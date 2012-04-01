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Mart ayı sonunda Chrome ile Internet Explorer arasındaki fark azaldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,1b
1
62
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mozilla, Microsoft ve Google'ın büyük bir çekişme yaşadığı internet tarayıcı pazarında Mart ayı istatistikleri Chrome ve Internet Explorer arasındaki farkın giderek kapandığını ortaya koydu.

Tarayıcı pazarında lider konumda olan Internet Explorer düşüşüne devam etti ve Mart ayında yüzde 34.81'e geriledi. Chrome ise yüzde 30.87'lik paya ulaşmayı başardı. Firefox çok küçük bir artışla yüzde 24.98 seviyesine çıktı.

Safari tarayıcısı yüzde 6.72, Opera tarayıcısı yüzde 1.78 oran ile alt sıralarda yer alıyor.

Tarayıcı sürümlerine bakıldığında ise Chrome 17 sürümünün yüzde 27.6 ile lider olduğu görülüyor. IE 8 sürümü ise yüzde 16 oranında kullanıma sahip. Ardından yüzde 14.53 ile IE 9 sürümü geliyor. 

Mobil tarayıcı pazarında ise Opera 22.86 ile lider durumda. Android gömülü tarayıcısı yüzde 21.16 ile ardından gelirken, iPhone Safari tarayıcısı yüzde 20.1 ile üçüncü sırada. iPod touch Safari tarayıcısı yüzde 3.76 oranında. iOS olarak ele alındığında yüzde 23.77 ile lider olduğunu görüyoruz.

StatCounter kendi ağına dahil olan 3 milyon internet sitesinde aylık 15 milyar sayfa gösterimini gözlemleyerek istatistikleri oluşturuyor. Ancak farklı analiz sitelerinde zaman zaman farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

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BiPeRVA 7 yıl en beğenilen
hepsinin arkasında buyuk markalar var ve kullanıcıya bir şekilde dayatıyorlar tarayıcaları seçmek konusunda.tarayıcı olarak sadece firefox ve opera kalıyor. Her ikisinin arkasında'da microsoft,google,apple gibi markalar olsaydı bu tablo çok farklı olurdu.
hepsinin arkasında buyuk markalar var ve kullanıcıya bir şekilde dayatıyorlar tarayıcaları seçmek konusunda.tarayıcı olarak sadece firefox ve opera kalıyor. He...
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Ambarad 7 yıl
Mesen90
Arheleg arkadaşım, Chrome Firefoxa nazaran çok daha iyi reklamını yapıyor ve googlea girmeyen internet kullanıcısı yok. Googleda sağ üst köşede chrome yükle google hızında barını görmeyenimiz var mı şu ana kadar? Bir ara televizyonda bile reklamları çıktı. Firefox gerçekten kullanmasını bilene açık ara farkla en iyi tarayıcıdır. Bilgisayardan anlamayan internet anlayışının yarıdan fazlasını facebook oluşturan bir kitle var. Bunlar birşey bilmediği için internet explorer kullanıyordu windows ile default olduğundan, chrome çıktı reklam yaptı meşhur oldu şimdi onu kullanıyor Firefoxu kurup da beğenmediğinden değil. Hepsini denedim Chromeu tek geçerim diyen adam Chrome kullanıcılarının onda biri falandır. Mesela Opera da çok mükemmel bir tarayıcı ama reklamı en zayıf olanı. Safariden IEden daha iyi ama neden en altta?

Reklam diyorsun doğrudur. Firefox ve Opera'nın güçlü destekçileri yok buda doğrudur. Peki Safari niçin 6.75'lik bir paya sahip? Koskoca Apple hatta Google'dan daha değerli bir şirket iken. Bu kadar güçlüyken niçin bu kadar düşük bir payı var?
İstemiyorsa yapmaz diyeceksin. Ama o zamanda 'Ben en iyisiyim' diye konuşmaya hakkı olmaz. Aynı şekilde Firefox'ta Google'a geçildiğinde 'Biz bu kadar güçlü değiliz' diye bahaneler uyduramaz. Böyle yapacaksa çekilecek pazardan. Başarı olduğunda 'Benim başarım' başarısız olduğunda 'Biz onlar kadar güçlü değiliz' yok öyle. Chrome'un başarısı ise sadece reklam değil. Kullanılabilirlik sadelik hızlılık ve verimlilik. Ben Chrome piyasada yokken Firefox kullanıcısıydım. Chrome şu anki durumuna hakkıyla geldi. Şişirme veya reklam ürünü bir yazılım değil.
Mesen90Arheleg arkadaşım, Chrome Firefoxa nazaran çok daha iyi reklamını yapıyor ve googlea girmeyen internet kullanıcısı yok. Googleda sağ üst...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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bayraak 7 yıl
Bu gidişle geçecek zaten. Google birtek Sosyal ağda geride. Diğer uygulamalarında bence Lider firma :)
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DH Misafiri 7 yıl
istatistikler hiç inandırıcı değil, Site sahibi olan herkez bilirki ie %20 'i bile geçemez. Böyle yabancı kaynaklardan almak yerine DH Kendi Analiztik İstatiklerinden Tarayıcı Bölümünün Fotografını yayınlasa bence daha gerçekçi olur. Zaten Bunun böyle olmadığını sizde çok iyi biliyorsunuz.
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Öner 7 yıl
Özelleştirilebilme konusunda fırefox cidden çok iyi.
özellikle de 2smoke gibi birinin elinde mükemmel olabiliyor. (hocam bi el atmadın ya şu operaya alacağın olsun) :)
chrome bana çok boş ve sade geliyor.
ie 6 dönemini anımsatıyor.
ayrıca kullandığı fare kısayolları ve hızlı erişim de operadan alınma özellikler. henüz kendi icadı olan birşeyi yok chrome'un.
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2smoke 7 yıl Öner
Öner

Özelleştirilebilme konusunda fırefox cidden çok iyi.
özellikle de 2smoke gibi birinin elinde mükemmel olabiliyor. (hocam bi el atmadın ya şu operaya alacağın olsun) :)
chrome bana çok boş ve sade geliyor.
ie 6 dönemini anımsatıyor.
ayrıca kullandığı fare kısayolları ve hızlı erişim de operadan alınma özellikler. henüz kendi icadı olan birşeyi yok chrome'un.

Ah be kardeşim :), kullansam valla bakacam da bu ara sıkışığım biraz, yazın 1 ay iznim var söz o zaman el atacaz olaya
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Menow 7 yıl
bayraak
Bu gidişle geçecek zaten. Google birtek Sosyal ağda geride. Diğer uygulamalarında bence Lider firma :)

Google işletim sisteminde henüz tecrübe sahibi oldu... Google'ın tek lider olduğu alan web hizmetleri...
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milyondabir 7 yıl
FİREFOX TARAYICI ÖTESİ ÜSTÜNE TANIMAM GELMİS GECMİS GELECEK .
EKLENTİLERİ KULLANANLAR BİLİR DÜZ KULLANICILAR İCİN NE OLSA FARKETMEZ DÜZ KULLANIYOR CUNKİ.
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sticer12 7 yıl
arkadaşlar son sıralarda chrome bende arıza yaptı time out hatası çıkmaya başladı ondan önce iyi bir tarayıcıydı ama hatadan sonra firefox a geri döndüm firefox ta böyle bi hata görmedim bence firefox daha yukarıda olmayı hak ediyo
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rabbitweed 7 yıl
chrome kullanmak demek tum mahremiyetini google da teslim etmek demek.oyuzden firefox dan sasmayin
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Mesen90 7 yıl rabbitweed
rabbitweed

chrome kullanmak demek tum mahremiyetini google da teslim etmek demek.oyuzden firefox dan sasmayin

Arkadaşa sonuna kadar katılıyorum şu 2 markaya hiç güvenmeyin 1-google 2-facebook. Çünkü bu firmaların sahipleri bizzat İsrail başbakanından kucaklaşa öpüşe ödül aldı. Dahasını anlatmayacağım ama sizlere SRWare Iron, Codomo Dragon ve CoolNovo kullanmanızı tavsiye ederim.
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cotyora666 7 yıl
Senelerdir firefox kullanıyorum. Kullandığı bellek miktarı ve 2-3 eklenti sonrası yamulan bilgisayarım ile internette bulunmak tam bir ızdırap. Her sürüm sonrası about:config yap ram kullanımını düzenle, yeter artık. Ya adam gibi bellek yönetimini becerin ya da becerin. Becerin de rekabet devam etsin. Conancial (Ubuntu) bile Chrome tercih ediyorsa, tilkiçiğim kürkü teslim etme zamanı geldi.
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CoreXXX 7 yıl
chrome gerçekden güzel bir tarayıcı. çok hızlı sade anlaşılır. ben şahsen ie 9 ve chrome ikisinde kullanıyorum. firefoxda yüklü ama onu pek açmıyorum
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Guest-F8946C419 7 yıl
Evde kalan kedilerin bayağı işine gelmiş demekki Chrome
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balomer 7 yıl
bize opera ve mozillayi ovenler bu tablo nedir ?
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