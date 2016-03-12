Marvel'in yeni dizisi Luke Cage sonbaharda başlayacak

2013 yılında Marvel ile 5 dizilik dev bir anlaşmaya imza atan Netflix, çizgi roman devinin sevilen serilerini televizyona uyarlamaya devam ediyor. Daha önce Daredevil ve Jessica Jones'un ilk sezonlarını yayınlayan Netflix, bu yıl da yeni Marvel dizisi Luke Cage'i yayınlayacak. Dizinin yıldızı olan Mike Colter, dün verdiği röportaj sırasında, dizinin ilk sezonunun 30 Eylül'de yayınlanacağını açıkladı.

Colter tarafından canlandırılan Luke Cage, ilk olarak Jessica Jones'un geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonunda karşımıza çıkmıştı. Jessica Jones'un son bölümlerde yaşanan olaylar yüzünden polis tarafından aranan bir kaçağa dönüşen Cage, yeni bir hayata başlamak için Harlem'e taşınır. Zarar görmez bir deri ve insanüstü güçlere sahip olan Cage, yeni hayatında beladan uzak durmaya çalışsa da, kısa süre sonra kendisini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulur.

Southland dizisiyle tanınan Cheo Hodari Coker'ın senaryosunu yazacağı Luke Cage'in başrollerinde Mike Colter'a Alfre Woodard, Frankie Faison, Mahershala Ali, Simone Missick ve Theo Rossi eşlik edecek. Daredevil'in önemli karakterlerinden biri olan Claire Temple'ı canlandıran Rosario Dawson'da Luke Cage'in ilk sezonunda yer alacak.

Luke Cage'in çizgi romanlardaki ortağı olan Iron Fist'in dizinin ilk sezonunda yer alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor. Game of Thrones ile adını duyuran Finn Jones tarafından canlandırılacak Iron Fist, 2017 yılında kendi dizisi ile karşımıza çıkacak. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in yayınlamasının ardından ise, bu dört kahramanı bir araya getirecek The Defenders mini dizisi için hazırlıklara başlanacak.

http://deadline.com/2016/03/marvels-luke-cage-set-for-september-bow-on-netflix-1201718974/