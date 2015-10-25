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Marvel'in yeni dizisi Jessica Jones'tan ilk fragman

Daredevil'dan sonra Netflix'te yayınlanacak ikinci Marvel dizisi olan ve ilk gösteriminin ardından övgü toplamayı başaran Jessica Jones'tan ilk uzun fragman yayınlandı.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in yeni dizisi Jessica Jones'tan ilk fragman
Sevilen çizgi roman serilerini sinema ve televizyona uyarlamaya devam eden Marvel'le 2013 yılında dev bir anlaşmaya imza atan Netflix, bu anlaşma kapsamında beş yeni dizi hazırlayacağını duyurmuştu. Hell's Kitchen'ı mesken tutan Marvel kahramanlarının hikayelerini anlatacak bu beş dizinin ilki olan Daredevil'ın ilk sezonu, bu yılın başında yayınlandı.
Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan Daredevil'dan sonra şimdi de sıra Jessica Jones'a geldi. İlk sezonunun tüm bölümleri 20 Kasım'da yayınlanacak olan Jessica Jones'un tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, geçtiğimiz günlerde yayınladığı kısa tanıtım videolarının ardından nihayet dizinin ilk uzun fragmanını da yayınladı.
 
Marvel'in yeni dizisi Jessica Jones'tan ilk fragman
Daha önce Alacakaranlık serisini başarıyla sinemaya uyarlayan Melissa Rosenberg tarafından hazırlanan dizi, kısa süreli süper kahraman kariyeri trajediyle sonlandıktan sonra özel dedektif olarak çalışmaya başlayan Jessica Jones'un hikayesini anlatacak. Yaşadığı trajedi sonrası posttravmatik stres bozukluğundan muzdarip olan Jessica, bir yandan özel dedektif olarak yardımına ihtiyacı olan Hell's Kitchen sakinlerine yardım ederken, bir yandan da hayatını rayına oturtmaya çalışacak.
Jessica Jones'u Krysten Ritter'ın canlandıracağı dizinin başrollerinde David Tennant, Mike Colter, Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss ve Erin Moriarty'i yer alıyor. İlk bölümü geçtiğimiz günlerde New York Comic-Con kapsamında gösterilen dizi, eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı. Diğer Marvel uyarlamalarına kıyasla çok daha yetişkin işi bulunan Daredevil'dan bile daha karanlık bir tona sahip olduğu söylenen Jessica Jones, Marvel uyarlamalarında görmeye alışık olmadığımız şiddet, cinsellik ve psikolojik bozukluklar gibi konuları işlemesiyle övgü topladı.

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0MG90 3 yıl en beğenilen
Marvel'in dizileri DC'den daha kaliteli. Daredevil'den sonra bu da muhteşem olacak.
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0quz28 3 yıl
her karakterinde varsın dizisi olmasın be sinir oldugum konu
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alito 3 yıl
Oyuncuyu çok beğendim, cuk diye oturmuş diziye. Daredevil evreninde geçeceğini hesaplarsak, harika bir dizi yine bizi bekliyor.
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_witch_ 3 yıl alito
alito

Oyuncuyu çok beğendim, cuk diye oturmuş diziye. Daredevil evreninde geçeceğini hesaplarsak, harika bir dizi yine bizi bekliyor.


+1

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bytradm 3 yıl
marevelin agents of sheild ini beğenmiştim.
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mementopolis 3 yıl
Baska oyuncu bulamamislar mi ?
Ayrica DC 'nin dizileri Marvel 'in cöplerinden daha kaliteli :D
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Patren 3 yıl
fragmanı konusu güzele benziyor marvelda malzeme çok daha çok dizi yaparlar
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Cenkay KESER 3 yıl
Dizinin fragmanı daredevil gibi kalite kokuyor. Görünen o ki çıktığı zaman kendinden çok söz ettirecek bir dizi geliyor.
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joyberk 3 yıl
hmm ilgimi çekti
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Knisath 3 yıl
Daredevil in o karanlık yozlaşmış şehir havası var trailer da ama Daredevil dan daha fazla süpergüç konusu işleyecek gibi yani gerçekçilik hususunda biraz daha fakir bir yapım olacak.

Daredevil da bu süpergüç olayını işlendiği dünyaya iyi yedirmiş olsa da bu dizide bunu başarabileceklerini zannetmiyorum ama umarım yanılırım ve kaliteli bir dizi olur Daredevil gibi.
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Infinitum Nihil 3 yıl
Merak edenler için, fragmanda çalan şarkı: Of Monsters And Men'den Thousand Eyes.
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0MG90 3 yıl en beğenilen
Marvel'in dizileri DC'den daha kaliteli. Daredevil'den sonra bu da muhteşem olacak.
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