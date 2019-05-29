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MediaTek uygun fiyata 5G teknolojisi sunacak

5G modemlere olan ihtiyaç yavaş yavaş belirginleşmeye başlarken MediaTek mevcut çözümlerden biraz daha düşük maliyetli yonga setleri hazırlamayı planlıyor. Detaylar haberimizde.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyası yakın zaman içerisinde 5G altyapılarına geçmeyi ümit ederken uyumlu bileşenlerin sayısı da hızla artıyor. Elbette bu altyapıda en önemli rolü mobil modemler oynayacak. Nispeten yüksek fiyat etiketine sahip 5G modemlere MediaTek daha uygun bir dokunuş yapıyor.

Integrated 5G SoC neler sunuyor?

Uygun fiyatlı mobil yonga setleri ile tanıdığımız MediaTek yeni teknolojiyi biraz daha alt seviyeye sunmayı planlıyor. Integrated 5G SoC kod adı verilen yeni yonga setinde henüz duyurulan ARM Cortex-A77 ve Mali-G77 birimleri ile firmanın M70 5G modemi yer alacak.

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7nm sürecindeki yeni ARM mimarileri bununla birlikte amiral gemisi seviyesinde. MediaTek bu teknolojileri nasıl biraz daha alt seviyeye indirecek merak konusu. Firmanın yonga setlerinde hali hazırda Cortex-A75 kullanılıyor ve çıkışından iki yıl sonra yer verdiği için haliyle biraz daha maliyeti düşürebilmişti.

Integrated 5G SoC yonga setinin ise yıl sonuna doğru kullanıma sunulması bekleniyor. Qualcomm, Samsung, Huawei gibi rakiplerle hemen hemen aynı döneme denk geldiği için Cortex-A77 maliyetleri pek fazla düşünemeyebilir.

 

https://www.engadget.com/2019/05/29/mediatek-5g-modem-soc-chip/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 1 hf.
MediaTek halkın yanında olacaktır, yine ucuz verecek bence mallarını.
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Askaparta 1 hf.
Bu 5G etimizi delil geçmesin.
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werberus 1 hf.
Başka şansı yok aksi takdirde satamaz
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astegon 1 hf.
Hayret mediatek levazımatçıları gelmemişler. Gelsinler de gömsünler bari ondan sonra teknik yorum yaparız
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CoreXXX 1 hf.
zaten mediatek diğerlerinde daha pahalı satsa satış yapamaz. mecburen ucuz satacak. haksızmıyım
3 Yanıt Yanıtla +3
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ctrl-alt-delete 1 hf. CoreXXX
Haklısın.
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AirSupport 1 hf. CoreXXX
Öyle böyle haklısın
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interwap 1 hf. CoreXXX
CoreXXX
zaten mediatek diğerlerinde daha pahalı satsa satış yapamaz. mecburen ucuz satacak. haksızmıyım

Adam haklı beyler. Dağılın!
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