Mart ayı sonunda Chrome ile Internet Explorer arasındaki fark azaldı

Mozilla, Microsoft ve Google'ın büyük bir çekişme yaşadığı internet tarayıcı pazarında Mart ayı istatistikleri Chrome ve Internet Explorer arasındaki farkın giderek kapandığını ortaya koydu.





Tarayıcı pazarında lider konumda olan Internet Explorer düşüşüne devam etti ve Mart ayında yüzde 34.81'e geriledi. Chrome ise yüzde 30.87'lik paya ulaşmayı başardı. Firefox çok küçük bir artışla yüzde 24.98 seviyesine çıktı.





Safari tarayıcısı yüzde 6.72, Opera tarayıcısı yüzde 1.78 oran ile alt sıralarda yer alıyor.





Tarayıcı sürümlerine bakıldığında ise Chrome 17 sürümünün yüzde 27.6 ile lider olduğu görülüyor. IE 8 sürümü ise yüzde 16 oranında kullanıma sahip. Ardından yüzde 14.53 ile IE 9 sürümü geliyor.





Mobil tarayıcı pazarında ise Opera 22.86 ile lider durumda. Android gömülü tarayıcısı yüzde 21.16 ile ardından gelirken, iPhone Safari tarayıcısı yüzde 20.1 ile üçüncü sırada. iPod touch Safari tarayıcısı yüzde 3.76 oranında. iOS olarak ele alındığında yüzde 23.77 ile lider olduğunu görüyoruz.





StatCounter kendi ağına dahil olan 3 milyon internet sitesinde aylık 15 milyar sayfa gösterimini gözlemleyerek istatistikleri oluşturuyor. Ancak farklı analiz sitelerinde zaman zaman farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.