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İşte karşınızda Mate 10 Porsche Design'dan izler taşıyan Huawei Mate 20 Lite

Mate 20 Lite'ın basın görselleri sızdırıldı. Tasarımsal olarak Mate 10 Porsche Design'dan izler taşıyan Mate 20 Lite, tasarımı ve teknik özellikleriyle orta segmente yeni bir renk katmaya geliyor.
9 ay
4,1b
1
10
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Daha önce özellikleri sızdırılan Huawei Mate 20 Lite, şimdi de en net görselleriyle karşımızda. Ünlü sızıntı kaynağı Roland Quandt tarafından paylaşılan resmi basın görselleri, Mate 20 Lite'ın tüm tasarım detaylarını gözler önüne serdi. 
P20 Lite da olduğu gibi çentikli ekran tasarımıyla bizlere merhaba diyecek olan Huawei Mate 20 Lite, ülkemizde 7999 TL'den satılan Mate 10 Porsche Design'dan da izler taşımıyor değil. Özellikle Mate 20 Lite'ın arka kapak tasarımı, Mate 10 Porsche Design'ı bir hayli andırıyor zira arka kamera diziliminin dikey bir şerit içerisine alınması, bu izlenimi yaratıyor.

Mate 20 Lite özellikleri nasıl olacak?

Mate 20 Lite; 19.5: 9 oranına sahip ve 2340x1080 (FHD+) çözünürlük sunan 6.3 inç'lik çentikli IPS LCD ekranla gelecek. 158.3x5.3x7.6 mm ebatlarında ve 172 gram ağırlığındaki Mate 20 Lite'ın ekranındaki çentiği gizleyebilmek de mümkün.
12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen ve toplamda sekiz çekirdeğe ev sahipliği yapan (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53) Kirin 710 çipsetinden güç alacak Mate 20 Lite'da 6 GB sistem belleği bulunacakken, telefonun 4 GB RAM'e sahip daha düşük fiyatlı bir versiyonu da olabilir. TENAA veritabındaki bilgiler, Mate 20 Lite'ın 64 GB dahili depolama birimine sahip olacağını gösteriyor ancak "genişletilmiş depolama" kısmı için belirtilen "desteklenmiyor" ibaresi, Mate 20 Lite'da microSD kart desteğinin olmayacağına işaret ediyor. Dolayısıyla Mate 20 Lite, yalnızca 64 GB depolama seçeneğine sahip olmayabilir.
Kamera konusunda da bilgi sahibi olmamızı sağlayan veriler; Mate 20 Lite'ın arka kamerasında 20 MP+2 MP çözünürlüklü bir kamera dizilimi ve ön tarafa ise 24 MP+2 MP'lik kamera konfigürasyonu bulanacağına işaret ediyor. Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre EMUI 8.2 arayüzüyle gelecek olan Mate 20 Lite'ın batarya kapasitesi ise 3650 mAh olarak belirtilmiş.   

Mate 20 Lite fiyatı ve çıkış tarihi

Bu ayın sonunda satışa çıkması beklenen Mate 20 Lite'ın 400 dolar fiyat etiketiyle teknoloji mağazalarındaki yerini alacağı konuşuluyor.  

http://winfuture.de/news,104522.html Yorum Yaz
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TearsForFears 9 ay en beğenilen
400 dolara snapdragon 845 li, ekranda parmak izi okuyan meizu 16 varken işi zor.
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MonitörKertenkelesi 9 ay
Neresi Porsche neresi dizayn bunların anlamadım?
Şu an piyasadaki bütün telefonları yanyana koy hepsinden bir farkı yok ki?
Dört köşe iki arka kamera önündede düz siyah bir ekran, ben mi körüm siz mi artık dizayn anlayışın kaybettiniz anlaması güç.
Şu alttaki resim gibi kare şeklinde bir telefon çıksaydılar bak o zaman şaşırır ve ilginç bir telefon çıkartıyorlar helal olsun terdim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Orodruin 9 ay
Mate 10 Pro kullanıcısı olarak Mate 20 serisine çentik koyarlarsa ne anlamı kalıcak o zaman P 20 serisinden ?
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koyunsavar 9 ay
Bence ipon dan daha iyi
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KalemKolik 9 ay
Bu telefon üreticileri iyice şerefsiz oldu. Lite modellerde bile 400 500 dolara dayamayabaşladılar fiyatları. Helal olsun böyle devam. Katlanabilir telefonlarlada başlangıç fiyatlarını 1500 dolara çekecekler. Telefon dünyasında fiyatlar çılgın gibi yükseliyor.
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SEO-Uzmanı 9 ay
$$$ kaç oldu !?
€€€ kaç oldu !?
donanım haber amerikadan mı haber yapıyor !?
Türkiye'de insanlar yaşıyor haberiniz var mı !?
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intel7mix 9 ay
Fiyata bak çay demle
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GoldPunch 9 ay
Anneme bir kaç ay önce 1650TL ye Mate 10 Lite aldık çok severek kullanıyor. Bu da güzel olur muhtemelen. :)
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TearsForFears 9 ay en beğenilen
400 dolara snapdragon 845 li, ekranda parmak izi okuyan meizu 16 varken işi zor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Xtrud 9 ay TearsForFears
TearsForFears
400 dolara snapdragon 845 li, ekranda parmak izi okuyan meizu 16 varken işi zor.

Valla işi zor falan değil yine köpek gibi satacak operatörlerde teknomarketlerde vs. Meizunun toplam cihaz satışını geçecek hatta. Meizuda oturur düşünür artık daha iyi cihazı aynı fiyata satıyorum niye hala global firma olamadım adam gibi diye...
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Whippoorwill 9 ay
4000 lira olur herhalde.
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