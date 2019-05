NASA'dan günün fotoğrafı: İşte İstanbul Boğazı'nın uzaydan muhteşem görüntüsü

Ayrıca Bkz.

NASA Yeryüzü Gözlemevi'nin her gün Dünya'dan muhteşem manzaralar paylaştığı "Günün Fotoğrafı" köşesinde bugünkü konuk İstanbul Boğazı oldu. NASA'nın "Avrupa ve Asya'yı ayıran ünlü boğaz" olarak tanıttığı fotoğrafta İstanbul'un ve İstanbul Boğazı'nın uzaydan çekilmiş muhteşem bir görüntüsünü görüyoruz.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan bir astronot tarafından çekilen fotoğrafta NASA; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Sarayı, Yeniköy ve Kandilli gibi şehrin ünlü bölgelerine özellikle dikkat çekmiş. Bu konumları birer birer anlatan NASA, ayrıca İstanbul'un uzaydan bakıldığında en dikkat çekici özelliklerinden birisi olarak ise binaların kırmızı kiremitli çatılarını gösteriyor. Uzay ajansı, sol alt taraftaki ormanlar ve bu çatıların birbirleriyle tezat bir görüntü oluşturduğunu not ediyor.NASA son olarak boğazın ticari ve coğrafi değerinden bahsediyor. Fotoğrafta da görüldüğü gibi her gün yüzlerce gemi ve feribotun boğazda yoğun bir trafik oluşturduğunu söyleyen uzay ajansı, gemilerin özellikle de Kandilli ve Yeniköy gibi konumlarda keskin dönüşler yapması gerektiğini ve bu durumun yoğun akıntılarla beraber gemiciler için tehlikeli bir ortam oluşturduğunu ifade ediyor. Burada Kanal İstanbul projesinden de bahseden NASA, boğazdaki yoğun trafiğin önüne geçmek ve güvenliği artırmak adına Türk yetkililerin İstanbul'un batısında yeni bir kanal üzerinde çalıştığını da ekliyor.Fotoğrafın 5MB boyuntundaki yüksek çözünürlüklü orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. (Orijinal haline özellikle göz atmanızı şiddetle öneriyoruz.)