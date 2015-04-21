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MediaTek üçlü küme sistemi ile sektörde bir ilk peşinde

4 yıl
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28
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MediaTek üçlü küme sistemi ile sektörde bir ilk peşinde

Yıl sonuna doğru 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini piyasaya sürerek sektörde bir ilke imza atmayı planlayan MediaTek, yongasetinin çalışma prensibinde de yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. 

MediaTek'in Helio X20 yongaseti sektörde ilk kez üç çekirdek kümesini birarada çalıştıran yongaseti olarak tarihe geçecek. ARM'ın big.LITTLE formundaki iki küme tasarımına bir küme daha ekleyen MediaTek ortaya çıkan çözüme Tri-Cluster adını vermiş. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6795 yongasetine göre Tri-Cluster çözümü yüzde 40 performans artışı sağlıyor.

Helio X20 serisi MT6797 yongaseti ile başlayacak. MT6797 yongasetinde büyük sistem 2.5GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A72 çekirdeği, orta sistem 2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği, ince sistem ise 1.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bardındıracak. 

Yongasetinde Cortex-A72 çekirdeği en yoğun yükün yaşandığı anlarda devreye giriyor. Geri kalan işlemlerde ise Cortex-A57 ve Cortex-A53 kümeleri yoğunluğa göre big.LITTLE formunda çalışmaya başlıyor. 

Yongaseti TSMC'in 20nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Bu bakımdan önceki nesillere göre daha fazla performans ve daha az enerji tüketimi sağlayacak. Ayrıca LTE Cat. 6 desteği ile 300Mbps indirme hızlarına erişilebiliyor. 

Bilgiler henüz sızıntı aşamasında olduğu için yongasetinin tüm detayları henüz bilinmiyor. Buna grafik birimi de dahil. Bu bakımdan MediaTek'in yaz aylarında bir basın duyurusu yapması bekleniyor. MT6797 yongasetinin Temmuz ayında hacimli üretime başlaması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Specs-revealed-for-MediaTeks-10-core-MT6797-Helio-X20-chip_id68469 Yorum Yaz
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Guaire 4 yıl en beğenilen
Yeni çiplerinin 10 çekirdek olacağını duyduğumda açıkçası hiç hoşuma gitmemişti.

Bana göre 10 çekirdek hala gereksiz olsa da, Antutu skoru beni hiç ilgilendirmese de şu hali hiç fena görünmedi gözüme.

2.5GHz hızında Cortex-A72 gerçekten çok güçlü olur. Huawei'nin Kirin 930'u tanıtımında ortaya koyduğu tabloya göre A57'lerden saat hızı başına biraz daha performanslı ve bu performansı ciddi derecede daha az güç harcayarak elde ediyor. Tek çekirdek performansı Samsung S6'daki Exynos 7420'den de, Iphone 6'daki A8'den de yüksek olacaktır. Muhtemelen Ipad Air 2'deki A8X'ten de biraz yüksek olacaktır. Sadece şu anda Nexus 9'daki Denver'dan geride kalacaktır. Tabi eğer Mediatek hakkını verebilirse.

Bu konfigürasyon, 4 çekirdek A72 + 4 çekirdek A53 şeklinde gelecek Snapdragon 620'den daha az zar alanı kaplayacak, yani daha ucuz olacaktır.

Mediatek'in hedefi hem ucuz olmak, hem de Antutu gibi pazarlama konusunda işe benchmarklarda yüksek skorlar almak. Tabi 10 çekirdek diye pazarlama da yapacaklardır.

Çekirdek sayısının çokluğunu bir artı gibi görmek ne kadar yersizse çekirdek sayısı çok diye burun kıvırmak da bir o kadar yersiz. Şu 10 çekirdeğin kapladığı zar alanı 28nm'de bile 4 çekirdekli Krait 400'den daha az olacaktır.

Bu 3 kümeli yapı bir miktar daha enerji tasarrufu da sağlayacaktır tabi, ama 2 küme ve 2 A72 + 4 A53'ten oluşacak 6 çekirdek de iş görürdü bana göre. O alanı da daha kuvvetli bir GPU için kullanabilirlerdi. Her ne kadar GPU ortaya çıkmamış olsa da...

Benim tahminim PowerVR GX6250 olacağı yönünde. Apple A8'deki GPU'nun yarısı kadar... Ona nazaran hız aşırtmalı olarak...

Zira MT6595 ve şimdi MT6795'te kullandıkları PowerVR G6200'ü daha önce tabletler için ürettikleri MT8135'te kullanmışlardı. Şu anda tabletler için ürettikleri MT8173'te ise PowerVRGX6250 kullanıyorlar. Bu şekilde tekrar tekrar kullanarak ucuza getiriyorlar. Aynı yöntemi Huawei kendi çipleri için de kullanıyor.

Bu GPU ile gelirlerse yine 1 nesil geriden gelmiş olacaklar, zira o sıralarda PowerVR 7XT serisi GPU'ları kullanan çipler piyasaya çıkmış olacak.

16nm FinFET Mediatek için pahalı kaçacaktır. Ucuz olsun diye çabalarken 16nm FinFET'e girmezler. Aynı şeyi Kirin 930 için de söylemiş ve haklı çıkmıştım. 20nm ile gelirler diye düşünüyorum. Çok düşük bir ihtimal olsa da 28nm bile olabilir. A72'ler hariç 28nm'ye uygun. O da sadece 2 çekirdek olması ve A72'lerin A57'lerden daha enerji tasarruflu olması nedeniyle belki... Bir de 28nm FD-SOI diye 20nm performansını 28nm fiyatında öneren alternatif bir üretim çeşidi var, ama henüz kimse ona yanaşmıyor gördüğüm kadarıyla.

Mediatek bunu nasıl konumlandıracak bilemiyorum, ama şimdilik fiyat ve performans olarak ben daha çok Snapdragon 620'ye rakip olabilir diye görüyorum. Daha çok bilgi açığa çıktıkça göreceğiz.
Yeni çiplerinin 10 çekirdek olacağını duyduğumda açıkçası hiç hoşuma gitmemişti.Bana göre 10 çekirdek hala gereksiz olsa da, Antutu skoru beni hiç il...
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DH Misafiri 4 yıl
Az ve öz çekirdekler olsa ya. 10 çekirdek ile Antutu'da 80000 puan almak mıdır iş yapmak? Normalde hiçbir uygulamanın tam kullanamadığı çekirdekler... MT6592'li telefonumun, MT6589'lu telefondan farkı yok gibi. Duygularıma hakim olamıyorum tutmayın beni konuşacağım!
Ey masum insanları "10 çekirdekli daha iyidir, hem de daha ucuz" hissiyatına kaptırıp sonra düşük performanslı 2 bilemedin 4 çekirdeğe mahkum bırakan gaddar Mediatek! Qualcomm üst seviye bir işlemci çıkaracak olsa herkes kapıda kuyruğa girerken senin üst seviye işlemcilerin niye 1 sene sonra 1 ya da 2 telefonda anca kullanılıyor sanıyorsun? Milletin ekmeğiyle oynamayı bırak! Adam gibi çekirdekler yap!
Oh be rahatladım.
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Guaire 4 yıl
GPU'su Mali-T880 MP4 olarak belirlenmiş. ARM'a göre T880, T760'a göre %80 kuvvetli olacak. Yani ARM'ın iddialarına göre muhtemelen Snapdragon 810'dan daha güçlü, Exynos 7420'ye denk olacak.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Morphinz 4 yıl
6 çekirdek yapıp 2x a53 + 4x a72 yapılsa mükemmel ötesi enerji tüketimi sağlanır.
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wolf silver 4 yıl
Galiba yazıda yanlışlık var. 2 sefer diyor A53 biri 2.00 diğeri 1.4 ghz diyor. Altta da A57 diyor halbuki işlemciyi tanıtırken A57 den bahsetmemişsiniz
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cebm1k 4 yıl
Sanırım bu tip özelleştirmeler bazı uygulamalarda performans sorunları yaratabiliyordu.
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Guest-BF8E9B238 4 yıl
A72 <-> A53 geçişini anlandım da yahu 2 adet A53 kümesinin farklı frekanslarda çalışması ne işe yarıyor? Bu işte bir yanlışlık var. Zaten istediğin zaman 1.4 ve 2.0 arasında geçiş şansın var, bunun için niye 2 ayrı küme kullanmış?

Bunların hepsi pazarlamaya yönelik işler. Koyarsın 2 tane a72 yi sadece frekanslarıyla oynayarak güç yönetimi yaparsın. 8 tane gereksiz a53 ile maliyeti arttıracağına o parayı 14nm a72 için harca. Tabi böyle yaparsan cahil kullanıcıları kandıramazsın değil mi? 10 çekirdek nerede 2 çekirdek nerede.
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Guaire 4 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget

A72 <-> A53 geçişini anlandım da yahu 2 adet A53 kümesinin farklı frekanslarda çalışması ne işe yarıyor?

bkz. HMP

http://www.arm.com/files/pdf/Heterogeneous_Multi_Processing_Solution_of_Exynos_5_Octa_with_ARM_bigLITTLE_Technology.pdf
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ounomaus 4 yıl
aptal çekirdekler geri dönmüş gene çekirdek yarışına giricekler gibi big little nasıl boş iş ise bu çekirdek sayısı arttırmak ta daha beter 2 adet a72 olsa o bile yeter artar sanki tüm çekirdekleri kullanan uygulamalar var uygulama geliştiricileri ios android wp üzerine kurulu bunlarda çoğu 4 çekirdek kullanan uygulama çok yoktur ve dünya geneli üzerinde çok kullanıcıda 4 üzeri çekirdek kullanan telefon saysı çok büyük sayılarda değildir ör:ios ta iphone 6 ve plus 2 çekirdekli ama çok iyi işler yapıyor
işin en önemli kısmı özelleştirilmiş mimariler ör: ekran kartları pazarında bu çok yaygın bir durumdur her yeni mimari ile ciddi performans ve enerji kazancı olur nvidia kepler mimarili kartlar 200w iken daha yüksek performans veren maxwell mimarili kartlar 165w daha az enerji ile daha çok performans veriyor ve iki mimari de 28 nm ile üretiliyor
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Guaire 4 yıl ounomaus
big.LITTLE boş iş değil. Çekirdek sayısının az olması da çok olması gibi tek başına bir anlam ifade etmez.
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Markus Schulz 4 yıl ounomaus
ounomaus
aptal çekirdekler geri dönmüş gene çekirdek yarışına giricekler gibi big little nasıl boş iş ise bu çekirdek sayısı arttırmak ta daha beter 2 adet a72 olsa o bile yeter artar sanki tüm çekirdekleri kullanan uygulamalar var uygulama geliştiricileri ios android wp üzerine kurulu bunlarda çoğu 4 çekirdek kullanan uygulama çok yoktur ve dünya geneli üzerinde çok kullanıcıda 4 üzeri çekirdek kullanan telefon saysı çok büyük sayılarda değildir ör:ios ta iphone 6 ve plus 2 çekirdekli ama çok iyi işler yapıyor
işin en önemli kısmı özelleştirilmiş mimariler ör: ekran kartları pazarında bu çok yaygın bir durumdur her yeni mimari ile ciddi performans ve enerji kazancı olur nvidia kepler mimarili kartlar 200w iken daha yüksek performans veren maxwell mimarili kartlar 165w daha az enerji ile daha çok performans veriyor ve iki mimari de 28 nm ile üretiliyor

zaten a72 ler performansa ihtiyac duydugunda calisacak top yekun calismayacaktir tum cekirdekler, performans ve enerji dengesinde ise orta kume, enerji tasarrufunda son kume calisacak
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manyakurt 4 yıl
çekirdek sayısına takmak çok mantıksız geliyor bana ister tek çekirdek olsun ister 100 çekirdek. son kullanıcı olarak, senim benim dikkat etmem gereken şey önceki nesile göre daha fazla performans veriyor mu ? daha az enerji tüketiyor mu ? bu kadar. gerisi tefarruat. adamın bu koşulları nasıl sağladığı son kullanıcıyı neden ilgilendiriyor ki kimi gider 100 çekirdek koyar kimi gider tek çekirdekle aynı işi yapar. sizden çekirdek başına fazla para falan almıyorlar sonuçta yömiye ile eleman falan çalıştırmıyoruz telefonlarda :D
performans/enerji tüketiminde gelişim sağlandığı, teknolojik anlamda ilerleme katedildiği ve son kullanıcının işine geldiği sürece micro seviyede irdelemek son kullanıcı tarafında anlamsız.
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1BilimAdamı 4 yıl
Şimdi 2 tane 2.5ghz'lik a72 , 2.0ghz'lik 4 tane a53'ten daha mı iyi?
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Uçan Gergedan 4 yıl
Bunu 14 nm de yapsalar üstüne 5 milyar transilatör koysalar bildiğin i5 4460k
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Guaire 4 yıl
Yeni çiplerinin 10 çekirdek olacağını duyduğumda açıkçası hiç hoşuma gitmemişti.

Bana göre 10 çekirdek hala gereksiz olsa da, Antutu skoru beni hiç ilgilendirmese de şu hali hiç fena görünmedi gözüme.

2.5GHz hızında Cortex-A72 gerçekten çok güçlü olur. Huawei'nin Kirin 930'u tanıtımında ortaya koyduğu tabloya göre A57'lerden saat hızı başına biraz daha performanslı ve bu performansı ciddi derecede daha az güç harcayarak elde ediyor. Tek çekirdek performansı Samsung S6'daki Exynos 7420'den de, Iphone 6'daki A8'den de yüksek olacaktır. Muhtemelen Ipad Air 2'deki A8X'ten de biraz yüksek olacaktır. Sadece şu anda Nexus 9'daki Denver'dan geride kalacaktır. Tabi eğer Mediatek hakkını verebilirse.

Bu konfigürasyon, 4 çekirdek A72 + 4 çekirdek A53 şeklinde gelecek Snapdragon 620'den daha az zar alanı kaplayacak, yani daha ucuz olacaktır.

Mediatek'in hedefi hem ucuz olmak, hem de Antutu gibi pazarlama konusunda işe benchmarklarda yüksek skorlar almak. Tabi 10 çekirdek diye pazarlama da yapacaklardır.

Çekirdek sayısının çokluğunu bir artı gibi görmek ne kadar yersizse çekirdek sayısı çok diye burun kıvırmak da bir o kadar yersiz. Şu 10 çekirdeğin kapladığı zar alanı 28nm'de bile 4 çekirdekli Krait 400'den daha az olacaktır.

Bu 3 kümeli yapı bir miktar daha enerji tasarrufu da sağlayacaktır tabi, ama 2 küme ve 2 A72 + 4 A53'ten oluşacak 6 çekirdek de iş görürdü bana göre. O alanı da daha kuvvetli bir GPU için kullanabilirlerdi. Her ne kadar GPU ortaya çıkmamış olsa da...

Benim tahminim PowerVR GX6250 olacağı yönünde. Apple A8'deki GPU'nun yarısı kadar... Ona nazaran hız aşırtmalı olarak...

Zira MT6595 ve şimdi MT6795'te kullandıkları PowerVR G6200'ü daha önce tabletler için ürettikleri MT8135'te kullanmışlardı. Şu anda tabletler için ürettikleri MT8173'te ise PowerVRGX6250 kullanıyorlar. Bu şekilde tekrar tekrar kullanarak ucuza getiriyorlar. Aynı yöntemi Huawei kendi çipleri için de kullanıyor.

Bu GPU ile gelirlerse yine 1 nesil geriden gelmiş olacaklar, zira o sıralarda PowerVR 7XT serisi GPU'ları kullanan çipler piyasaya çıkmış olacak.

16nm FinFET Mediatek için pahalı kaçacaktır. Ucuz olsun diye çabalarken 16nm FinFET'e girmezler. Aynı şeyi Kirin 930 için de söylemiş ve haklı çıkmıştım. 20nm ile gelirler diye düşünüyorum. Çok düşük bir ihtimal olsa da 28nm bile olabilir. A72'ler hariç 28nm'ye uygun. O da sadece 2 çekirdek olması ve A72'lerin A57'lerden daha enerji tasarruflu olması nedeniyle belki... Bir de 28nm FD-SOI diye 20nm performansını 28nm fiyatında öneren alternatif bir üretim çeşidi var, ama henüz kimse ona yanaşmıyor gördüğüm kadarıyla.

Mediatek bunu nasıl konumlandıracak bilemiyorum, ama şimdilik fiyat ve performans olarak ben daha çok Snapdragon 620'ye rakip olabilir diye görüyorum. Daha çok bilgi açığa çıktıkça göreceğiz.
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