ın kuzey kutbuna yakın bir konumda, Olympia Undae isimli bölgede yer alıyor. ESA'nın ifadelerine göre krater yaklaşık 4 milyar yıl önce, yani teorilere göre gezegende suyun bol olduğu dönemlerde oluşmuş. Uzay ajansı buz gölünün 2200 kilometreküplük bir hacminin olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, Koralev kraterindeki buz gölünün gelecekte Kızıl Gezegen'de bir koloni kurulduğunda çok büyük önemi olabileceğini düşünüyor. Kolonistler hayatta kalmak için buradaki sudan faydalanabilecek. Ayrıca su oksijen ve hidrojenlerine ayırılıp roket yakıtı olarak da kullanılabilecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express isimli uydusu tarafından çekilen fotoğraf, beş farklı görselin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış. ESA, uzay aracından elde edilen veriler ve dijital modellemeler kullanarak yukarıdaki eğimli perspektif görüntünün elde edildiğini belirtiyor. Mars Express, 2003 yılında Kızıl Gezegen'in yörüngesine yerleşmişti.
Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2018/12/Perspective_view_of_Korolev_crater Yorum Yaz
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denizbay1 5 ay en beğenilen
Ben şuna takıldım: "Ayrıca su oksijen ve hidrojenlerine ayırılıp roket yakıtı olarak da kullanılabilecek". E be şerefsizler, öadem bunu yapabiliyorsunuz o zaman neden dünyanın anasını ağlatıyorsunuz petrol ve yakıt için?
Ben şuna takıldım: "Ayrıca su oksijen ve hidrojenlerine ayırılıp roket yakıtı olarak da kullanılabilecek". E be şerefsizler, öadem bunu yapabiliyorsunuz o zaman...
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MrKattchup 5 ay
Nasrettin Hoca göle maya çalmayı başarmış gibi gözüküyor.
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draconist 5 ay .T.
Siz bunu 2 gün öncesine kadar bilinmiyordu sanıyorsunuz diye o öyle olmuş olmuyor, Google’a arayacağınız şeyi ingilizce olarak doğru bir şekilde yazıp sorarsanız, “marsda su ilk ne zaman bulundu” marsda buz ilk ne zaman bulundu” gibi, bu bilgilerin 2 gün önce değil en az 10 yıl önce kanıtları ile birlikte ulaşıldığı ve dünyaya bu haberin verildiği bilgisine ulaşırdınız.
Marsda buz olduğu ilk olarak NASA’nın sitesinde 20 Haziran 2008’de dünya ile paylaşıldı.
Kaynak: nasa.gov/...
Son olarak şunu da yazayım da ilerde bir gün düne kadar bilinmiyordu demeyin;
Güneş sisteminde sırf buz ve sıvıdan oluşan, bir gezegene ait uydu (Ay) bile vardır.
Örnek olarak Satürn'ün uydusu Enceladus.
Yine Satürn'ün uydusu Titan, üstünde göller ve denizler vardır.
Sanırım sizin kafanızı karıştıran şey şu, her buz ve sıvı SU demek değildir, örneğin Titandaki göller etan ve metandır.
Marsdaki buz mevcut hali ile içilebilir su değildir, erittim sıvı hale getirdim artık içerim diye bir şey yok.
Oradaki buz bizim dünyadaki buz ile aynı bile olsa içemezsiniz zira o gezegen koruyucu bir atmosferi olmadan uzaydan gelen her türlü radyoaktif serpinti altındandır.
Siz bunu 2 gün öncesine kadar bilinmiyordu sanıyorsunuz diye o öyle olmuş olmuyor, Google’a arayacağınız şeyi ingilizce olarak doğru bir şekilde yazıp sorarsanı...
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ilkerinanç 4 ay
İlla bir kesime laf çakma derdindesiniz yobaz bilmemne ama dünyanın yuvarlak olduğunu Galileden yüzyıllar önce söyleyen İslam alimleri olduğunu araştırsanız yobazın kim olduğu hakkında kafanızda yavaşta olsa şimşekler çakmaya başlayacak ama neyse.Kaale alınıp polemiğe gireceğim bir mevzu değil.
Benim bu konuya yazma sebebim başka.
Dikkatini çeken 2 şey var yabancı dizilerde ve filmlerde, son birkaç senedir gözümüze sokulmaya çalışılıyor biri eşcinsellik diğeri efendim doğal yollardan veya bilimsel araştırmalar neticesinde kaza ile(!) bir virus çıkar insanoğlunun yüzde bilmemkaçı(çoğunluğua aslında) yok olur geriye belli bir sayı insan kalır ve kalanlar çeşitli mücadeleler ve zorluklar eşliğinde insanlığın devamını sağlamaya çalışır.
Arkadaşın biri virus getirmesinler demiş ona ithafen aklıma geldi yazdım.
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ironman68 4 ay
2016 yılı sonu itibarı ile dünyanın yörüngesindeki uydu sayısını veriyorum
ABD 576 uydu 12 sivil 286 ticari 112 devlet 146 sı da askeri görev yapmakta
çin 181 uydu japonya 197 türkiye ninde aktif 4 uydusu bulunmakta.
2018 sonu na bakarsak, toplam rakam 1650 civarı ki, birde binlerce görev süresi dolmuş şekilde uzayda sürüklenen bir sürü uydu var. Bazı arkadaşlar marsa uydu gönderildiğine inanmıyor. Hatta dünyanın yörüngesine bile uydu gönderilmiş olamaz dünya yuvarlarktır, diyenlerde var dünyanın yörüngesine 1650 civarı uydu göndermiş olan insanoğlu neden marsa uydu gönderemesin zaten şu anda toplam 2 adet var yada 3 tür zaten sayı oldukça düşük, marsa göndermek ve yörüngeye oturtmak teknik olarak tabiki çok daha zor. Zaten bir çok denemede başarısız olmuştur, marsın atmosferinde yananlar yörüngeyi ıskalayıp uzayda başıboş ve kontrolsüz şekilde kaybolanlarda var. Ama çok az sayıda da olsa başarılmış. Bazı insanlar bilime inanmakta çok güçlük çekiyor, sürekli yapılamaz, gidilemez, bunada inanılırmı şeklinde bir yaklaşım var.Bu arkadaşlar sadece yaşadıkları zamanı düşünüyorlar sanırım bulunacak şeyler bulunmuş ilerlenicek kadar ilerlenmiş daha fazla ilerlemek mümkün değil diye düşünüyorlar sanırım ben böyle algılıyorum ozaman geçmişe bakmak lazım insanlık bunca aşamayı nasıl geçmiş insanlık 1300 -1400 lerde okyanuslardan çok korkuyormuş dev deniz canavarları olabilir bizi yutarlar ayrıca yön tayinini nasıl yapıcaz gemiler uzun yolculuklara dayanabilirmi gibi sorunlarla boğuşan insanlık okyanusları da keşfetmeyi başardı ozamanki teknoloji ile yapılmış yetersiz gemilerle okyanuslar aşıldı bu sadece bir örnek insanlık artık uzayıda keşfedecektir tümünü değil tabi o çok uzun zaman alır ama çevremizdeki ulaşabileceğimiz gezegenleri araştırmamız ve incelememiz mi inanılmaz geliyor insanlık için hepsi adım adım gerçekleştirilebilecek şeylerdir karamsar olmaya gerek yok. İyiki bilim insanları bazı kesimler gibi sığ düşünmüyor da bu gelişmeler araştırmalar sürekli devam ediyor.
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DH Misafiri 4 ay
popüler bilim evrenin ucuna yolculuktan daha kaliteli bi göz at istersen. gerçek bilgi ve son haberler orda.
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aresblade 4 ay
şahsen dünyanın düz olduğuna inanıyorum, nasa saçmalıklarına inanacak değilim.
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ANIL007 4 ay
Arkadaşlar, evrenin ucuna yolculuk tarzı bi belgesel arıyorum kaliteli. Var mı bildiginiz bi sey?
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volga tuygun 4 ay
Buz=su=hayat...
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DH Misafiri 4 ay
Evet muhteşem FOTOĞRAF.
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DH Misafiri 4 ay
bu yalanlara harbi harbi inanan var mı render bunlar ya da dünyada çekilmiş görüntüler nasa bir soguk savas tiyatrosundan baska bir sey değil
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DH Misafiri 4 ay
"Düzcü yobazlar" gelmeden...

Neyse güzel bir video buldum bazı fikri hür, irfanı hür arkadaşların ilgisini çekebilir dili ingilizce (keşke benzeri Türkçe içerik olsa da paylaşsak ama malesef) küçük de olsa kimi aşamaları iyi açıklıyor.
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Tugrul_512bit 4 ay
Umarım oradan numune alıp dünyaya marslı hastalık bulaştırmazlar. 3. dünya savaşı bitirmezse bu bitirir.
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