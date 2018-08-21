Mate 20 tasarımı belli oldu: Mate 20 damla şeklindeki çentikli ekranla gelecek

P20 Pro ile adından sıkça söz ettiren Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'in merakla beklenen yeni amiral gemisi Mate 20'nin mühendislik örneğine ulaşan XDA Developers, Mate 20'nin render görsellerini hazırladı.

Mate 20 damla şeklindeki çentikli ekran tasarımıyla gelecek

Oppo'nun F9 ve R17 modellerinde olduğu gibi su damlacığı şeklinde çentikli bir ekranla gelecek olan Mate 20, oldukça ince çerçevelere sahip. Yüzde 90'ın üzerinde ekran/kasa oranına sahip olacağı düşünülen Mate 20'nin ön yüzeyinde herhangi bir buton bulunmayacak. Bunun yerine tercihini sanal tuşlardan yana kullanan Huawei, parmak izi sensörünü ise arka panele yerleştirmiş. Ahize ve selfie kamarası ise çentiğin içerisine konuşlanmış durumda.

Damla çentiğin içerisine ahize ve selfie kamerasını konumlandıran Huawei, arka kamera paketinin tasarımı için ise farklı bir yol izliyor. P20 Pro'da dikey şekilde konumlandırılan üçlü kamera seti, Mate 20 ile birlikte kare şeklindeki alanın içerisine yerleştirilmiş.

Mate 20 özellikleri neler olacak?

6.3 inç boyutunda ve 2244 × 1080 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranla gelecek olan Mate 20, gücünü IFA fuarında tanıtılacak Kirin 980 çipsetinden alacak. Donanım tarafında 6/8 GB sistem belleği ve 128/256 GB depolama birimi eşlik edecek olan Mate 20, 4200 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Hızlı şarj desteğine sahip batarya, Qi kablosuz şarj standartlarını da destekleyecek

Arka panelde Leica imzası taşıyan üçlü kamera paketine ev sahipliği yapacak olan Mate 20'de stereo hoparlör bulunacak. Bunun yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişini de bünyesinde barındıracak olan Mate 20, USB Typc-C üzerinden veri aktarımı ve şarj işlemlerini gerçekleştirecek.

Mate 20, Android 9 Pie işletim sistemine entegre EMUI 9 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkacak. Ekim ayında tanıtılması beklenen Mate 20'nin mühendislik örneğine dayandırılarak tasarlanan render görsellerine, aşağıdaki galerimizden göz atabilirsiniz.

Mate 20'nin sızdırılan görseli de telefonun tasarımını onaylıyor

Mate 20'nin arkadan çekilmiş bir fotoğrafı da XDA Devolopers'ın render çizimlerini onaylar nitelikte. İşte kılıfıyla birlikte şarj olurken görüntülenen Mate 20:

https://www.xda-developers.com/huawei-mate-20-notch-render-specifications/