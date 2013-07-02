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MediaTek ilk gerçek 8 çekirdekli yongasetini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek ilk gerçek 8 çekirdekli yongasetini duyurdu

Samsung, NVIDIA, Qualcomm, Apple gibi firmalar mobil pazarın önemli işlemci tasarımcısı veya üreticisi iken alt seviye mobil cihazlarda ise MediaTek, Allwinner gibi uzak doğulu tasarımcıları görüyoruz.

Tayvanlı MediaTek firması, Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli yongada sistemleri ile Asyalı ucuz mobil cihaz üreticileri arasında oldukça popüler. Ayrıca Acer, Sony gibi devler de MediaTek'i tercih etmeye başladı. Bu popülerliği sayesinde firma alt seviye pazarda Qualcomm'a kafa tutabilecek seviyeye geldiı.

MediaTek'in bir süredir ARM'ın big.LITTLE tasarımını barındıran 8 çekirdekli bir yongada sistem hazırladığı konuşuluyordu. Firma bugün beklenen açıklamayı sürpriz bir gelişme ile yaptı.

Firmanın bugün lanse ettiği MT6592 yongaseti Esynox 5 Octa gibi 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Ancak farklı olarak 8 çekirdeğin tamamı COrtex-A7 tabanlı ve hepsi aynı anda çalışıyor. 2GHz saat hızına kadar çıkabilen MT6592, 28nm fabrikasyon sürecine sahip. İlk AnTuTu benchmark skorları ise 30 000 seviyesinde ve performans anlamında Exynos 5 Octa yongasetini geride bırakabileceği belirtiliyor. 

MediaTek yeni çözümünü ay sonunda test süreci için üretim ortaklarına göndermeye başlayacak. Aralık ayında ise yongasetinin hacimli üretime geçmesi bekleniyor.

MediaTek'in geleneği bozmadan yine uygun fiyatlı olarak yeni yongasetini pazara sunacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl 4 çekirdekli akıllı telefonların yaygın kullanımda olması analizler tarafından öngörülüyordu. Ancak MediaTek'in bu önemli hamlesi ile birlikte özellikle Çinli akıllı telefonlar olmak üzere 8 çekirdekli uygun fiyatlı modelleri piyasada görmek mümkün olacak. Bu sayede modellerin pazarda daha hızlı yaygınlaşmasının da önü açılacak.

MediaTek ayrıca Cortex-A7 tabanlı 1.3GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli MT6582 yongada sistemi ile 1.7GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli MT6588 yongada sistemini de aynı dönemlerde piyasaya sürecek.


http://www.phonearena.com/news/MediaTek-to-launch-2GHz-octa-core-SoC-the-MT6592_id44804 Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
carnador
Cortex A-15 tabanlı olsaydı o zaman ne olurdu acaba

pil 2 saatte biterdi..
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EKE58 6 yıl
Şu dünyadaki rekabet ortamına hayranım.Biz dışarıdan izlemekle yetiniyoruz.Allah'tan dilerim bir gün biz de silikon vadimizi kurup bilişim furyasında yerimizi ediniriz.
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NewsTR 6 yıl
8 çekirdek mobilde



sadece gülüyorum ona pilmi dayanır yha millet mobili niye alıyor tasıması ve küçük ve pil ömrü 8 çekirdek neyine mobil platformun gereksiz çok gereksiz pilde dayanmaz sadece gülüp geçiceksin bunlara.
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Krone 6 yıl
Donanımları yenileyerek mileti kandırmaya çalışıyorlar
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cevapveren62 6 yıl
Samsung bana ordan bir kilo çekirdek
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alibakirhan 6 yıl
bizde hala tek çekirdek uğraşalım zte blade cortex a5 snapdragon s1 para var huzur var
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Guest 6 yıl
çok kez söyledim yine söylüyorum,
donanım geliştirilirken öyle yapılmalı ki telefon telefonluktan çıkmamalı. performans uğruna hunharca güç tüketimi yapan donanımlar üretiliyor.
diyelim ki pil teknolojisi gelişti ve bugün kullandığımız boyutlarda 50000 mah piller üretilmeye başlandı; donanım dünyasındaki mevcut gelişmeler aynen devam edebilir mi zannediyorsunuz? 2 watt güç tüketen bir telefonu bile elimizde tutarken alev parçasına dönüşüyor, hatta işlemci kendini korumaya almak için hız azaltıyor. dolayısıyla pil gücünü artırmak burada asla yeterli çözüm olamaz; enerji verimliliği pil gücünden daha büyük bir problemdir. mobil donanım üreticileri artık pc dünyasındaki ultrabook konsepti gibi düşük güç tüketen ürünleri de ön plana çıkarıp performans-verimlilik tercihini tüketiciye bırakmalı.
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stevejones 6 yıl
Islemcıler androıdı kaldırmaya yetmıyor

Sen benı guldurdun Allahta senı guldursun
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ali_0017 6 yıl stevejones
stevejones

Islemcıler androıdı kaldırmaya yetmıyor

Sen benı guldurdun Allahta senı guldursun


ne yani sence yetiyormu??
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darkaura 6 yıl
Uzakdogulu ureticileri takdir etmek gerek. Cok dusuk fiyatlardan cok kuvvetli islemciler cikariyorlar. Yeni cikardiklari 4 cekirdek islemcilerden bir kacini denedim performanslari gercekden goz doldurucu. En guzel yani bu performsin boyle makul fiyatlarla gelebilmesi.
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ali_0017 6 yıl
android işte.. hep daha yükseğine hep daha pahalısına ihtiyaç duyuyor.. ace 2 ile başlayan yolculuğum nexus 4 e kadar geldi ve artık yeter. androidden bıktım.. hep daha yenisi çıkıyor çünkü işlemciler androidi kaldırmaya yetmiyor. stabil değil. devir wp8 devridir ios bu kadar pahalıyken.
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stevejones 6 yıl
Bunlar 10 sene once amd ıle ıntel arasındakı rekabete donuyor ıyıce cekırdek teknolojısı hızlı gelısıyor fakat o cekırdeklerden randıman alınacak yazılımlar oyunlar mevcut degıl,bılakıs ram dar bogazı olusuyor telefonlarda,A 15 kraıt sınfta bıle halen 1 GB ram hakım pıyasada.Ustelık mobıl cıhazlrda her zaman batarya ve hafıflıkte cok onemlı olacagı ıcın gereksız gelısmeler bır nevı,mılyonlarca akıllı telefon takıpcısı kullanıcılara sorsalar bence acık ara batarya surelerını cozun ıstegı cıkar.
Bugun ornegın S3 ya da xperıa Sp ya da HTC one. Icıne aynı ebatları aynı agırlıgı gecmeyecek sekılde 3500 - 4000 mAh batarya ıcad edıp koyabılseler cok cok buyuk kıtleler ıcın dha onemlı,daha yararlı bır teknolojık gelısım olur kanaatımce.
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veleciraptor 6 yıl
İşte sentetik testlerin sonucu. Peki o işlemci sıra gerçek uygulamalara geldiğinde 8 çekirdeği tam olarak kullanabilecek mi? Cep telefonunda Cinebench çalıştırmayacağımıza göre 8 çekirdek bir pazarlama hilesi, kullanıcıyı aldatmak değil mi?
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Entüisyonist 6 yıl
La dunkoflar abi bunlar kör mu acaba köy çift çekirdek a15 köy çift çekirdek a7 koy adam akıllı mali t657 sonra piyasanın altını üstüne getir.a7 hiç gerek yok ama pil tasarruf açısından gerekli sanırım
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