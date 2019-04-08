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Donanımı güvenle çıkar fonksiyonu tarih oluyor

1 ay

Tam bir minik tank! "Corsair Crystal 280X incelemesi"

1 ay

50 yıl içinde, otonom araç teknolojisinin işe yaramayacağının farkına varacağız

1 ay

Netflix geçtiğimiz yıl, posta yoluyla DVD kiralama hizmetinden 212 milyon dolar kazandı

1 ay

Yeni güncelleme Samsung Galaxy A30'da kulaklık ses kalitesini arttırdı

1 ay

20.000 TL'lik PC vs Xbox One X - The Division 2 Grafik Karşılaştırması

1 ay

Uluslararası Uzay İstasyonu bugün İstanbul üstünde 20:14’te çıplak gözle görülebilecek

1 ay

Nvidia, RTX 2080 ile RTX 2070’in arasında yeni bir kart konumlandırabilir

1 ay

Rus sosyal medya devi VK kendi kripto parasını çıkardı

1 ay

Xiaomi Mi 9’un çıkış tarihi belli oldu

1 ay

Asus ROG Phone 2 geliyor

1 ay

GPS sistemi sıfırlandı

1 ay

New York şehri sürücüler için yüz tanımanın ilk denemesinde başarısız oldu

1 ay

40MP Sony IMX600 kameralı Honor 20 Pro yakında tanıtılacak

1 ay

Asus’tan FPS oyuncuları için özel klavye serisi

1 ay

Honda'nın Türkiye'deki fabrikasını kapatacağı kesinleşti

1 ay

3 boyutlu yazıcıdan çıkan parmak izi Galaxy S10'u kandırmayı başardı

1 ay

Boeing 737 Max üretimi geçici olarak yavaşlatıldı

1 ay

Google Asistan artık reklam göstermeye başlayacak

1 ay

Vivo'nun devasa pil ve üç arka kameralı telefonu ortaya çıktı

1 ay

GÖRÜNTÜLENEN Mars'tan 'güneş tutulması' görüntüleri: İşte Curiosity'nin gönderdiği video

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Dünyanın en uzun elektrikli araç yolculuğu tamamlandı: Tam 95 bin kilometre

1 ay

Avengers: Endgame'in ön satışlarını kaçıran sinemasever iki bilet için 15 bin dolar ödedi

1 ay

Samsung Galaxy A90'ın teknik özellikleri sızdırıldı

1 ay

Türünün ilki olan HIV terapisi, virüsü saklandığı yerden çıkarıp öldürebiliyor

1 ay

Sony Mobile küçülmeye devam ediyor | Mobilite

1 ay

Core i7-9750H ve GTX 1650’nin slaytları sızdı: İşlemci tarafında %28 performans artışı yolda

1 ay

Fortnite’ın bağımlılık yaptığı tartışmasına Prens Harry de katıldı

1 ay

Geceleri sık idrar yapma hipertansiyon belirtisi olabilir

1 ay

Redmi'nin Snapdragon 855'li amiral gemisi pop-up kamera ile gelmeyecek

1 ay

AMD Navi HWINFO'da göründü

1 ay

Tesla'nın otomatik park yardım sistemi Enhanced Summon, ABD'de kullanıma sunuluyor

1 ay

Hastane bilgisayarlarına bulaştırılan virüsler, doktorların yanlış kanser tanısı koymalarına neden oluyor

1 ay

Rekor taşınma: Atatürk Havalimanı sadece 32 saatte İstanbul Havalimanı’na taşındı

1 ay

HoloLens 2, gerçek savaşı Call of Duty oyunu gibi yaşatacak

1 ay

Samsung ve Huawei, kamera bileşenlerine Apple'dan daha çok para harcıyor

1 ay

Panasonic Lumix G95 hem video hem fotoğraf için geliştirildi

1 ay

Samsung Galaxy S10 5G ilk kez parçalarına ayrıldı

1 ay

Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna devam ediyor

1 ay

Çinli temizlik işçileri artık konum takibi ve sesli uyarı yapan akıllı bileklikler takmak zorunda

1 ay

Xiaomi Redmi 7 bekleme süresi canlı yayında 435 saate ulaştı

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