2018 Volkswagen Jetta kamuflajsız olarak kameralara yakalandı

Volkswagen'in önümüzdeki yıl için hazırladığı yeni nesil Jetta kamuflajsız bir şekilde görüntülendi. Aracın görüntüleri Meksikalı Autologia tarafından yayınlanırken, otomobilin herhangi bir kamuflaja sahip olmaması, fotoğrafların Volkswagen'in Meksika fabrikasında çekilmiş olabileceği ihtimalini doğuruyor.

Güncel araca göre daha köşeli bir tasarıma sahip olan yeni Jetta, ön kısmında altıgen yapıda geniş bir ızgara barındırıyor. Aracın ön farlarında sis farlarının olduğu kısımlarda sivri hatlar yer alırken, kaputu da Arteon'dan çizgiler taşıyor. Aracın arka kısmına geçtiğimizde ise bizleri güncel Audi A4'dekini andıran arka ışıklar karşılıyor. Yedinci nesille birlikte Jetta da önden çekişli araçlar için olan MQB altyapısına geçiş yapmış.

Aracın dingil mesafesinin güncel modelin 2,651 metrelik mesafesinden 2,7 metreye uzaması beklenirken, yeni modelde yer alması beklenen motor seçenekleri şu an için bilinmiyor. Amerika pazarında Volkswagen'in en çok sattığı model olan Jetta'nın kasım ayındaki Los Angeles Otomobil Fuarında tanıtılması bekleniyor.