MediaTek üçlü küme sistemi ile sektörde bir ilk peşinde

Haber Editörü
Yıl sonuna doğru 10 çekirdekli Helio X20 yongasetini piyasaya sürerek sektörde bir ilke imza atmayı planlayan MediaTek, yongasetinin çalışma prensibinde de yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.
MediaTek'in Helio X20 yongaseti sektörde ilk kez üç çekirdek kümesini birarada çalıştıran yongaseti olarak tarihe geçecek. ARM'ın big.LITTLE formundaki iki küme tasarımına bir küme daha ekleyen MediaTek ortaya çıkan çözüme Tri-Cluster adını vermiş. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MT6795 yongasetine göre Tri-Cluster çözümü yüzde 40 performans artışı sağlıyor.
Helio X20 serisi MT6797 yongaseti ile başlayacak. MT6797 yongasetinde büyük sistem 2.5GHz saat hızında çalışan 2 adet Cortex-A72 çekirdeği, orta sistem 2GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği, ince sistem ise 1.4GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A53 çekirdeği bardındıracak.
Yongasetinde Cortex-A72 çekirdeği en yoğun yükün yaşandığı anlarda devreye giriyor. Geri kalan işlemlerde ise Cortex-A57 ve Cortex-A53 kümeleri yoğunluğa göre big.LITTLE formunda çalışmaya başlıyor.
Yongaseti TSMC'in 20nm fabrikasyon süreci ile üretilecek. Bu bakımdan önceki nesillere göre daha fazla performans ve daha az enerji tüketimi sağlayacak. Ayrıca LTE Cat. 6 desteği ile 300Mbps indirme hızlarına erişilebiliyor.
Bilgiler henüz sızıntı aşamasında olduğu için yongasetinin tüm detayları henüz bilinmiyor. Buna grafik birimi de dahil. Bu bakımdan MediaTek'in yaz aylarında bir basın duyurusu yapması bekleniyor. MT6797 yongasetinin Temmuz ayında hacimli üretime başlaması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Specs-revealed-for-MediaTeks-10-core-MT6797-Helio-X20-chip_id68469 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bana göre 10 çekirdek hala gereksiz olsa da, Antutu skoru beni hiç ilgilendirmese de şu hali hiç fena görünmedi gözüme.
2.5GHz hızında Cortex-A72 gerçekten çok güçlü olur. Huawei'nin Kirin 930'u tanıtımında ortaya koyduğu tabloya göre A57'lerden saat hızı başına biraz daha performanslı ve bu performansı ciddi derecede daha az güç harcayarak elde ediyor. Tek çekirdek performansı Samsung S6'daki Exynos 7420'den de, Iphone 6'daki A8'den de yüksek olacaktır. Muhtemelen Ipad Air 2'deki A8X'ten de biraz yüksek olacaktır. Sadece şu anda Nexus 9'daki Denver'dan geride kalacaktır. Tabi eğer Mediatek hakkını verebilirse.
Bu konfigürasyon, 4 çekirdek A72 + 4 çekirdek A53 şeklinde gelecek Snapdragon 620'den daha az zar alanı kaplayacak, yani daha ucuz olacaktır.
Mediatek'in hedefi hem ucuz olmak, hem de Antutu gibi pazarlama konusunda işe benchmarklarda yüksek skorlar almak. Tabi 10 çekirdek diye pazarlama da yapacaklardır.
Çekirdek sayısının çokluğunu bir artı gibi görmek ne kadar yersizse çekirdek sayısı çok diye burun kıvırmak da bir o kadar yersiz. Şu 10 çekirdeğin kapladığı zar alanı 28nm'de bile 4 çekirdekli Krait 400'den daha az olacaktır.
Bu 3 kümeli yapı bir miktar daha enerji tasarrufu da sağlayacaktır tabi, ama 2 küme ve 2 A72 + 4 A53'ten oluşacak 6 çekirdek de iş görürdü bana göre. O alanı da daha kuvvetli bir GPU için kullanabilirlerdi. Her ne kadar GPU ortaya çıkmamış olsa da...
Benim tahminim PowerVR GX6250 olacağı yönünde. Apple A8'deki GPU'nun yarısı kadar... Ona nazaran hız aşırtmalı olarak...
Zira MT6595 ve şimdi MT6795'te kullandıkları PowerVR G6200'ü daha önce tabletler için ürettikleri MT8135'te kullanmışlardı. Şu anda tabletler için ürettikleri MT8173'te ise PowerVRGX6250 kullanıyorlar. Bu şekilde tekrar tekrar kullanarak ucuza getiriyorlar. Aynı yöntemi Huawei kendi çipleri için de kullanıyor.
Bu GPU ile gelirlerse yine 1 nesil geriden gelmiş olacaklar, zira o sıralarda PowerVR 7XT serisi GPU'ları kullanan çipler piyasaya çıkmış olacak.
16nm FinFET Mediatek için pahalı kaçacaktır. Ucuz olsun diye çabalarken 16nm FinFET'e girmezler. Aynı şeyi Kirin 930 için de söylemiş ve haklı çıkmıştım. 20nm ile gelirler diye düşünüyorum. Çok düşük bir ihtimal olsa da 28nm bile olabilir. A72'ler hariç 28nm'ye uygun. O da sadece 2 çekirdek olması ve A72'lerin A57'lerden daha enerji tasarruflu olması nedeniyle belki... Bir de 28nm FD-SOI diye 20nm performansını 28nm fiyatında öneren alternatif bir üretim çeşidi var, ama henüz kimse ona yanaşmıyor gördüğüm kadarıyla.
Mediatek bunu nasıl konumlandıracak bilemiyorum, ama şimdilik fiyat ve performans olarak ben daha çok Snapdragon 620'ye rakip olabilir diye görüyorum. Daha çok bilgi açığa çıktıkça göreceğiz.