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Marvel'in yeni dizisi Luke Cage sonbaharda başlayacak

Daredevil ve Jessica Jones'tan sonra Netflix tarafından hazırlanan üçüncü Marvel dizisi olan Luke Cage'in ne zaman başlayacağı belli oldu. Dizinin başrol oyuncusu ilk sezonun çıkış tarihini açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2013 yılında Marvel ile 5 dizilik dev bir anlaşmaya imza atan Netflix, çizgi roman devinin sevilen serilerini televizyona uyarlamaya devam ediyor. Daha önce Daredevil ve Jessica Jones'un ilk sezonlarını yayınlayan Netflix, bu yıl da yeni Marvel dizisi Luke Cage'i yayınlayacak. Dizinin yıldızı olan Mike Colter, dün verdiği röportaj sırasında, dizinin ilk sezonunun 30 Eylül'de yayınlanacağını açıkladı.
Colter tarafından canlandırılan Luke Cage, ilk olarak Jessica Jones'un geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonunda karşımıza çıkmıştı. Jessica Jones'un son bölümlerde yaşanan olaylar yüzünden polis tarafından aranan bir kaçağa dönüşen Cage, yeni bir hayata başlamak için Harlem'e taşınır. Zarar görmez bir deri ve insanüstü güçlere sahip olan Cage, yeni hayatında beladan uzak durmaya çalışsa da, kısa süre sonra kendisini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulur.
Southland dizisiyle tanınan Cheo Hodari Coker'ın senaryosunu yazacağı Luke Cage'in başrollerinde Mike Colter'a Alfre Woodard, Frankie Faison, Mahershala Ali, Simone Missick ve Theo Rossi eşlik edecek. Daredevil'in önemli karakterlerinden biri olan Claire Temple'ı canlandıran Rosario Dawson'da Luke Cage'in ilk sezonunda yer alacak.
Luke Cage'in çizgi romanlardaki ortağı olan Iron Fist'in dizinin ilk sezonunda yer alıp almayacağı şimdilik bilinmiyor. Game of Thrones ile adını duyuran Finn Jones tarafından canlandırılacak Iron Fist, 2017 yılında kendi dizisi ile karşımıza çıkacak. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in yayınlamasının ardından ise, bu dört kahramanı bir araya getirecek The Defenders mini dizisi için hazırlıklara başlanacak.

http://deadline.com/2016/03/marvels-luke-cage-set-for-september-bow-on-netflix-1201718974/ Yorum Yaz
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redoracle 3 yıl
Elemanın güçlerini çok kısıtlamışlardı jessicada,kendi dizisinde bari pompalıyla yaralanma gibi bi saçmalık yapmasalar,normal insanlarla dövüşleride daha kısa olmalı bu adamın.
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delpieroalk 3 yıl
Kendi dizisinde ne olduğunun farkına varır umarım :D
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Morphinz 3 yıl
Çok abarttılar artık ya. Her birine ayrı dizi bu ne böyle?
Jessica Jones ise Aşırı sıkıcı ve gereksiz bir dizi..
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halitozbasli 3 yıl
Jessica jones da güzel oynamıştı çıksın takibe alırız.
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Ahmet_Şahin 3 yıl
Bu diziler 13 er bölümlük olacak sonra kahramanların birleştirildiği 13 bölümlük son dizi olacak diye bişeyler vardı. Daredevil tutunca 2. sezonu çıkacak planlar mı değişti yoksa planları reytinglere göre esnettiler anlamadım.
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dimitradon 3 yıl
güzel jessicada oyunculuğu iyidi netflix zaten yapımlarıyla farkını koyuyor.
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Infinitum Nihil 3 yıl Ahmet_Şahin
Ahmet_Şahin

Bu diziler 13 er bölümlük olacak sonra kahramanların birleştirildiği 13 bölümlük son dizi olacak diye bişeyler vardı. Daredevil tutunca 2. sezonu çıkacak planlar mı değişti yoksa planları reytinglere göre esnettiler anlamadım.

Şimdilik planlarda bir değişiklik yok. 13'er bölümlük 4 bireysel dizi yayınlandıktan sonra bu 4 kahramanı bir araya getiren bir mini dizi yapılacak. Daredevil ve Jessica Jones'un 2.sezon onayları alması buna engel değil, ancak o mini dizinin hazırlanması için önce Luke Cage ve Iron Fist dizilerinin de çıkması gerek. Bu arada bu kahramanları birleştirecek dizi diğerleri gibi 13 bölüm değil, 4-8 bölümlük bir mini dizi olacak.
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