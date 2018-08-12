İşte karşınızda Mate 10 Porsche Design'dan izler taşıyan Huawei Mate 20 Lite

Daha önce özellikleri sızdırılan Huawei Mate 20 Lite, şimdi de en net görselleriyle karşımızda. Ünlü sızıntı kaynağı Roland Quandt tarafından paylaşılan resmi basın görselleri, Mate 20 Lite'ın tüm tasarım detaylarını gözler önüne serdi.

P20 Lite da olduğu gibi çentikli ekran tasarımıyla bizlere merhaba diyecek olan Huawei Mate 20 Lite, ülkemizde 7999 TL'den satılan Mate 10 Porsche Design'dan da izler taşımıyor değil. Özellikle Mate 20 Lite'ın arka kapak tasarımı, Mate 10 Porsche Design'ı bir hayli andırıyor zira arka kamera diziliminin dikey bir şerit içerisine alınması, bu izlenimi yaratıyor.

Mate 20 Lite özellikleri nasıl olacak?

Mate 20 Lite; 19.5: 9 oranına sahip ve 2340x1080 (FHD+) çözünürlük sunan 6.3 inç'lik çentikli IPS LCD ekranla gelecek. 158.3x5.3x7.6 mm ebatlarında ve 172 gram ağırlığındaki Mate 20 Lite'ın ekranındaki çentiği gizleyebilmek de mümkün.

12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve toplamda sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapan (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53) Kirin 710 çipsetinden güç alacak Mate 20 Lite'da 6 GB sistem belleği bulunacakken, telefonun 4 GB RAM'e sahip daha düşük fiyatlı bir versiyonu da olabilir. TENAA veritabındaki bilgiler, Mate 20 Lite'ın 64 GB dahili depolama birimine sahip olacağını gösteriyor ancak "genişletilmiş depolama" kısmı için belirtilen "desteklenmiyor" ibaresi, Mate 20 Lite'da microSD kart desteğinin olmayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla Mate 20 Lite, yalnızca 64 GB depolama seçeneğine sahip olmayabilir.

Kamera konusunda da bilgi sahibi olmamızı sağlayan veriler; Mate 20 Lite'ın arka kamerasında 20 MP+2 MP çözünürlüklü bir kamera dizilimi ve ön tarafa ise 24 MP+2 MP'lik kamera konfigürasyonu bulanacağına işaret ediyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre EMUI 8.2 arayüzüyle gelecek olan Mate 20 Lite'ın batarya kapasitesi ise 3650 mAh olarak belirtilmiş.

Mate 20 Lite fiyatı ve çıkış tarihi

Bu ayın sonunda satışa çıkması beklenen Mate 20 Lite'ın 400 dolar fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alacağı konuşuluyor.

http://winfuture.de/news,104522.html