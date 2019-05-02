Marvel'dan iki yeni dizi duyurusu: Ghost Rider ve Helstrom

Marvel, çizgi romanların sevilen kahramanlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Eğlence devi bugün yapılan resmi bir açıklamayla iki yeni dizinin duyurusunu yaptı. Ghost Rider ve Helstrom, 2020 yılında Hulu platformunda yayınlanacak.



Ghost Rider bildiğiniz gibi Marvel evrenin popüler karakterlerinden birisi. Karakterin 2007 yılında Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı bir filmi de çekilmişti. Yeni dizide ise Ghost Rider'ın Robbie Reyes versiyonuna odaklanılacak ve başrolde Gabriel Luna bulunacak. Gabriel Luna daha önce Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde de Ghost Rider'ı canlandırmıştı.



Marvel'ın duyurduğu diğer dizi Helstrom'da ise çizgi roman evreninin görece daha az bilinen kahramanları ekranlara getiriliyor. Dizi, Marvel evreninde "Şeytan'ın Çocuğu" olarak bilinen Daimon Hellstrom karakterini temel alacak. Ancak çizgi romanlardan farklı olarak dizide Daimon'un bir de Ana isimli kız kardeşinin olacağı belirtilmiş. Daimon Hellstrom karakteri ilk kez 1973 yılında Ghost Rider çizgi romanlarında tanıtılmıştı.



Helstrom dizisinin showrunner koltuğunda oturacak olan Paul Zbyszewski, bugünkü duyurunun ardından,"Çizgi roman evreninin bu karanlık, gerilim dolu köşesini ekranlara getirecek olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Marvel genellikle mizahı ve aksiyonuyla biliniyor ancak bu sefer bu karışıma biraz da korku öğeleri eklemeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.



Agents of S.H.I.E.L.D. ve Lost dizilerinden tanıdığımız Paul Zbyszewski, ayrıca Ghost Rider'ın da yapımcılığını üstlenecek. Helstrom ve Ghost Rider dizilerinin aynı evrende geçeceği tahmin ediliyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca dizilerin Agents of S.H.I.E.L.D. dizisiyle de bağlantıları olabileceği düşünülüyor.

https://www.marvel.com/articles/tv-shows/live-action-ghost-rider-and-helstrom-tv-series-heading-to-hulu-in-2020