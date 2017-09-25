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NASA'dan günün fotoğrafı: İşte İstanbul Boğazı'nın uzaydan muhteşem görüntüsü

Amerikan uzay ajansı NASA, İstanbul Boğazı'nın uzaydan çekilmiş muhteşem bir fotoğrafını bugün "Günün Fotoğrafı" olarak paylaştı. İşte İstanbul Boğazı'nın harika manzarası:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA Yeryüzü Gözlemevi'nin her gün Dünya'dan muhteşem manzaralar paylaştığı "Günün Fotoğrafı" köşesinde bugünkü konuk İstanbul Boğazı oldu. NASA'nın "Avrupa ve Asya'yı ayıran ünlü boğaz" olarak tanıttığı fotoğrafta İstanbul'un ve İstanbul Boğazı'nın uzaydan çekilmiş muhteşem bir görüntüsünü görüyoruz.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan bir astronot tarafından çekilen fotoğrafta NASA; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Taksim Meydanı, Dolmabahçe Sarayı, Yeniköy ve Kandilli gibi şehrin ünlü bölgelerine özellikle dikkat çekmiş. Bu konumları birer birer anlatan NASA, ayrıca İstanbul'un uzaydan bakıldığında en dikkat çekici özelliklerinden birisi olarak ise binaların kırmızı kiremitli çatılarını gösteriyor. Uzay ajansı, sol alt taraftaki ormanlar ve bu çatıların birbirleriyle tezat bir görüntü oluşturduğunu not ediyor.

Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"
NASA son olarak boğazın ticari ve coğrafi değerinden bahsediyor. Fotoğrafta da görüldüğü gibi her gün yüzlerce gemi ve feribotun boğazda yoğun bir trafik oluşturduğunu söyleyen uzay ajansı, gemilerin özellikle de Kandilli ve Yeniköy gibi konumlarda keskin dönüşler yapması gerektiğini ve bu durumun yoğun akıntılarla beraber gemiciler için tehlikeli bir ortam oluşturduğunu ifade ediyor. Burada Kanal İstanbul projesinden de bahseden NASA, boğazdaki yoğun trafiğin önüne geçmek ve güvenliği artırmak adına Türk yetkililerin İstanbul'un batısında yeni bir kanal üzerinde çalıştığını da ekliyor.

Fotoğrafın 5MB boyuntundaki yüksek çözünürlüklü orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. (Orijinal haline özellikle göz atmanızı şiddetle öneriyoruz.)

https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91014 Yorum Yaz
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simbolmina 2 yıl en beğenilen
sol alttaki yeşil alanı kim unutmuş? mütayitler niye çalışmıyor?
1 Yanıt Yanıtla +90
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dere.beyi 2 yıl
Yaa orman yahuu yeşillikk sen kimsin yaa ???
R.T.E.
1 Yanıt Yanıtla +39
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ozbey08 2 yıl
istanbul da yaşanmaz,istanbul 1 haftalık tatil için güzel şehir,ama yaşamak için ıhı ıhı
Yanıtla +22
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DH Misafiri 2 yıl
yaşamak istemeyen sktirsin gitsin
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hanox 2 yıl
Bizim istanbulumuz'dan NASA'ya ne arkadaş dönüp dolaşıp İstanbul'u uzaydan çekiyor.
Ne demek istiyor yani.. ne demek istiyor yaniiiiii . çanımızı sıkmasın biz oraları
yakından çekeriz.
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Işıl Saydam 2 yıl
Nasa neden diğer ülkeleri uzayan izliyor?
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mcebi001 2 yıl
Yeşil kalan yerlerede sağlı sollu yollar yapmaya başladıklarına göre 3 vakte kadar oralarda betonlaşır... parsel parsel sat kimsenin sorguladığı yok nasılsa...!!
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kraix 2 yıl
Herkes öyle bir söylemiş ki beton da beton mk göçmeselerdi herkes memleketinde kalsaydı 20 milyon olmaz beton olmazdı.
Hadi oldu diyelim mega kentlerin neredeyse hepsi betonarme...
New York, Munih, paris, barcelona, roma vs vs bu şehirler bir çok ülkeden daha kalabalık şehirler böyle görünmesi doğal.
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xamaximax 2 yıl
uzaydan değildir o dronedandır
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kadirirdem 2 yıl
Ormanlık bölge kalmamış,hep beton olmuş,yaşanmaz şehir haline gelmiş resmen.
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DH Misafiri 2 yıl
Çok güzelmiş heryer beton blokları.
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WarSaw 2 yıl
Şehi değil çöp
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DH Misafiri 2 yıl
hala hem istanbulda yaşıyor hem yeşil yok hemde yok rte yok şu bu sayıklıyorsunuz. bir susun be. istanbulda yaşamayan biri hiçte yaşamayı düşünmedi. istanbulu terk edinde yaşadığınız binalar yıkılarak yeşil alana dönüştürülsün. ölünce yanınızda birşey götürmeyeceğinize daha ne düşünüyorsunuz.
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