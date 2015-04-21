MediaTek üçlü küme sistemi ile sektörde bir ilk peşinde

Yıl sonuna doğru 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini piyasaya sürerek sektörde bir ilke imza atmayı planlayan MediaTek, yongasetinin çalışma prensibinde de yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.





MediaTek'in Helio X20 yongaseti sektörde ilk kez üç çekirdek kümesini birarada çalıştıran yongaseti olarak tarihe geçecek. ARM'ın big.LITTLE formundaki iki küme tasarımına bir küme daha ekleyen MediaTek ortaya çıkan çözüme Tri-Cluster adını vermiş. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6795 yongasetine göre Tri-Cluster çözümü yüzde 40 performans artışı sağlıyor.





Helio X20 serisi MT6797 yongaseti ile başlayacak. MT6797 yongasetinde büyük sistem 2.5GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A72 çekirdeği, orta sistem 2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği, ince sistem ise 1.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bardındıracak.





Yongasetinde Cortex-A72 çekirdeği en yoğun yükün yaşandığı anlarda devreye giriyor. Geri kalan işlemlerde ise Cortex-A57 ve Cortex-A53 kümeleri yoğunluğa göre big.LITTLE formunda çalışmaya başlıyor.





Yongaseti TSMC'in 20nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Bu bakımdan önceki nesillere göre daha fazla performans ve daha az enerji tüketimi sağlayacak. Ayrıca LTE Cat. 6 desteği ile 300Mbps indirme hızlarına erişilebiliyor.





Bilgiler henüz sızıntı aşamasında olduğu için yongasetinin tüm detayları henüz bilinmiyor. Buna grafik birimi de dahil. Bu bakımdan MediaTek'in yaz aylarında bir basın duyurusu yapması bekleniyor. MT6797 yongasetinin Temmuz ayında hacimli üretime başlaması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Specs-revealed-for-MediaTeks-10-core-MT6797-Helio-X20-chip_id68469