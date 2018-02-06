McLaren: Yeni nesil araçlarımız hibrit ve otonom olacak

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Spor otomobil üreticisi McLaren da hibrit ve otonom teknolojilerine geçiş yapan üreticiler kervanına katılıyor. İngiliz üreticinin 2019’dan itibaren gelecek yeni nesil araçlarında hibrit motorlar ve otonom teknolojileri kullanılacak.

Bu geçiş sürecindeki çekirdek modeller - ki bunlardan ilki 570S modelinin mirasçısı olacak – şimdiki Monocell II mimarisi üzerine geliştirilecek yeni bir yapı üzerine inşa edilecek.

570S modelinin mirasçısıyla birlikte onu takip eden tüm modellerde hibrit motorlar kullanılacak. Ancak, geçtiğimiz yıl çıkarılan Super Series modeli 720S, 2022 yılına kadar hibritleştirilmeyecek.

Hibrit tek seçenek olacak

Hibrit tasarımın gelecek platformun bir parçası olduğunu belirten McLaren patronu Mike Flewitt, hibrit motorların şirketin ana model yelpazesindeki tek seçenek olacağını ve araçlarda sadece içten yanmalı motor kullanılmayacağının altını çizdi.

Araçların yeni jenerasyonları aynı zamanda otonom sürüş özelliklerine de bir giriş özelliği taşıyacak. Ancak, Flewitt bu konuda piyasada halihazırda bulunan otonom sürüş teknolojisini her yönüyle benimsemeyeceklerini belirtti.

“Seçici olacağız.” İfadelerini kullanan McLaren patronu, sözlerini “ Otonomi özünde bizim müşterilerimize çekici gelmiyor, ama güvenli, yasalara ve emisyon standartlarına uygun olarak tasarlanmış bu gibi yeteneklere ihtiyacımız var.” şeklinde noktaladı.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/mclaren-usher-new-breed-hybrid-and-autonomous-cars