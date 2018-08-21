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Mate 20 tasarımı belli oldu: Mate 20 damla şeklindeki çentikli ekranla gelecek

Mate 20'nin nasıl bir tasarımla geleceği belli oldu. Su damlası şeklinde küçük bir çentiğe ev sahipliği yapacak olan Mate 20, yepyeni bir tasarımla geliyor. İşte Mate 20 özellikleri ve tasarımı:
9 ay
4,8b
2
22
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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P20 Pro ile adından sıkça söz ettiren Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'in merakla beklenen yeni amiral gemisi Mate 20'nin mühendislik örneğine ulaşan XDA Developers, Mate 20'nin render görsellerini hazırladı.  

Mate 20 damla şeklindeki çentikli ekran tasarımıyla gelecek

Oppo'nun F9 ve R17 modellerinde olduğu gibi su damlacığı şeklinde çentikli bir ekranla gelecek olan Mate 20, oldukça ince çerçevelere sahip. Yüzde 90'ın üzerinde ekran/kasa oranına sahip olacağı düşünülen Mate 20'nin ön yüzeyinde herhangi bir buton bulunmayacak. Bunun yerine tercihini sanal tuşlardan yana kullanan Huawei, parmak izi sensörünü ise arka panele yerleştirmiş. Ahize ve selfie kamarası ise çentiğin içerisine konuşlanmış durumda.
Damla çentiğin içerisine ahize ve selfie kamerasını konumlandıran Huawei, arka kamera paketinin tasarımı için ise farklı bir yol izliyor. P20 Pro'da dikey şekilde konumlandırılan üçlü kamera seti, Mate 20 ile birlikte kare şeklindeki alanın içerisine yerleştirilmiş.

Mate 20 özellikleri neler olacak?

6.3 inç boyutunda ve 2244 × 1080 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranla gelecek olan Mate 20, gücünü IFA fuarında tanıtılacak Kirin 980 çipsetinden alacak. Donanım tarafında 6/8 GB sistem belleği ve 128/256 GB depolama birimi eşlik edecek olan Mate 20, 4200 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Hızlı şarj desteğine sahip batarya, Qi kablosuz şarj standartlarını da destekleyecek
Arka panelde Leica imzası taşıyan üçlü kamera paketine ev sahipliği yapacak olan Mate 20'de stereo hoparlör bulunacak. Bunun yanı sıra 3.5 mm kulaklık girişini de bünyesinde barındıracak olan Mate 20, USB Typc-C üzerinden veri aktarımı ve şarj işlemlerini gerçekleştirecek. 
Mate 20, Android 9 Pie işletim sistemine entegre EMUI 9 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkacak. Ekim ayında tanıtılması beklenen Mate 20'nin mühendislik örneğine dayandırılarak tasarlanan render görsellerine, aşağıdaki galerimizden göz atabilirsiniz.

Mate 20'nin sızdırılan görseli de telefonun tasarımını onaylıyor

Mate 20'nin arkadan çekilmiş bir fotoğrafı da XDA Devolopers'ın render çizimlerini onaylar nitelikte. İşte kılıfıyla birlikte şarj olurken görüntülenen Mate 20:

https://www.xda-developers.com/huawei-mate-20-notch-render-specifications/ Yorum Yaz
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Elsa 9 ay en beğenilen
Bir Apple kuyuya taş atmış, kırk akıllı telefon üreticisi çıkaramamış.
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prowl12 9 ay
Umarım bu çentik belası uzun süreli olmaz sadece ben sevmiyorum galiba herkes memnun çektikten.
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AqRaMa 9 ay
çentiği seviyorum, SEVİYORUM ulan niye bu kadar laf ettiniz, bir sürü insan seviyor ki kullanıyor. tepki olarak mı geldiniz dünyaya. çarşı herşeye karşı mı.
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isakoc 9 ay
Çentiğe mentiğe alışılır da benim takıldığım nokta niye her güzel model kürek gibi büyük olmak zorunda. Çift kameralı modelini beğenirsin 6 inç ve üzeri, işlemcisi iyi olsun dersin 6nç ve üzeri. S9 plus'ı beğendik elde zor tutuluyor, P20 Proyu beğendik o daha zor, şimdi mate 20 tasarımı hoş ama o da 6,3 inç ile gelip dahada büyüyecek. Şöyle 5,5 ebatlarında aynı kamera, işlemci, ram özelliklerinde model çıkarsalar çok iyi olacak.
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Captain_Ivy 9 ay
Sadece çentik koymak için çentik koymuşlar gibi duruyo. Sadece 1 kamera için neden üst kısmı kullanmışlar ki?
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serhdemir 9 ay
Çentik seven pek yok. Göze pek hoş gelmiyor. Tasarımda estetikde şuan samsung s8 s9 ile kesinlikle iyi iş başardı.
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muhayyel genç 9 ay
Şu çentikten vazgrçsinler artık Samsung'un kendine özgü tasarım yönünü seviyorum.
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AqRaMa 9 ay
çentiği seviyorum, SEVİYORUM ulan niye bu kadar laf ettiniz, bir sürü insan seviyor ki kullanıyor. tepki olarak mı geldiniz dünyaya. çarşı herşeye karşı mı.
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unknownartist 9 ay
Bende çentiğe karşı biriyim ama bu telefonun tasarımı bence güzel olmuş, sırıtmıyor.
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yasinadin 9 ay
çentik varsa ben yokum.
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Das Boot 9 ay
Mate 10 pro daha guzel. Umarim mate 20 pro da en azindan centik koymazlar.
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Johan Elmander 9 ay
Çentik küçük ve tasarım köşeli, fena değil bence.
Ama Huawei bootloader kilidini açtırmadığı sürece kalsın.
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yeniseyy 9 ay
Kamera için olur o kadar, ona söveceğinize alttaki şu çerçeveye sövün. Oppo gibi markaları pek ciddiye almazdım da en iyi tasarım açık ara farkla "Find X" te. Hani Samsung Apple Huawei...
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