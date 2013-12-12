MediaTek ilk 4G LTE uyumlu yongasetini piyasaya sürüyor

Haber Editörü
Tasarladığı Cortex-A7 tabanlı yongasetleri ile 4 çekirdek kavramının alt seviye pazarda yaygınlaşmasına katkı sağlayan Tayvanlı MediaTek, bu bakımdan Qualcomm için ciddi bir tehdit haline gelmişti.
MediaTek ikinci önemli adımını da bu hafta attı. Firma ilk 4G LTE modem entegreli ve 8 çekirdekli yongasetini Ocak ayında piyasaya süreceğini duyurdu.
MT6595 model numarasına sahip olan yongasetinin MT6592'den tasarım anlamında bir farkı yok. Ancak LTE desteğinin olması, bu alanda bir nevi egemen unsur olan Qualcomm'u oldukça zorlayacak. Zira 3G uyumlu amiral gemi modellerinde farklı marka üst seviye işlemcilere yer veren üreticiler, söz konusu LTE versiyonu olunca Qualcomm'un kapısını çalmak zorunda kalıyordu. Artık hem 3G hem de LTE uyumlu akıllı telefonlar gerçek 8 çekirdekli işlemciden faydalanmaya devam edecek.
Çin'in LTE altyapı kurulumunu resmi olarak kabul etmesi, MediaTek için de bulunmaz bir fırsat olacak. Şimdiden pek çok akıllı telefon üreticisi LTE versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
MediaTek'in sektörde kısa sürede korkulan bir rakip haline gelmesi otoritelerin de dikkatini çekmiş durumda. Bazı uzmanlar kısa süredeki bu yükselişi büyük bir başarı olarak görüyor.
http://www.phonearena.com/news/The-first-4G-LTE-MediaTek-chipset-will-also-sport-eight-cores-could-see-the-light-of-day-as-soon-as-January_id50187 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olmazdı.
Bence MTK çok doğru tercih yapti a7 ve 8 çekirdek ile boylece piyasadaki a9 ve a15 işlemcilere göre daha az enerji tüketiyor ve çok daha verimli çalisiyor.
Cok sevdiginiz a15 i isterseniz arastirin verimliliginin nekadar dusuk oldugunu buyuzden cok enerji harcadigini (ve ısındıgını) kendiniz gorun.discoverydeki batarya 1800 mah olduğu halde full kullanimda bir günü rahat cikariyorsa bu sayededir.
Ayrica çekirdeğe takan arkadaşlar cortex a7 yi arastirsinlar
Performans siralamasi
A15 quadcore > A7-octacore > a9 quadcore
Enerji verimliliği siralamasi
A7-octacore > a15 quadcore > a9 quadcore
Ekleme:Sırf Mediateki sevmediği için eksileyen fanboy arkadaş, gerçeklerin böyle olması dokundu sanırım.Qualcomm yapsaydı koynuna alıp yatardın herhalde.Qualcommda uygun fiyata performans veren işlemciler yapsın onu kullanalım.
Ekleme2:Mediatek gibi kapitalizim düzenini bozan firmaların değilde kapitalist düzenin içinde olan firmalara destek vermenizide anlamıyorum.Aynı fiyata Qualcomm'lu bir telefon almaya kalksan performans olarak bu chipsetin yarısı kadar performans vermez.Çıkacak para yine sizin paranız.