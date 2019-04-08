Mars'tan 'güneş tutulması' görüntüleri: İşte Curiosity'nin gönderdiği video

NASA'nın 2012 yılında Mars'ın yüzeyine indirdiği Curiosity, Kızıl Gezegen'deki gözlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü gözlem aracı şimdi de Mars'ta iki farklı güneş tutulması görüntüledi. NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı kısa videolarda Kızıl Gezegen'deki bir güneş tutulmasının nasıl göründüğüne şahitlik ediyoruz.
Mars'ın Deimos ve Phobos isimli iki doğal uydusu var. Yukarıdaki gifte görülen Phobos bu iki uydunun büyük olanı, yaklaşık 27 kilometrelik bir genişliğe sahip. Deimos ise sadece 14,5 kilometre çapında. Giflerde de görebildiğimiz gibi her iki uydu da şekil olarak epey düzensiz bir yapıya sahip. Phobos ve Deimos 1877 yılında Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedilmişti.
Phobos ve Deimos çok küçük boyutlara sahip olduğu için Mars'taki güneş tutulmaları Dünya'daki tutulmalara pek benzemiyor. Özellikle de Deimos o kadar küçük ki yüzeydeki birisi o sıralar Güneş'e bakmıyorsa muhtemelen tutulmayı farketmeyecektir bile.
Phobos'un Güneş'in önünden geçerken oluşturduğu gölge:
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız altı yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.
Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti.
Mars'ın Deimos ve Phobos isimli iki doğal uydusu var. Yukarıdaki gifte görülen Phobos bu iki uydunun büyük olanı, yaklaşık 27 kilometrelik bir genişliğe sahip. Deimos ise sadece 14,5 kilometre çapında. Giflerde de görebildiğimiz gibi her iki uydu da şekil olarak epey düzensiz bir yapıya sahip. Phobos ve Deimos 1877 yılında Amerikalı astronom Asaph Hall tarafından keşfedilmişti.
Phobos ve Deimos çok küçük boyutlara sahip olduğu için Mars'taki güneş tutulmaları Dünya'daki tutulmalara pek benzemiyor. Özellikle de Deimos o kadar küçük ki yüzeydeki birisi o sıralar Güneş'e bakmıyorsa muhtemelen tutulmayı farketmeyecektir bile.
Phobos'un Güneş'in önünden geçerken oluşturduğu gölge:
6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız altı yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.
Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7366 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu cümleyi neden görmezden geliyorsun.