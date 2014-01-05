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MediaTek dünyanın en küçük yongasetini CES 2014'te duyuracak

5 yıl
6,1b
1
16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek dünyanın en küçük yongasetini CES 2014'te duyuracak

 Son yıllarda yaptığı büyük atılımlarla dikkat çeken Tayvanlı MediaTek, kısa vadede Qualcomm'un en büyük rakibi olarak görülüyor. Firma gerçek 8 çekirdekli yongasetinden sonra CES 2014 fuarını da boş geçmeyecek.

Firma yarınki fuarda daha hızlı bir LTE modemi, big.LITTLE tasarımında bir yongaseti ve dünyanın en küçük yongaseti ile ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

Firmanın yeni LTE modemi MT6290 adını taşıyor ve 150Mbps hızlarına kadar çıkabilen 4. kategeri LTE altyapılarına destek veriyor. Önceki yongasetleri ile uyumlu olan modem bu nedenle yaygın bir cihaz desteğine sahip olacak. Firmanın Qualcomm ile rekabetinde MT6290 yeni bir aşama olacak.

Firmanın big.LITTLE tasarımındaki yongaseti MT8135 adını taşıyor. Bu yongaseti uzun süredir geliştirilmekteydi. İki Cortex-A7 çekirdeği ve iki Cortex-A15 çekirdeğini iş yüküne göre çalıştıran MT8135, Power VR 6 serisi giriş seviyesi bir grafik birimini de yanında getiriyor. 

MediaTek dünyanın en küçük yongaseti olarak tanımladığı ürününü ise giyilebilir elektronik cihazlar için geliştirdi. Firma bunun yanında Ultra HD televizyonlar için bir yongaseti, 5. nesil WiFi barındıran ve Passpoint standardını destekleyen MT7621A modem, dünyanın ilk Qi uyumlu doğrudan şarj yöntemi olan indüktif ve bobinlerin aynı frekansta yankılanması yöntemi olan titreşimli şarj sistemlerini biraraya getiren yongasını da fuarda tanıtacak. 

http://www.mediatek.com/_en/03_news/01-2_newsDetail.php?sn=1128 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 5 yıl
Aha. Giyilebilir gözlük, saat vs. gibi bir sürü şeyin yolda olduğunun habercisi işlemci.
Geleceğin nasıl olacağı ufaktan şekillenmeye başladı...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar şov yapıyor
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thestell 5 yıl
Mediatek
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Hi Guy 5 yıl thestell
thestell
Mediatek


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MxFxOx 5 yıl
bir yonga üretemedik
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wolferto 5 yıl
Power vr 6 giris seviyesi bi grafik karti degil fakat opengl 3.0 icin rogue serisinin giris seviyesi anlaminda deniliyorsa o konuda haklilar fakat en kotu pwervr 6 bile diger gpulara tascikarir ust versiyonlari zaten ucumus gpu da mali ve power vr en ust cizgide son uretimlerde
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canguler917 5 yıl
adamlar cortex A7 den baska hemen hemen hic islemci cikartmiyorlar.ama sanki bir anda bombayi patlatacak gibi.qualcomm bu yuzden bu aralar cok konusmuyor
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Bradley Cooper 5 yıl
çıksın çıksın rekabet iyidir
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Nokia Specialist 5 yıl
Asenkron çalışma + Pil problemi çözüldükten sonra S600 performansı çok iyi gider.
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ilker90 5 yıl
o değilde titreşimli şarj nedemek oluyor ?
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Lockheed 5 yıl ilker90
ilker90

o değilde titreşimli şarj nedemek oluyor ?

Titreşim motoru cihazın chipsetinin içinde değil de pil içine monteli halde gelen hali. Ya da farklı bir şey ben pek anlamadım :)

edit: sanırım şarj ederken titreşerek dolduracak pili :)
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interwap 5 yıl
Çok çok iddialı bir ürün. Rakiplerini epey terletecek.
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kımyasal 5 yıl
Qualcomm ve mediatek piyasada kaliteyi öncü götürürse,Samsung ve Nvidia zor durumda kalabilir.Apple zati kendi ekolojisine üretim yapıyor.Kısacası piyasa ''dürüst'' üreticilere muhtaç.Reklam pohpohlayıp kullanıcıyı kandırırsın ama tüketici uyanırsa,dürüst üreticiye ve çözümlere yönelir.
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