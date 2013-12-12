MediaTek ilk 4G LTE uyumlu yongasetini piyasaya sürüyor





Tasarladığı Cortex-A7 tabanlı yongasetleri ile 4 çekirdek kavramının alt seviye pazarda yaygınlaşmasına katkı sağlayan Tayvanlı MediaTek, bu bakımdan Qualcomm için ciddi bir tehdit haline gelmişti.





MediaTek ikinci önemli adımını da bu hafta attı. Firma ilk 4G LTE modem entegreli ve 8 çekirdekli yongasetini Ocak ayında piyasaya süreceğini duyurdu.





MT6595 model numarasına sahip olan yongasetinin MT6592'den tasarım anlamında bir farkı yok. Ancak LTE desteğinin olması, bu alanda bir nevi egemen unsur olan Qualcomm'u oldukça zorlayacak. Zira 3G uyumlu amiral gemi modellerinde farklı marka üst seviye işlemcilere yer veren üreticiler, söz konusu LTE versiyonu olunca Qualcomm'un kapısını çalmak zorunda kalıyordu. Artık hem 3G hem de LTE uyumlu akıllı telefonlar gerçek 8 çekirdekli işlemciden faydalanmaya devam edecek.





Çin'in LTE altyapı kurulumunu resmi olarak kabul etmesi, MediaTek için de bulunmaz bir fırsat olacak. Şimdiden pek çok akıllı telefon üreticisi LTE versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.





MediaTek'in sektörde kısa sürede korkulan bir rakip haline gelmesi otoritelerin de dikkatini çekmiş durumda. Bazı uzmanlar kısa süredeki bu yükselişi büyük bir başarı olarak görüyor.

http://www.phonearena.com/news/The-first-4G-LTE-MediaTek-chipset-will-also-sport-eight-cores-could-see-the-light-of-day-as-soon-as-January_id50187