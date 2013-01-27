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"Mecam" taşınabilir kamera ile hiçbir anı kaçırmayın

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar yaygınlaştığından bu yana kişisel video ve fotoğraf çekimleri büyük oranda artış göstermiş durumda. Bu doğrultuda geliştirilen Mecam, ufak boyutları ile dikkat çeken bir kişisel kamera.
Mecam, hem video hem de fotoğraf çekebilen bir kamera. Oldukça ufak boyutlarda olan cihaz, kişilerin üzerlerine rahatça takılabilen bir yapıda hazırlanmış. 5MP bir kameraya sahip olan Mecam, 720HD 30fps sesli video ve 5MP fotoğraf kaydı yapabiliyor. Gece çekimleri için kızıl ötesi özelliğine de sahip olan Mecam, kaydettiği görüntüleri microSD kartlar üzerine kayıt edebiliyor ve üzerinde güç, video ve fotoğraf olmak üzere üç tane buton yer alıyor.
 
57gram ağırlığa sahip olan kamera, lityum-ion pil ile çalışıyor ve tam dolu halde 80 dakikaya yakın kayıt yapabiliyor. Mecam tarafından yapılan kayıtlar USB portu üzerinden istenilen her türlü ortama aktarabiliyor.
Beş farklı renk seçeneğine sahip olan Mecam, $49 fiyat etiketi ile firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca cihazın tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

http://www.mecam.me Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Sajuuk
Sadece 80 dakika kayıt yapması tek eksisi.

Kesinlikle. Çok beğendim ya. Ama 80 dakika olması biraz üzücü.
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engineer_montenegro 6 yıl
ticaretgroup.com/... ve ticaretgroup.com/... ürünlerine bakmanızı tavsiye ederim.
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Sajuuk 6 yıl
Sadece 80 dakika kayıt yapması tek eksisi.
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