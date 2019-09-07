Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

McDonald’s İsveç, elektrikli araç sahipleri için McCharge programını devreye soktu

Fast food restoran zinciri McDonald’s, İsveç’te bulunan restoranlarında elektrikli araç sahiplerine şarj hizmeti sunmaya başladı. Program, farklı ülkelerde de hayata geçebilir.
15 sa.
1,2b
1
4
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

McDonald’s İsveç, elektrikli araç sahipleri için McCharge programını devreye soktu
Tam Boyutta Gör

Ünlü fast food restoran zinciri McDonald’s, İsveç’te bulunan 55 adet restoranında elektrikli araç sahiplerine şarj hizmeti sunmaya başladı. McDonald’s bu girişimle birlikte, ülkede söz konusu hizmeti sunan en büyük restoran zinciri haline geldi.

Şirketin elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başlama kararı almasına McDonald’s restoranlarında yapılan bir anketin önderlik ettiği ifade ediliyor. Ankete göre katılımcıların %48’i elektrikli araçları için bir şarj istasyonu bulmakta sıkıntı çektiklerini belirtmiş. Bu kapsamda ise McDonald’s, her restoranında en az bir tane şarj istasyonu kurmak için kolları sıvamış.

Elektrikli şarj istasyonuna sahip restoranları yeni yapılan tabelalar ile görünür hale getiren şirket, aracınızı dakikada kaç Krona şarj edebileceğinizi de görmenizi sağlamış.
 

Nord DBB tarafından yaratılan ve McCharge adı verilen program kapsamında konuşan McDonald’s İsveç’in pazarlama müdürü Christoffer Rönnblad yaptığı açıklamada, “ Her geçen gün çok daha fazla insan elektrikli araçlarla seyahat etmeye başlıyor. Biz de bu artan trende şirket olarak bir katkı sunmak istiyoruz. Yeni tabelalarımız, bu trende Klasik McDonald’s yöntemiyle yeni ve eğlenceli bir bakış açısı getiriyor.” ifadelerini kullanmış.

McDonald’s İsveç’in bahse konu girişiminin dünya çapında da yaygınlaşabileceği belirtiliyor.



https://cleantechnica.com/2019/09/06/mcdonalds-in-sweden-serving-up-ev-chargers-with-its-big-macs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AlliedSL 5 sa.
Bizim elektrikli otomobillere geçmemiz ne zamn olacak acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 6 sa.
Bu iş çok zor olmadığından benzin istasyonunun kavramından yavaş yavaş her gittiğimiz yerde aracı doldurma olayına geçiyoruz anlaşılan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusdgn 13 sa.
Ilk ve en önemli yorumu yapistirayim: Öncelikle donanimhabercigim guzel reklam yapmissiniz yanliz söyle birsey var zaten hali hazirda tum mcdonalds larda Fortum sarj istasyonlari var ve ucreti 2kron/dakika mcdonalds ise haberde beles gibi gösteriliyor basliktada ama bam videodaki gibi 2.5kron/dk dan daha pahali sarj imkani sunuyor ve emin olun fortum dan daha yavas! Yavas sarj = Daha cok maliyet malum dakika bazinda kilowatt bazinda degil. Tesla=Beles Sarj (tesla sarj istasyonlarinda ki isvec te her 100 km de var )
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 11 sa. yunusdgn
He kardeş McDonald's İsviçre geldi DonanımHaberde reklam verdi. Ayrıca haberde paralı olduğu belli.
Elektrikli şarj istasyonuna sahip restoranları yeni yapılan tabelalar ile görünür hale getiren şirket, aracınızı dakikada kaç Krona şarj edebileceğinizi de görmenizi sağlamış.

Herhangi bir haberde marka/şirket ismi geçince, reklam reklam diye ağlamayı bırakın artık


Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 sa. Joker, daha vizyona girmeden ilk büyük ödülünü kazandı 4 sa. Telltale Games oyunlarında büyük indirim 5 sa. Çin; okullarda kullandığı yüz tanıma teknolojisini kısıtlıyor 5 sa. 57 TL değerindeki iki oyun, PC oyuncuları için ücretsiz oldu 6 sa. Dying Light 2’nin dünyası, selefine kıyasla dört kat daha büyük olacak 7 sa. Razer Blade Stealth 13 ve diğerleri 8 sa. Volkswagen klasik Vosvos yani Beetle araçlarını elektrikli hale getirecek 8 sa. 2019'un ilk yarısında en çok satan 10 telefon 9 sa. Bitci.com, WhatsApp'tan BTC alım satım hizmeti sunmaya başladı 9 sa. Yeni nesil Porsche 718 Cayman tamamen elektrikli olabilir 10 sa. 6.1 inç HD+ Max Vision ekranlı Moto E6 Plus duyuruldu 11 sa. Samsung’un A-die içeren RAM kitinin detayları ortaya çıktı 11 sa. iPhone 11 degrade renk seçeneği ile gelebilir 12 sa. Motorola'nın açılır kameraya sahip akıllı telefonunun canlı görüntüsü ortaya çıktı 13 sa. Nvidia GTX 1600 serisini de ‘’Super’’ ile güncelleyebilir 13 sa. Qualcomm'un 5G özellikli 6 ve 7 serisi yonga setleri önümüzdeki yıl gelecek 14 sa. Nokia Power Earbuds duyuruldu 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN McDonald’s İsveç, elektrikli araç sahipleri için McCharge programını devreye soktu Sonraki Haftaya A101 ve BİM marketlerde teknoloji geçidi var 16 sa. Stratejiye dayalı Traps Lab erken erişime açıldı 18 sa. Realme uygun fiyatlı powerbank modelini duyurdu 19 sa. Google Pixel 4, 8x yakınlaştırma ve “Motion Mode” gibi kamera yetenekleriyle gelecek 20 sa. Huawei için çok önemli | Kirin 990 işlemcisi hakkında her şey 1 gün Hindistan'ın uzay aracı Ay'a inemedi: 'Vikram'dan kötü haber 1 gün LG G8X ThinQ resmen tanıtıldı: İki ekran tek telefon 1 gün Cem Yılmaz’ın Karakomik filmlerinden yeni fragmanlar geldi 1 gün Huawei'den AirPods'a yeni rakip geldi: FreeBuds 3 tanıtıldı 1 gün IFA 2019'da BEKO Standı büyüklüğü ile büyüledi! 1 gün Twitter, SMS ile tweet gönderme özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktı 1 gün 2020 Audi A5 ailesi yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 gün Yapay zekaya yeni bir yaklaşım getiren Kirin 990 yonga seti duyuruldu 1 gün Xiaomi, 9 Eylül'de Mi Charge Turbo hızlı şarj teknolojisini tanıtacak 1 gün TCL ilk telefonu Plex’i duyurdu 1 gün Nokia yeni cep telefonlarını duyurdu 1 gün PS2 konsolu artık cebinizde 1 gün Facebook'un çöpçatanlık servisi ABD'de kullanıma sunuldu 1 gün Samsung Galaxy A90 ön inceleme | Çok iddialı geliyor 1 gün Tesla Model S, Porsche Taycan'ın Nürburgring rekorunu kırmaya geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Hindistan'ın uzay aracı Ay'a inemedi: 'Vikram'dan kötü haber
DonanımHaber
Haftaya A101 ve BİM marketlerde teknoloji geçidi var
DonanımHaber
Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
Bölüm Sonu Canavarı
Konya Devlet Hastanesinde 750 tl (250x3) Karşılığında İğne Yap...
DH Forum
Son dakika… Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis cezası!
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim