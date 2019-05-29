MediaTek uygun fiyata 5G teknolojisi sunacak

Teknoloji dünyası yakın zaman içerisinde 5G altyapılarına geçmeyi ümit ederken uyumlu bileşenlerin sayısı da hızla artıyor. Elbette bu altyapıda en önemli rolü mobil modemler oynayacak. Nispeten yüksek fiyat etiketine sahip 5G modemlere MediaTek daha uygun bir dokunuş yapıyor.

Integrated 5G SoC neler sunuyor?

Uygun fiyatlı mobil yonga setleri ile tanıdığımız MediaTek yeni teknolojiyi biraz daha alt seviyeye sunmayı planlıyor. Integrated 5G SoC kod adı verilen yeni yonga setinde henüz duyurulan ARM Cortex-A77 ve Mali-G77 birimleri ile firmanın M70 5G modemi yer alacak.

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7nm sürecindeki yeni ARM mimarileri bununla birlikte amiral gemisi seviyesinde. MediaTek bu teknolojileri nasıl biraz daha alt seviyeye indirecek merak konusu. Firmanın yonga setlerinde hali hazırda Cortex-A75 kullanılıyor ve çıkışından iki yıl sonra yer verdiği için haliyle biraz daha maliyeti düşürebilmişti.

Integrated 5G SoC yonga setinin ise yıl sonuna doğru kullanıma sunulması bekleniyor. Qualcomm, Samsung, Huawei gibi rakiplerle hemen hemen aynı döneme denk geldiği için Cortex-A77 maliyetleri pek fazla düşünemeyebilir.