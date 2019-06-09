Marvel Sinematik Evrenindeki tüm filmler 4K çözünürlükte yayınlanacak

Disney, Marvel Sinematik Evreninde (MCU) geçen ve daha önce yayınlanmamış tüm filmleri, 4k Blu-Ray formatında yayınlayacağını duyurdu. Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, Thor ve Thor: The Dark World’ün içinde bulunduğu filmler, önümüzdeki aylarda mümkün olan en yüksek kalitede ev sineması severlerle buluşacak.
Captain Marvel’in yapımcıları Victoria Alonso ve Jonathan Schwartz, Collider ile yaptıkları röportajda, “Tüm filmlerimizi 4K çözünürlükle güncelleyeceğiz. Daha önce 4K’da yayınlanmamış diğer filmlerimiz de buna dahil.” açıklamalarında bulunmuş. Iron Man 1,2,3 ile Thor ve Thor: the Dark World’ün de 4K çözünürlüğe kavuşmasıyla MCU’da daha yüksek görüntü kalitesine güncellenmemiş üç film kalacak. Guardians of the Galaxy, Ant-Man ve Doctor Strange’in içinde bulunduğu bu üçlü için henüz bir güncelleme tarihi verilmemiş.
Son olarak, 4K formatında satın alınabilecek MCU filmleri listesini aşağıda bulabilirsiniz:
- Ant-Man and The Wasp
- Avengers: Age of Ultron
- Avengers: Infinity War
- Black Panther
- Captain America: The First Avenger
- Captain America: The Winter Soldier
- Captain America: Civil War
- Captain Marvel (Bu ay yayınlanıyor)
- Guardians of the Galaxy Vol. 2
- Spider-Man: Homecoming
- The Avengers
- The Incredible Hulk
- Thor: Ragnarok
https://bgr.com/2019/06/07/mcu-movies-4k-remasters-every-marvel-movie/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Savaş makinesi, şahin göz, karadul, kış askeri falan. Belki çizgi romanda belirli bir yer işgal ediyor olabilirler ama sinema için tam bir yancı tadındalar. Dün bir kanalda rusların yaptığı çakma süper kahraman filmindeki karakterler kadar gereksiz geliyorlar. Onun yerine belli başlı karakterlerin karşısına güçlü kötüler birliği koysanız da tadında bir mücadele izlesek. Süper kötü gelmiş yanında ninja kaplumbağalardaki ayak takımı tadında dandik dandik elemanlarla mücadele veriyor. End Game de tek süper kötü ve geri kalan çöpler kıvamındaydı. DC'de de durum aynı tüm iyilere tek kötü. Lego filmlerinde bile kötüler birlik olmayı akıl edebiliyor.
Bir çok 3 filmlik baba seri var ve hepsinin yeri ayrı
Star Wars (ilk 3 filmi)
Godfather
Matrix
Lord of the Rings
Back to Future
Aklıma gelmeyen başkaları da var. İnsan nasıl tutup birini seçebilir ?
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