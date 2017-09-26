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Mars'taki buzul yatakları kolonilerin su ihtiyacını karşılayabilir mi?

Uzaya yerleşmeyi planlayan insanoğlu için su en önemli ihtiyaçlardan biri olacak. Mars'taki su kaynaklarına erişmenin yolları keşfedilirse bu uzay yolculuğundaki en büyük gelişme olabilir.
1 yıl
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Uzay
Furkan Babur
Yazar
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İnsanlık yeryüzüne yayılırken yerleşim yerlerinin yiyecek ve su ihtiyacını karşılayabilecek noktalar olmasına dikkat etti. Yeryüzündeki ilk yerleşim noktaları olarak su kaynaklarına yakın yerleri tercih eden insanoğlu bugün başka gezegenlerde koloniler kurmanın hesaplarını yapıyor. Gerek Elon Musk'ın planları gerekse NASA'nın faaliyetleri, insanlığın Dünya'dan sonraki ilk adresinin Mars olabileceğini gösteriyor. Mars ya da farklı bir gezegene yerleşildiği takdirde ortaya çıkacak en önemli problemlerden biri de su ihtiyacının nasıl karşılanacağı olacak. Ay ve Dünya'nın yakınlarındaki astereoitler potansiyel su kaynaklar arasında gösteriliyor ancak ciddi su kaynaklarına ev sahipliği yapan bir nokta daha olabilir.


 

NASA'nın insani iniş seçim bölgesi komitesi, Mars'a iniş yapan kolonilerin yerleşebileceği 47 noktayı potansiyel iniş bölgesi olarak belirledi. Bu bölgelerin belirlenmesinde sadece ilgi çekici bilimsel kriterleri kullanmayan NASA aynı zamanda suya erişmenin mümkün olabileceği noktalara da potansiyel iniş bölgeleri arasında yer verdi. Tabi NASA bu bölgelerde suya erişmenin mümkün olabileceğini belirtse de olası su kaynaklarının, o bölgeye gidecek olan insanlar tarafından kullanılabilmesi için birtakım kriterleri karşılaması gerekiyor. 


Kaynakları Kullanmak İçin Kriterleri Karşılaması Şart 

İlk olarak NASA'nın su kaynağını araştırmak ve daha sonra onu kullanıma sokması için suyun; erişilebilir olması, yüzeye yakın olması ve kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak kadar büyüklük ve konsantrasyonda olması gerekiyor. Bunlara ek olarak su kaynağının 50° enleminden daha düşük enlem derecesine sahip bir noktada bulunması gerekiyor zira NASA, 50° enlemi ve üstünde operasyon gerçekleştirmekte zorlanıyor. Bu operasyonel sınırlar,  Mars'ın yüksek enlemli kutup bölgelerinde yer alan geniş yüzey buz birikimlerinin kullanılmasını imkansız hale getiriyor.


Mars'ta bulunan Protonilus - Deuteronilus Mensae bölgesi, Mars'ın kuzey enlemlerinde(38°-50°) yer alıyor ve bölgedeki arazi özellikleri bölgenin; yüzlerce metre kalınlığında ve birkaç kilometre genişliğinde, geniş gömülü buzul yataklarına sahip olduğu düşüncesini akıllara getiriyor. Bölgede gerçekten buzul yatakları mevcutsa ve buz tahmin edildiği gibi korunduysa bu buzul yatakları insanoğlunun uzay macerasında önemli bir ihtiyacı giderebilir. Bu nedenle bölgede araştırma çalışmaları yapılması için NASA ekiplerine üç farklı arama noktası önerildi.


Kırmızı kutu ile işaretlenen bölgede buzul yatakları olabileceği tahmin ediliyor 

Tabi Mars atmosferindeki düşük basınç ve ekvatoryal bölgedeki yüksek sıcaklıklar buzun doğrudan katıdan gaza süblimleşmesine neden olabilir ancak bölgedeki buzun bir tabakanın altında korunduğu gözlemleniyor. Bu nedenle bölgedeki mevcut buz miktarını ve ortaya çıkabilecek su kaynaklarının kapasitesini doğrudan hesaplamak mümkün değil ancak  jeolojik özellikleri ve potansiyel su kaynaklarını hesaplamak için uzay araçlarından elde edilen veriler son derece önemli.


Uydular Önemli Veriler Sağlayabilir 

Mars yörüngesinde dolaşan ve yüksek çözünürlükte görüntüler sağlayan uydular, bölgenin jeolojik yapısının daha iyi anlaşılmasını ve su kaynakları ile ilgili miktar, derinlik ve yayılma gibi özelliklerin belirlenmesini sağlayabilir. Bununla birlikte bölgede Rover'lar kullanılarak yüzey şekilleriyle ilgili daha başarılı tahminler yapılması da mümkün ancak bu tip misyonların saha seçimlerinden sonra gerçekleşeceği tahmin ediliyor.


Şirketlerin de İlgisini Çekiyor 

Mars'ta kolonilerin yerleşmesi için su son derece önemli ve bölgedeki potansiyel su kaynakları, henüz haklarında pek fazla bilgi sahibi olmasak da gelecekteki uzay misyonları için ümit vadediyor. Buzul yatakları son derece önemli olsa da Mars'ta madenciliği ciddi şekilde düşünen farklı kurumlar da var.  Deep Space Industries ve Planetary Resources isimli şirketler Dünya yakınındaki asteroitlerdeki suyu çıkarıp bundan faydalanmak istiyorlar. Dahası ilerleyen dönemlerde asteroitleri aşıp Mars gibi gezegenlerde su ve farklı madenlere odaklanma planları da var.


Henüz insanoğlunun uzaydaki hamleleri ve yapabilecekleri kısıtlıyken bu tip şirketlerin bir anda uzayda madencilik faaliyetleri yürütmeleri beklenmiyor ancak ilerleyen yıllarda su ve diğer önemli kaynaklar açısından uzayda ciddi bir rekabet başlayabilir. 


https://theconversation.com/ice-mined-on-mars-could-provide-water-for-humans-exploring-space-83728 Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl en beğenilen
NASA hala Cübbeli Ahmet Hocamızın suallerine cevap bulmaktan aciz. Binlerce dolar boşa gidiyor. Çok şükür ülkemizde milyarlarca dolar diyanete harcanıyor, öteki tarafı garantiledik.
NASA hala Cübbeli Ahmet Hocamızın suallerine cevap bulmaktan aciz. Binlerce dolar boşa gidiyor. Çok şükür ülkemizde milyarlarca dolar diyanete harcanıyor, öteki...
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tahir40 1 yıl en beğenilen
NASA hala Cübbeli Ahmet Hocamızın suallerine cevap bulmaktan aciz. Binlerce dolar boşa gidiyor. Çok şükür ülkemizde milyarlarca dolar diyanete harcanıyor, öteki tarafı garantiledik.
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Apsny 1 yıl
Bir devrime şahit oluyoruz bizim jenerasyon olarak çok şanslıyız giden ilk kolonileri görmek gerçekten mutlu ediyor beni. Neil Armstrong dan sonra insanlık tarihi için önemli şeyler görmek.
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brshr 1 yıl
"Şirketlerin de İlgisini Çekiyor" başlığı ile başlayan ilk paragrafın son cümlesi "Dahası ilerleyen dönemlerde asteroitleri aşıp Mars gibi gezegenlerde su ve farklı madenlere odaklanma planları da var." tüm uzay/gezegen araştırmalarının özetidir.
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Tensi 1 yıl
Geri donusum verimliligi cok yuksek sistemler bastan kurulursa tabii yeter de dunyadaki gib kirletir birakirsak zor. Dunya okyanuslarini bile kirlettik, Marstaki azicik suyun icine tukururuz herhalde.
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