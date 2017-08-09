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Mazda, Skyactiv-X benzinli motorlarında dizel teknolojisi kullanacak

Japon otomobil firması Mazda, 2019 yılında hazır olacak Skyactiv-X benzinli motorlarının dizel motorlarda gördüğümüz sıkıştırma ateşlemesi' kullanacağını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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94
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mazda, yeni nesil benzinli motorların emisyon ve ekonomisini iyileştirmek için dizel motorlarda yer alan teknolojiyi kullanacağını açıkladı. Japon otomobil üreticisi yaklaşmakta olan Skyactiv-X benzinli motorlarının genellikle dizel motorlarda gördüğümüz 'sıkıştırma ateşlemesi' kullanacağını söyledi. Bu motorlar yakıt ve hava karışımının yüksek basınç ve sıcaklığın etkisiyle tutuşturulması ile çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "2018 Volkswagen Jetta kamuflajsız olarak kameralara yakalandı"
Geleneksel benzinli motorlar yakıtı tutuşturmak için buji kullanır ancak Mazda bunun yerine sıkıştırmayı kullanarak gelecekteki benzinli motorlarından "olağanüstü çevre performansı" elde etmeyi umuyor. Şirkete göre sıkıştırma ateşlemeli benzinli motorlar, tipik benzinli motorlara göre %10 ila 30 daha iyi tork sağlamasının yanında yakıt ekonomisini %20-30 oranında artıracak.
Sıkıştırma ile ateşlemeli yeni Skyactiv-X benzinli motorlar, 2019'dan itibaren Mazda otomobillerde yer almaya başlayacak. Yeni motorlar, Mazda'nın "Sustainable Zoom-Zoom 2030" girişimi olarak bilinen, daha çevre dostu bir ürün yelpazesi oluşturma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Şirketin diğer planı da 2019'dan itibaren elektrikli araçlarını piyasaya sürmek olacak.

https://www.autoblog.com/2017/08/08/analysis-mazda-skyactiv-x-compression-ignition-engine-smart-hedge/ Yorum Yaz
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mugurgok 2 yıl en beğenilen
Mazda kadar içten yanmalı motor üzerine düşen firma yok sanırım, aklıma 1.3lt 250bg'lik rx8 falan geliyor. Farklılık yaratmaya çalışıyor ama işleri butik kaldığı için az satış yapabilen, çok para kazanayan çok sevdiğim firmalardan birisi. Tebrik etmek lazım.
Mazda kadar içten yanmalı motor üzerine düşen firma yok sanırım, aklıma 1.3lt 250bg'lik rx8 falan geliyor. Farklılık yaratmaya çalışıyor ama işleri butik kaldığ...
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macropolo 2 yıl
Hala Mazda yı satış rakamına bakarak değerlendiren tipler var. Mazda nın derdi çok satmak değil. Butik bi marka, kaliteli araç üretiyor, kullanıcı kitlesi belli zaten. Alan da bilerek alıyor.
Hala Mazda yı satış rakamına bakarak değerlendiren tipler var. Mazda nın derdi çok satmak değil. Butik bi marka, kaliteli araç üretiyor, kullanıcı kitlesi bell...
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ogameci 2 yıl mugurgok
mugurgok
Mazda kadar içten yanmalı motor üzerine düşen firma yok sanırım, aklıma 1.3lt 250bg'lik rx8 falan geliyor. Farklılık yaratmaya çalışıyor ama işleri butik kaldığı için az satış yapabilen, çok para kazanayan çok sevdiğim firmalardan birisi. Tebrik etmek lazım.

almanlar alıştı işin kolayına
dayıyorlar 3-4 tane turboyu 800-1000 hp
kimse mimari ile oynayıp atmosferik motor yapayım diyen yok, tebrikler mazdaya.
mugurgokMazda kadar içten yanmalı motor üzerine düşen firma yok sanırım, aklıma 1.3lt 250bg'lik rx8 falan geliyor. Farklılık yaratmaya çalışıy...
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mrmst 1 yıl
323 teki turbo motorun kendi hacminden bile büyüktü acayip bir turbo sesi vardı :)
Hali hazırda bulanan 3.7 litrelik atmosferik motor yerine gelen 2.5 turbo sky activ g motor ile Sky activ X farklı motorlar karıştırmamak lazım.
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zotacing 1 yıl
Bu sistem ile evet fazla tork üretilebilir ancak, tork devir bandı ne olacak önemli kısım burası. Klasik atmosferik gibi 4500 devir ve üzeri bir devir mi, yoksa daha aşağılar mı? %30 yakıt verimliliği olması için 4000 devir ve altına ayarlı bir tork devir hareketi lazım.
Ayrıca araçta ekstra enjektör vs... olacak ateşleme sisteminde. Yine motorun tavsiye edilen benzin oktanı kaç olacak? 98 ve üzeri bir oktan sıkıntı demek çoğu ülke için.
RX8'in Türkiye'de tamiri ilk çıktığı 2-3 yıl mümkün değildi mesela, bu motorda da aynı sorun yaşanacak mı?
Bunların cevapları çok önemli.
Yine de Mazda 2.5 Turbo motor ve bu tarz teknolojiler ile bir şeyler yapmaya çalışıyor, saygı duyulur. Elektrikli veya hibrit konusunda bakalım neler yapacaklar farklı?
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alcohol06 1 yıl zotacing
Burada sürüş izlenimi ve detaylar var,
topgear.com/...
caranddriver.com/...
Asıl katkı tork üretiminde görülüyor zaten, daha düşük devirlerde daha fazla tork üretimi var. Tork değerinin artmasında kullanılan küçük supercharger'ın (lean-air compressor) etkisi var. Değil 98 oktan, 87 oktan regular amerikan yakıt ile dahi çalışabiliyor çünkü yanma odasının kontrolünü o kadar net şekilde ele aldık ki, her türlü yakıtla ateşleme yapabiliriz diyorlar.
Motorun son tüketiciye yansıyacak en büyük avantajı şu, kullanıma bağlı olarak tüketimin çok az değişkenlik göstermesi. Belli bir kullanıcı tipine veya belli bir sürüş şekilde göre ekonomi sunabilen bir motor değil, komple ekonomik ve emisyonu düşük bir motor bu. İstersen gazla, istersen sakin kullan her devir bandında verimli çalıştığı için tüketim aralığı fazla oynamıyor. Bu sayede de motor gelecekte uygulanabilecek her tip emisyon testine şimdiden uyumlu.
Tabiki herşey toz pembe değil, öncelikle motor baya ağır, Mazda dizel motor seviyesinde bir ağırlık diyor ama şuan prototip haliyle muhtemelen modern 2.0lt dizellerden bile daha ağırdır. Bu yüzden başka bölgelerde ağırlık tasarrufu yapmamız geekti diyorlar yani toplam maliyeti yükselten bir durum ki diğer problem de bu, maliyet. Bu motorun her ülkede sunulmama olasılığı var ve fiyatı da pahalı olacak deniyor. Birde son haber, bu motor Türkiyede çok büyük ihtimalle sunulmayacak, yeni kasa 1.5 sky-g motorlarla gelmeye devam edecek, yani Türkiye pazarında zaten pek bir rekabetçiliği yok markanın, bu böyle devam edecek. Ayrıca buji ateşlemesinden HCCI'a geçişte bir geçiş sesi var ve motorun düşük devirleri hala biraz tıkırtılı. Aslında yaptıkları şey bujili bir dizel motor, muhtemelen bazı oynamalarla dizel yakıtla kolayca çalışacak hale gelebilir, sıkıştırması da 16.5:1 ki bu değer çoğu modern dizel motor ile aynı.
Rx8'in motoru tamamen farklı bir şekilde çalışan bunlarla alakasız bir makina. Skyactiv-x motor ise bildiğimiz Sky-G motorla parçaların %80'inini paylaşıyor, Mazdanın yaptığı olan motorun üzerinde saf mühendislik kasmak. Baştan yeni bir motor yapmıyorlar, yapamazlar da zaten öyle bir bütçeleri yok. Amaçları bir kere mühendislik kasıp, aynı düşük üretim ve imalat maliyetleri ile verimli motorlar yaratmak.
Elektirikli ve hibrit konusunda birşey yapmamak için zaten bu içten yanmalı motor teknolojisini geliştiriyorlar. İleride elektirikli veya hibrit teknolojilerini tamamen Toyota'dan alacaklar, Mazda içten yanmalı motor ustası, Toyota ise elektirik, hibrit mühendisliğinde lider. Nasıl Toyota şuanda Yaris'te veya yeni Auris'te yüksek sıkıştırmalı Mazda teknolojili motorları kullanmaya başlayacaksa, Mazda'da Toyota'nın tecrübesinden faydalanacak.
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chrissrathfield 1 yıl
mazda turboya geçti hayırlı olsun "otmos" seviciler.
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alcohol06 1 yıl chrissrathfield
Japonlar için Mitsubishi ve Mazda turbo motorları ile ünlenmiş markalardır, bugün her bir motoru turbolayan avrupalı markaların daha ürün gamında bir tane turbo araba yokken, Mazda'da çift turbolu wankeller vardı, 323F turbo, Mazda 3-6, 626 GT hepsinin performans modelleri turbodur. Tabi bu araçlar emisyon testleri aldatmak için değil, salt performans amacı ile turbolanmış hakiki makinalardır. Bir "otmos" sevici olarak standart modellerinde ise kesinlikle minnak turbo ufak hacim kullanmayacaklarını garanti edebilirim.
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armutsever 1 yıl
Yeni konu açmak istemediğim için buraya yazayım dedim. Bir arkadaşım 2015 model 40.000 km baz donanım sol arka çamurluk değişik, sol arka kapısı boyalı işlemli, hasar kayıtsız; sedan mazda 3 almayı düşünüyor. Fiyatı 58bin tl. Bana sordu bilir misin diye; ben sizlere danışayım dedim.
Fiyat uygun mu, alınır mı bu araç ? Ben golf 7 1.2 tsi midline tavsiye edeceğim bu fiyatlara, mazdayı hiç bilmiyorum. Arkadaşımın 65bin bütçesi var benzinli 2013 üzeri araç arıyor.
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alcohol06 1 yıl armutsever
armutsever
Yeni konu açmak istemediğim için buraya yazayım dedim. Bir arkadaşım 2015 model 40.000 km baz donanım sol arka çamurluk değişik, sol arka kapısı boyalı işlemli, hasar kayıtsız; sedan mazda 3 almayı düşünüyor. Fiyatı 58bin tl. Bana sordu bilir misin diye; ben sizlere danışayım dedim.
Fiyat uygun mu, alınır mı bu araç ? Ben golf 7 1.2 tsi midline tavsiye edeceğim bu fiyatlara, mazdayı hiç bilmiyorum. Arkadaşımın 65bin bütçesi var benzinli 2013 üzeri araç arıyor.

Sahibindendeki soul donanım sedan aracı diyorsunuz sanırım. Bu donanım ile Mazda 3 alınmaz, en az motion veya reflex donanım olmalı. Bu durumda Golf çok daha iyi bir tercih olur.
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onurcandmt 1 yıl
Mazda'nin herseyi guzelde bir de hakettikleri gibi para kazanabilseler gam yemiycem. Surekli yenilikler yapmaya calistiklarina gore para da kazaniyorlar anlasilan madem para kazaniyorlar neden diger markalar da bu yoldan gitmiyor?
Yeni motora daha dogrusu makineye gelecek olursak 1.5 195 torklu olacak deniyor tam verileri nedir tastamam bilen birisi varsa aydinlatirsa cok guzel olur. 2017 mazda 6 testinde tuketimi katalog verisinden daha yuksek oldugunu gordum her seyi deniyip gormek lazim.
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Desici09 1 yıl
Mazdanın sıkıntısı hacine göre düşük güç sağlaması
Audi 5.0 V10 motordan 610 beygir üretiyor. Mazda 2.0 motordan 165hp , 1.5 motordan 120hp. Yeterli değil ne yazık ki. Honda 2001 yılında 2.0 litreden 240 hp alıyor Mazda 2017 yılında 2.0 litreden 165hp alıyor
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kkvan 1 yıl Desici09
Desici09
Mazdanın sıkıntısı hacine göre düşük güç sağlaması
Audi 5.0 V10 motordan 610 beygir üretiyor. Mazda 2.0 motordan 165hp , 1.5 motordan 120hp. Yeterli değil ne yazık ki. Honda 2001 yılında 2.0 litreden 240 hp alıyor Mazda 2017 yılında 2.0 litreden 165hp alıyor

Onu bırak, Mazda 6 da 2.0 benzinli motor 0-100 10,1 sn. Tüketim de 7,5 lt.
Daha verimsizi yoktur dünyada herhalde .
BMW , kamyon gibi 5 Serisinde 6,5 sn de çıkıyor 100 e 2,0 lt motorla.
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lojistisyen 1 yıl Desici09
Amacına uygun motorlar onlar. Mazda, motor yapamadığı için mi büyük hacimden düşük güç elde ediyor?
1.3 litre 250 beygirlik motorunu unutmayalım.
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Desici09 1 yıl
Hala Atmosferik motor geliştiren adam gibi adam mazda
TURBOYA HAYIR. ATMOSFERİĞE EVET
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ogameci 1 yıl Desici09
Desici09
Hala Atmosferik motor geliştiren adam gibi adam mazda
TURBOYA HAYIR. ATMOSFERİĞE EVET

skyactive-x ile artık atmosferiğe elveda mı diyeceğiz ?
supercharger'lı olacak hepsi sanırım
yanılıyor muyum ?
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ogameci 1 yıl
Arkadaşlar tahmini olarak TR'de skyactive-x motorlu araçlar ne zaman satışta olur ?
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
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danGerfuLL 1 yıl
Yapsinlar 1.5lik sehir ici 6 litre sehir disi 4 litre benzin tuketen motor altimdaki dizeli satar gecerim. Kolay kolay da satmam. 10 15 sene rahat rahat biner keyfime bakarim.
Mazda cok sevdigim bir markadir.
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haacar 1 yıl
Gelecek sene bir araç almayı planlıyordum. aklımda birçok model var. bunlardan biri de mazda 3 sedan idi. Otomobil dergilerinin ocak sayılarına baktığımda yeni kasa mazda 3 skyactiv-x motor seçeneği ile 2018 de piyasaya sürüleceği yazıyordu.
Gerçekten gelecek sene piyasaya çıkar mı yoksa 2019 u bulur mu ? 2019 da çıkacağını varsayarsak 2018 de skyactiv-g motorlu mazda 3 almak ne kadar mantıklı olur ? skyactiv-x motorlu mazda 3 piyasaya çıktığında skyactive-g motorun değeri çok düşer mi ?
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alcohol06 1 yıl haacar
1.5lt skyactiv-x motorla ilgili bir bilgi yok, 2.0lt üzerine çalışıyorlar sadece. 1.5lt Hccı versiyon olacağını da sanmıyorum, belki eski motor devam eder.
Skyactiv-x motorlu yeni 3'ler kesin 2019'da çıkıyor. 2018'de güncel kasayı almak ne kadar mantıklı olur bilmiyorum, bir daha hiç 1.5lt civarı motor bile üretmeyebilirler 4. nesil için, Mazda sadece 2.0lt motorların çeşitli güç versiyonları ile devam edebilir, böyle söylentiler var. Açıkcası Mazda bu ülkeye uyumlu bir üretici değil, mantık değil gönül işi biraz. Değer kaybı gibi konuları düşünüyorsanız daha popüler ve bu pazarın gereklerine uyumlu markalar var, bence onlar sizin için daha isabetli olur.
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