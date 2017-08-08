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2018 Volkswagen Jetta kamuflajsız olarak kameralara yakalandı

Volkswagen'in Amerika pazarındaki başarılı temsilcisi Jetta, 2018 yılında yeni jenerasyona geçmeye hazırlanıyor. Daha önce kamuflajlı görüntülenen araç bu kez tüm hatlarıyla kamuflajsız görüntülendi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,7b
1
85
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen'in önümüzdeki yıl için hazırladığı yeni nesil Jetta kamuflajsız bir şekilde görüntülendi. Aracın görüntüleri Meksikalı Autologia tarafından yayınlanırken, otomobilin herhangi bir kamuflaja sahip olmaması, fotoğrafların Volkswagen'in Meksika fabrikasında çekilmiş olabileceği ihtimalini doğuruyor.
Güncel araca göre daha köşeli bir tasarıma sahip olan yeni Jetta, ön kısmında altıgen yapıda geniş bir ızgara barındırıyor. Aracın ön farlarında sis farlarının olduğu kısımlarda sivri hatlar yer alırken, kaputu da Arteon'dan çizgiler taşıyor. Aracın arka kısmına geçtiğimizde ise bizleri güncel Audi A4'dekini andıran arka ışıklar karşılıyor. Yedinci nesille birlikte Jetta da önden çekişli araçlar için olan MQB altyapısına geçiş yapmış.
Aracın dingil mesafesinin güncel modelin 2,651 metrelik mesafesinden 2,7 metreye uzaması beklenirken, yeni modelde yer alması beklenen motor seçenekleri şu an için bilinmiyor. Amerika pazarında Volkswagen'in en çok sattığı model olan Jetta'nın kasım ayındaki Los Angeles Otomobil Fuarında tanıtılması bekleniyor.

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DevrimSeven60 2 yıl en beğenilen
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Cool Storm 2 yıl
Ön taraf Egea
Arka taraf Superb
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10ff 2 yıl
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1 Yanıt Yanıtla +32
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sscasta 1 yıl
Bagaj kapağının dirsekleri yine meydanda, motor kaputu yine amortisörsüz. İncik boncuk kandırmasın, en boş passat şundan daha kaliteli hatta octavia. Sonuçta avrupada üretiliyorlar
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anyhill 1 yıl
Gayet hoş olmuş sanki
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zibidi gonzales 1 yıl
ya bu firmalar neden araçları daha da çirkin hale getiriyorlar *
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FxDentist 1 yıl
POLO SEDAN ZANNETTİM... DİZAYN ÇOK KÖTÜ... İÇİ RESMEN POLO
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Arka Destroyer 1 yıl
Icerisi guzelll
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RaptorFX 1 yıl
Mevcut jettanın içi kalitesiz değil bence. Bu jettaysa superb in a3 boyutlarındaki hali gibi olmuş. İç tasarımsa bana civicin vwleştirilmişi gibi geldi.
Kötü değil, çok iyi de değil. Normal sedan c sınıfı düz araç.
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Erwin-Rommel 1 yıl
VW nin yüzkarası bu Jetta.
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Lord Sparhawk 1 yıl


Açıkcası ben bu halini beğenmedim dıştan, umarım amerikan versiyondur ve avrupaya önceki sayfada paylaşılan kırmızı versiyon gelecektir. Fakat bunda da iç mekan daha kaliteli ve modern koltuklar falan. O hep dediğimiz vw jettayı, golf kalitesinde üretse nasıl olurdunun cevabı gibi.
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DrMobile 1 yıl
Gayet güzel olmuş , şükür ki şu kazma sapı gibi el freninden kurtulmuş.
Ön farlar da da T-ROC ledleri kullanılmış güzel olmuş.
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cevo611 1 yıl
Ön taraf Fiat Egea ya çok benzemiş bir önceki jetta dan arka tarafı daha uzun gibi farklı olmuş
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