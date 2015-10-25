Marvel'in yeni dizisi Jessica Jones'tan ilk fragman

Sevilen çizgi roman serilerini sinema ve televizyona uyarlamaya devam eden Marvel'le 2013 yılında dev bir anlaşmaya imza atan Netflix, bu anlaşma kapsamında beş yeni dizi hazırlayacağını duyurmuştu. Hell's Kitchen'ı mesken tutan Marvel kahramanlarının hikayelerini anlatacak bu beş dizinin ilki olan Daredevil'ın ilk sezonu, bu yılın başında yayınlandı.

Hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanan Daredevil'dan sonra şimdi de sıra Jessica Jones'a geldi. İlk sezonunun tüm bölümleri 20 Kasım'da yayınlanacak olan Jessica Jones'un tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, geçtiğimiz günlerde yayınladığı kısa tanıtım videolarının ardından nihayet dizinin ilk uzun fragmanını da yayınladı.

Daha önce Alacakaranlık serisini başarıyla sinemaya uyarlayan Melissa Rosenberg tarafından hazırlanan dizi, kısa süreli süper kahraman kariyeri trajediyle sonlandıktan sonra özel dedektif olarak çalışmaya başlayan Jessica Jones'un hikayesini anlatacak. Yaşadığı trajedi sonrası posttravmatik stres bozukluğundan muzdarip olan Jessica, bir yandan özel dedektif olarak yardımına ihtiyacı olan Hell's Kitchen sakinlerine yardım ederken, bir yandan da hayatını rayına oturtmaya çalışacak.

Jessica Jones'u Krysten Ritter'ın canlandıracağı dizinin başrollerinde David Tennant, Mike Colter, Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss ve Erin Moriarty'i yer alıyor. İlk bölümü geçtiğimiz günlerde New York Comic-Con kapsamında gösterilen dizi, eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı. Diğer Marvel uyarlamalarına kıyasla çok daha yetişkin işi bulunan Daredevil'dan bile daha karanlık bir tona sahip olduğu söylenen Jessica Jones, Marvel uyarlamalarında görmeye alışık olmadığımız şiddet, cinsellik ve psikolojik bozukluklar gibi konuları işlemesiyle övgü topladı.