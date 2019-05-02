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Marvel'dan iki yeni dizi duyurusu: Ghost Rider ve Helstrom

Disney'in %60'ına sahip olduğu Hulu platformuna iki yeni Marvel dizisi geliyor. Dizilerden birisi çizgi romanların sevilen kahramanı Ghost Rider olacak. Ghost Rider'ı Gabriel Luna canlandıracak.
2 hf.
5,6b
1
7
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel, çizgi romanların sevilen kahramanlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Eğlence devi bugün yapılan resmi bir açıklamayla iki yeni dizinin duyurusunu yaptı. Ghost Rider ve Helstrom, 2020 yılında Hulu platformunda yayınlanacak.

Ghost Rider bildiğiniz gibi Marvel evrenin popüler karakterlerinden birisi. Karakterin 2007 yılında Nicolas Cage'in başrolünde yer aldığı bir filmi de çekilmişti. Yeni dizide ise Ghost Rider'ın Robbie Reyes versiyonuna odaklanılacak ve başrolde Gabriel Luna bulunacak. Gabriel Luna daha önce Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde de Ghost Rider'ı canlandırmıştı.

Marvel'ın duyurduğu diğer dizi Helstrom'da ise çizgi roman evreninin görece daha az bilinen kahramanları ekranlara getiriliyor. Dizi, Marvel evreninde "Şeytan'ın Çocuğu" olarak bilinen Daimon Hellstrom karakterini temel alacak. Ancak çizgi romanlardan farklı olarak dizide Daimon'un bir de Ana isimli kız kardeşinin olacağı belirtilmiş. Daimon Hellstrom karakteri ilk kez 1973 yılında Ghost Rider çizgi romanlarında tanıtılmıştı.

Helstrom dizisinin showrunner koltuğunda oturacak olan Paul Zbyszewski, bugünkü duyurunun ardından,"Çizgi roman evreninin bu karanlık, gerilim dolu köşesini ekranlara getirecek olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Marvel genellikle mizahı ve aksiyonuyla biliniyor ancak bu sefer bu karışıma biraz da korku öğeleri eklemeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Agents of S.H.I.E.L.D. ve Lost dizilerinden tanıdığımız Paul Zbyszewski, ayrıca Ghost Rider'ın da yapımcılığını üstlenecek. Helstrom ve Ghost Rider dizilerinin aynı evrende geçeceği tahmin ediliyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca dizilerin Agents of S.H.I.E.L.D. dizisiyle de bağlantıları olabileceği düşünülüyor.  

https://www.marvel.com/articles/tv-shows/live-action-ghost-rider-and-helstrom-tv-series-heading-to-hulu-in-2020 Yorum Yaz
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alito 2 hf. en beğenilen
Nicolas Cage oynayaydı ya işte. Adamın borcu çok, bırakında oynasın yahu. İlk filmde iyi bir performansı vardı. En azından Ghost Rider şablonuna uygundu.
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kaand12@ 2 hf.
Bari araba sürmesin ghost rider. Motor iyiydi yav. Ama Allah için Agents of Shield da iyi oynamıştı. Oyunculuk var adamda. Ama sanırım başka bir serinin gr bu?
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alito 2 hf. en beğenilen
Nicolas Cage oynayaydı ya işte. Adamın borcu çok, bırakında oynasın yahu. İlk filmde iyi bir performansı vardı. En azından Ghost Rider şablonuna uygundu.
1 Yanıt Yanıtla +11
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MonitörKertenkelesi 2 hf. alito
Yapma yahu bence filmi berbat eden ne yazık ki Nicolas oldu. Severim adamı ama öyle 50 yaşında 25 yaşındaki tipi canlandırmak için botokslu suratı, silikon kasları ve takma peruğu olsa olsa komedi karakteri çıkardı o filmden. Ziyan oldu film ziyan. Param ve şöhretim var diye bir aktör her popüler rolün üzerine konmamalı bence.
IMDB 5,2 iyi performansın aldığı reyting.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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a_y_k_u_t 2 hf.
Bu adamlar boşuna mı disney+'ı duyurdu. 2020 yılına kadar çıkarmayı düşünmüyolar herhalde. Hulu'nun da %60'ına sahiplermiş o zaman neden disney+ diye bir şey çıkarıyorsun birleştir hepsini. Her şeyi satın alınca hangisi bizim acaba diye kafaları karıştı herhalde. Kafamda deli sorular :)
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esmerbuyucu 2 hf. a_y_k_u_t
Disney+ 12 Kasım 2019'da yayına başlayacak, isteseler Disney+'da yayınlayabilirler. Hulu'nun %60 hisselerine sahip oldukları için belki Marvel içeriğinden yoksun bırakmak istemiyor olabilirler. Daha çok abone kazanma stratejisi olarak düşünülebilir, 2025'e kadar 25 milyon aboneden 60 milyona çıkmayı öngörüyorlarmış.
Geçen ay AT&T Hulu'daki %10 hissesini Hulu'nun kendisine satmıştı. 2018'de WarnerMedia'yı aldıkları için Disney+'nın karşısına rakip çıkaracaklar. Hulu'nun diğer %30 hissesinin sahibi Comcast ise hisselerini Disney'e satmak için görüşme halindeymiş sanırım. Eğer öyle olursa Hulu neredeyse Disney'e kalır, ayrı devam etmelerine gerek kalmaz. Fakat satılmama ihtimaline karşılık Disney bir gelir kapısından kâr elde etmemeyi es geçmez 😅
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r0ket 2 hf.
bunu değil ya ben gerçek ghost riderı Johnny Blaze i izlemek istiyorum arkadaş hay yapacanız işe yaa...
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