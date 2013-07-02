MediaTek ilk gerçek 8 çekirdekli yongasetini duyurdu





Samsung, NVIDIA, Qualcomm, Apple gibi firmalar mobil pazarın önemli işlemci tasarımcısı veya üreticisi iken alt seviye mobil cihazlarda ise MediaTek, Allwinner gibi uzak doğulu tasarımcıları görüyoruz.





Tayvanlı MediaTek firması, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli yongada sistemleri ile Asyalı ucuz mobil cihaz üreticileri arasında oldukça popüler. Ayrıca Acer, Sony gibi devler de MediaTek'i tercih etmeye başladı. Bu popülerliği sayesinde firma alt seviye pazarda Qualcomm'a kafa tutabilecek seviyeye geldiı.





MediaTek'in bir süredir ARM'ın big.LITTLE tasarımını barındıran 8 çekirdekli bir yongada sistem hazırladığı konuşuluyordu. Firma bugün beklenen açıklamayı sürpriz bir gelişme ile yaptı.





Firmanın bugün lanse ettiği MT6592 yongaseti Esynox 5 Octa gibi 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Ancak farklı olarak 8 çekirdeğin tamamı COrtex-A7 tabanlı ve hepsi aynı anda çalışıyor. 2GHz saat hızına kadar çıkabilen MT6592, 28nm fabrikasyon sürecine sahip. İlk AnTuTu benchmark skorları ise 30 000 seviyesinde ve performans anlamında Exynos 5 Octa yongasetini geride bırakabileceği belirtiliyor.





MediaTek yeni çözümünü ay sonunda test süreci için üretim ortaklarına göndermeye başlayacak. Aralık ayında ise yongasetinin hacimli üretime geçmesi bekleniyor.





MediaTek'in geleneği bozmadan yine uygun fiyatlı olarak yeni yongasetini pazara sunacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl 4 çekirdekli akıllı telefonların yaygın kullanımda olması analizler tarafından öngörülüyordu. Ancak MediaTek'in bu önemli hamlesi ile birlikte özellikle Çinli akıllı telefonlar olmak üzere 8 çekirdekli uygun fiyatlı modelleri piyasada görmek mümkün olacak. Bu sayede modellerin pazarda daha hızlı yaygınlaşmasının da önü açılacak.





MediaTek ayrıca Cortex-A7 tabanlı 1.3GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MT6582 yongada sistemi ile 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MT6588 yongada sistemini de aynı dönemlerde piyasaya sürecek.





http://www.phonearena.com/news/MediaTek-to-launch-2GHz-octa-core-SoC-the-MT6592_id44804