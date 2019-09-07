McDonald’s İsveç, elektrikli araç sahipleri için McCharge programını devreye soktu

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Ünlü fast food restoran zinciri McDonald’s, İsveç’te bulunan 55 adet restoranında elektrikli araç sahiplerine şarj hizmeti sunmaya başladı. McDonald’s bu girişimle birlikte, ülkede söz konusu hizmeti sunan en büyük restoran zinciri haline geldi.

Şirketin elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunmaya başlama kararı almasına McDonald’s restoranlarında yapılan bir anketin önderlik ettiği ifade ediliyor. Ankete göre katılımcıların %48’i elektrikli araçları için bir şarj istasyonu bulmakta sıkıntı çektiklerini belirtmiş. Bu kapsamda ise McDonald’s, her restoranında en az bir tane şarj istasyonu kurmak için kolları sıvamış.

Elektrikli şarj istasyonuna sahip restoranları yeni yapılan tabelalar ile görünür hale getiren şirket, aracınızı dakikada kaç Krona şarj edebileceğinizi de görmenizi sağlamış.

Nord DBB tarafından yaratılan ve McCharge adı verilen program kapsamında konuşan McDonald’s İsveç’in pazarlama müdürü Christoffer Rönnblad yaptığı açıklamada, “ Her geçen gün çok daha fazla insan elektrikli araçlarla seyahat etmeye başlıyor. Biz de bu artan trende şirket olarak bir katkı sunmak istiyoruz. Yeni tabelalarımız, bu trende Klasik McDonald’s yöntemiyle yeni ve eğlenceli bir bakış açısı getiriyor.” ifadelerini kullanmış.

McDonald’s İsveç’in bahse konu girişiminin dünya çapında da yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

https://cleantechnica.com/2019/09/06/mcdonalds-in-sweden-serving-up-ev-chargers-with-its-big-macs/