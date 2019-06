Marvel Sinematik Evrenindeki tüm filmler 4K çözünürlükte yayınlanacak

Tam Boyutta Gör

Filmleri fiziksel ortamda mümkün olan en yüksek kalitede izlemeyi sevenlerdenseniz ve hele ki favori filmlerinizi arşiv niteliğinde saklıyorsanız, sizin için güzel bir haberimiz var.

Disney, Marvel Sinematik Evreninde (MCU) geçen ve daha önce yayınlanmamış tüm filmleri, 4k Blu-Ray formatında yayınlayacağını duyurdu. Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, Thor ve Thor: The Dark World’ün içinde bulunduğu filmler, önümüzdeki aylarda mümkün olan en yüksek kalitede ev sineması severlerle buluşacak.

Captain Marvel’in yapımcıları Victoria Alonso ve Jonathan Schwartz, Collider ile yaptıkları röportajda, “Tüm filmlerimizi 4K çözünürlükle güncelleyeceğiz. Daha önce 4K’da yayınlanmamış diğer filmlerimiz de buna dahil.” açıklamalarında bulunmuş. Iron Man 1,2,3 ile Thor ve Thor: the Dark World’ün de 4K çözünürlüğe kavuşmasıyla MCU’da daha yüksek görüntü kalitesine güncellenmemiş üç film kalacak. Guardians of the Galaxy, Ant-Man ve Doctor Strange’in içinde bulunduğu bu üçlü için henüz bir güncelleme tarihi verilmemiş.

Son olarak, 4K formatında satın alınabilecek MCU filmleri listesini aşağıda bulabilirsiniz:

Ant-Man and The Wasp

Avengers: Age of Ultron

Avengers: Infinity War

Black Panther

Captain America: The First Avenger

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: Civil War

Captain Marvel (Bu ay yayınlanıyor)

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Spider-Man: Homecoming

The Avengers

The Incredible Hulk

Thor: Ragnarok

