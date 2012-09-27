MediaTek, 4 çekirdekli işlemcilerin üretimine başlıyor

Sadece işlemci değil, kablosuz bağlantı ve hücresel veri yongalarının da üretimini yaparak yıl sonuna kadar 4-5 milyar dolar arası bir satış yapmayı planlayan Tayvanlı MediaTek, 4 çekirdekli işlemcilerin hacimli üretimine başlayacağını duyurdu.





MT65 serisinde tek ve çift çekirdekli işlemci çözümleriyle tanıdığımız MediaTek, bu sayede fiyat-performans açısından başarılı mobil cihaz modellerine de katkı sağlıyor.





Firmanın MT65 serisine devam edeceği iki yeni işlemcisi 6588 ve 6583 olacak. Yeni işlemcilerle MediaTek de 28nm fabrikasyon sürecine başlayan firmalar arasında yerini alacak.

Yeni işlemciler ARM Cortex-A7 mimarisini temel alıyor. Cortex-A7 mimarisi ve özellikleri Cortex-A15 çekirdeğine benzese de temelde daha düşük enerji tüketimini hedefleyen ve giriş seviyesi akıllı telefonlar için tasarlanan bir yapıya sahip. 2011 yılı akıllı telefon işlemcilerine göre yüzde 20 daha fazla performans ve yüzde 60 daha az enerji tüketimi sağlayan Cortex-A7 işlemcisi, Cortex-A8 işlemcisinin beşte biri boyutlarında yer kaplıyor.





MT6583 işlemcisinde 1.xGHz opsiyonel saat hızlarına erişecek çift çekirdek kullanıldığını görüyoruz. 32 bitlik LPDDR1 ve LPDDR2 bellek çeşitlerine destek veren işlemci, 21Mbps transfer hızına kadar çıkabilen WCDMA/HSPA+/TDSCDMA bantlarına uyumluluk gösteriyor.





8MP çözünürlüğe kadar kameralara izin veren işlemci, 30 kare/saniye hızında 720p video kaydı ve oynatma imkanı veriyor. Grafik tarafında ise Imagination üretimi PowerVR SGX544 grafik birimi kullanılıyor. Maksimum ekran çözünürlüğü ise 854 x 480 piksel.





MT6588 işlemcisi ise 4 çekirdekli ve 1.xGHz opsiyonel saat hızları vaat ediyor. Önümüzdeki aydan itibaren MediaTek'in hacimli üretimine başlayacağı işlemci, gelecek yılın ilk aylarında mobil cihazlarda karşımıza çıkmaya başlayacak. Böylece 4 çekirdekli ve uygun fiyat etiketine sahip mobil cihazlar da piyasada boy gösterebilecek.





MT6588 işlemcisi yine 32 bitlik LPDDR1 ve LPDDR2 bellek çeşitlerine destek, 42Mbps transfer hızına çıkan WCDMA/HSPA+/TDSCDMA bantlarına uyumluluk, PowerVR SGX544 grafik birimi yenilikleri sunuyor. PowerVR SGX544 grafik birimi saniyede 55 milyon üçgen işleyebiliyor.





Ayrıca 13MP çözünürlüğe kadar kamera desteği, 30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı ve oynatma imkanı, maksimum 1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğü şeklinde diğer özellikler mevcut.





MediaTek işlemcilerini şimdilik sadece Lenovo ve Acer gibi Çinli ve Tayvanlı üreticiler kullanıyor. MT6588 modeli ise ilk olarak 4 inçlik 720p ekranlı Thunderbird I5 modelinde görücüye çıkacak. Ancak sunduğu avantajlarla daha fazla mobil cihazda MediaTek işlemcilerini görmemiz mümkün.