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MediaTek ilk 4G LTE uyumlu yongasetini piyasaya sürüyor

5 yıl
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14
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek ilk 4G LTE uyumlu yongasetini piyasaya sürüyor

Tasarladığı Cortex-A7 tabanlı yongasetleri ile 4 çekirdek kavramının alt seviye pazarda yaygınlaşmasına katkı sağlayan Tayvanlı MediaTek, bu bakımdan Qualcomm için ciddi bir tehdit haline gelmişti.

MediaTek ikinci önemli adımını da bu hafta attı. Firma ilk 4G LTE modem entegreli ve 8 çekirdekli yongasetini Ocak ayında piyasaya süreceğini duyurdu.

MT6595 model numarasına sahip olan yongasetinin MT6592'den tasarım anlamında bir farkı yok. Ancak LTE desteğinin olması, bu alanda bir nevi egemen unsur olan Qualcomm'u oldukça zorlayacak. Zira 3G uyumlu amiral gemi modellerinde farklı marka üst seviye işlemcilere yer veren üreticiler, söz konusu LTE versiyonu olunca Qualcomm'un kapısını çalmak zorunda kalıyordu. Artık hem 3G hem de LTE uyumlu akıllı telefonlar gerçek 8 çekirdekli işlemciden faydalanmaya devam edecek.

Çin'in LTE altyapı kurulumunu resmi olarak kabul etmesi, MediaTek için de bulunmaz bir fırsat olacak. Şimdiden pek çok akıllı telefon üreticisi LTE versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

MediaTek'in sektörde kısa sürede korkulan bir rakip haline gelmesi otoritelerin de dikkatini çekmiş durumda. Bazı uzmanlar kısa süredeki bu yükselişi büyük bir başarı olarak görüyor. 

http://www.phonearena.com/news/The-first-4G-LTE-MediaTek-chipset-will-also-sport-eight-cores-could-see-the-light-of-day-as-soon-as-January_id50187 Yorum Yaz
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interwap 5 yıl en beğenilen
MediaTek Sen olmasan uygun fiyata performans olur muydu?
Olmazdı.
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hidrojennn 5 yıl
Helal sana daha samsung 4g'li işlemci çıkaramadı.
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Neyinkafasi 5 yıl
Hayatinizda hic cortex a7 kullanmadığınız belli cortex a9 veya cortex a15 , a7 gibi güç verimliliği saglamadigindan pil problemleri ortaya cikartiyor.

Bence MTK çok doğru tercih yapti a7 ve 8 çekirdek ile boylece piyasadaki a9 ve a15 işlemcilere göre daha az enerji tüketiyor ve çok daha verimli çalisiyor.

Cok sevdiginiz a15 i isterseniz arastirin verimliliginin nekadar dusuk oldugunu buyuzden cok enerji harcadigini (ve ısındıgını) kendiniz gorun.discoverydeki batarya 1800 mah olduğu halde full kullanimda bir günü rahat cikariyorsa bu sayededir.

Ayrica çekirdeğe takan arkadaşlar cortex a7 yi arastirsinlar
Performans siralamasi
A15 quadcore > A7-octacore > a9 quadcore
Enerji verimliliği siralamasi
A7-octacore > a15 quadcore > a9 quadcore

Ekleme:Sırf Mediateki sevmediği için eksileyen fanboy arkadaş, gerçeklerin böyle olması dokundu sanırım.Qualcomm yapsaydı koynuna alıp yatardın herhalde.Qualcommda uygun fiyata performans veren işlemciler yapsın onu kullanalım.
Ekleme2:Mediatek gibi kapitalizim düzenini bozan firmaların değilde kapitalist düzenin içinde olan firmalara destek vermenizide anlamıyorum.Aynı fiyata Qualcomm'lu bir telefon almaya kalksan performans olarak bu chipsetin yarısı kadar performans vermez.Çıkacak para yine sizin paranız.
Hayatinizda hic cortex a7 kullanmadığınız belli cortex a9 veya cortex a15 , a7 gibi güç verimliliği saglamadigindan pil problemleri ortaya cikartiyor....
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2 Yanıt Yanıtla +4
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okan_cehapelioglu 5 yıl
mediatek olmasa samsung htc sony gibi cakalların kucağına otururduk
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madhane 5 yıl
Su mediatek gayet guzel isler cikariyor ama bi cok konuda emegini koruyamiyor oyleki gecen yil mtk6589 diye aldigim tum app larda mtk6589 gozuken islemcinin mtk nin kendi programinda baktigimda mtk6577 gozukmesi cok fena koymustu bana suistimale cok acik firma bi turlu guvenemiyorum
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DaRKFoRCeS 5 yıl
samsung ise çekirdek artırsın özellik koymasın bu firmada akkaşık değil ama bir 4g olması lazım işlemcide
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keskin53 5 yıl
MediaTek kim tutar seni rekabeti korukle
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hidrojennn 5 yıl
Helal sana daha samsung 4g'li işlemci çıkaramadı.
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wolf silver 5 yıl
Bir turkcell sözü derki Bizim 3G mız amerika nin 4G sinden daha hızlıdır..
Gelecek yıl 4G ye geçebiliriz ancak siz yine de 3G işlemcileri nı gönderin..
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Neyinkafasi 5 yıl
Hayatinizda hic cortex a7 kullanmadığınız belli cortex a9 veya cortex a15 , a7 gibi güç verimliliği saglamadigindan pil problemleri ortaya cikartiyor.

Bence MTK çok doğru tercih yapti a7 ve 8 çekirdek ile boylece piyasadaki a9 ve a15 işlemcilere göre daha az enerji tüketiyor ve çok daha verimli çalisiyor.

Cok sevdiginiz a15 i isterseniz arastirin verimliliginin nekadar dusuk oldugunu buyuzden cok enerji harcadigini (ve ısındıgını) kendiniz gorun.discoverydeki batarya 1800 mah olduğu halde full kullanimda bir günü rahat cikariyorsa bu sayededir.

Ayrica çekirdeğe takan arkadaşlar cortex a7 yi arastirsinlar
Performans siralamasi
A15 quadcore > A7-octacore > a9 quadcore
Enerji verimliliği siralamasi
A7-octacore > a15 quadcore > a9 quadcore

Ekleme:Sırf Mediateki sevmediği için eksileyen fanboy arkadaş, gerçeklerin böyle olması dokundu sanırım.Qualcomm yapsaydı koynuna alıp yatardın herhalde.Qualcommda uygun fiyata performans veren işlemciler yapsın onu kullanalım.
Ekleme2:Mediatek gibi kapitalizim düzenini bozan firmaların değilde kapitalist düzenin içinde olan firmalara destek vermenizide anlamıyorum.Aynı fiyata Qualcomm'lu bir telefon almaya kalksan performans olarak bu chipsetin yarısı kadar performans vermez.Çıkacak para yine sizin paranız.
1 Yanıt Yanıtla +4
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burakesan 5 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi
Hayatinizda hic cortex a7 kullanmadığınız belli cortex a9 veya cortex a15 , a7 gibi güç verimliliği saglamadigindan pil problemleri ortaya cikartiyor.

Bence MTK çok doğru tercih yapti a7 ve 8 çekirdek ile boylece piyasadaki a9 ve a15 işlemcilere göre daha az enerji tüketiyor ve çok daha verimli çalisiyor.

Cok sevdiginiz a15 i isterseniz arastirin verimliliginin nekadar dusuk oldugunu buyuzden cok enerji harcadigini (ve ısındıgını) kendiniz gorun.discoverydeki batarya 1800 mah olduğu halde full kullanimda bir günü rahat cikariyorsa bu sayededir.

Ayrica çekirdeğe takan arkadaşlar cortex a7 yi arastirsinlar
Performans siralamasi
A15 quadcore > A7-octacore > a9 quadcore
Enerji verimliliği siralamasi
A7-octacore > a15 quadcore > a9 quadcore

Ekleme:Sırf Mediateki sevmediği için eksileyen fanboy arkadaş, gerçeklerin böyle olması dokundu sanırım.Qualcomm yapsaydı koynuna alıp yatardın herhalde.Qualcommda uygun fiyata performans veren işlemciler yapsın onu kullanalım.
Ekleme2:Mediatek gibi kapitalizim düzenini bozan firmaların değilde kapitalist düzenin içinde olan firmalara destek vermenizide anlamıyorum.Aynı fiyata Qualcomm'lu bir telefon almaya kalksan performans olarak bu chipsetin yarısı kadar performans vermez.Çıkacak para yine sizin paranız.

Benchmark'lar üzerinden konuşuyorsun, bana benchmark haricinde 8 çekirdek kullanan bir uygulama göster
Tek çekirdek kullanan uygulamaların açılış süreleri A9'da daha iyi ki günlük kullandığımız programların çoğu çift çekirdekten fazlasını kullanmıyor. Tegra 2 kullanan bir tablet ve Discovery ile yaptığım testlerle sabittir. A15 işlemcilerin enerji verimliliğini düşük olduğü doğrudur. Saf A15'i Samsung kullanıyor ve ikinci 4 çekirdek paketine geçildiğinde enerji sarfiyatı A9 ve A7'ye göre yüksek. Bu durumu da en iyi çözen Krait 400 mimarili işlemciler. A15, A9 ve A7'nin iyi özellikleri alınarak oluşturulan melez bir işlemci, performansı da saf A15 ile eş düzeyde (ufak tefek oynamalar var)
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burakesan 5 yıl
Uygulamalar bu çekirdekleri çitleyemedikten sonra ne yazar...
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Hüsnü008 5 yıl burakesan
burakesan

Uygulamalar bu çekirdekleri çitleyemedikten sonra ne yazar...

bu çipetpetler iyi çipetpet değil diyorsun ozaman?
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Avorlair 5 yıl
mediatek insanlardaki 8 çekirdek ve benchmark cehaletini iyi analiz etti, bunu kullanıyor şu anda
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interwap 5 yıl en beğenilen
MediaTek Sen olmasan uygun fiyata performans olur muydu?
Olmazdı.
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