Mazda, Skyactiv-X benzinli motorlarında dizel teknolojisi kullanacak

Mazda, yeni nesil benzinli motorların emisyon ve ekonomisini iyileştirmek için dizel motorlarda yer alan teknolojiyi kullanacağını açıkladı. Japon otomobil üreticisi yaklaşmakta olan Skyactiv-X benzinli motorlarının genellikle dizel motorlarda gördüğümüz 'sıkıştırma ateşlemesi' kullanacağını söyledi. Bu motorlar yakıt ve hava karışımının yüksek basınç ve sıcaklığın etkisiyle tutuşturulması ile çalışıyor.

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Geleneksel benzinli motorlar yakıtı tutuşturmak için buji kullanır ancak Mazda bunun yerine sıkıştırmayı kullanarak gelecekteki benzinli motorlarından "olağanüstü çevre performansı" elde etmeyi umuyor. Şirkete göre sıkıştırma ateşlemeli benzinli motorlar, tipik benzinli motorlara göre %10 ila 30 daha iyi tork sağlamasının yanında yakıt ekonomisini %20-30 oranında artıracak.

Sıkıştırma ile ateşlemeli yeni Skyactiv-X benzinli motorlar, 2019'dan itibaren Mazda otomobillerde yer almaya başlayacak. Yeni motorlar, Mazda'nın "Sustainable Zoom-Zoom 2030" girişimi olarak bilinen, daha çevre dostu bir ürün yelpazesi oluşturma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Şirketin diğer planı da 2019'dan itibaren elektrikli araçlarını piyasaya sürmek olacak.

https://www.autoblog.com/2017/08/08/analysis-mazda-skyactiv-x-compression-ignition-engine-smart-hedge/