MediaTek dünyanın en küçük yongasetini CES 2014'te duyuracak





Son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla dikkat çeken Tayvanlı MediaTek, kısa vadede Qualcomm'un en büyük rakibi olarak görülüyor. Firma gerçek 8 çekirdekli yongasetinden sonra CES 2014 fuarını da boş geçmeyecek.





Firma yarınki fuarda daha hızlı bir LTE modemi, big.LITTLE tasarımında bir yongaseti ve dünyanın en küçük yongaseti ile ziyaretçilerin karşısına çıkacak.





Firmanın yeni LTE modemi MT6290 adını taşıyor ve 150Mbps hızlarına kadar çıkabilen 4. kategeri LTE altyapılarına destek veriyor. Önceki yongasetleri ile uyumlu olan modem bu nedenle yaygın bir cihaz desteğine sahip olacak. Firmanın Qualcomm ile rekabetinde MT6290 yeni bir aşama olacak.





Firmanın big.LITTLE tasarımındaki yongaseti MT8135 adını taşıyor. Bu yongaseti uzun süredir geliştirilmekteydi. İki Cortex-A7 çekirdeği ve iki Cortex-A15 çekirdeğini iş yüküne göre çalıştıran MT8135, Power VR 6 serisi giriş seviyesi bir grafik birimini de yanında getiriyor.





MediaTek dünyanın en küçük yongaseti olarak tanımladığı ürününü ise giyilebilir elektronik cihazlar için geliştirdi. Firma bunun yanında Ultra HD televizyonlar için bir yongaseti, 5. nesil WiFi barındıran ve Passpoint standardını destekleyen MT7621A modem, dünyanın ilk Qi uyumlu doğrudan şarj yöntemi olan indüktif ve bobinlerin aynı frekansta yankılanması yöntemi olan titreşimli şarj sistemlerini biraraya getiren yongasını da fuarda tanıtacak.

http://www.mediatek.com/_en/03_news/01-2_newsDetail.php?sn=1128