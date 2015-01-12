MediaTek yıl sonuna kadar 10 ve 12 çekirdekli yongasetleri planlıyor

Haber Editörü
Bir dönem bilgisayar işlemcilerinde başlayan çekirdek yarışının yakın dönemde mobil işlemcilere de sıçradığını görmüştük. Bu çekirdek yarışının nereye kadar gideceği sorusu sorulurken, MediaTek durmaya niyetinin olduğunu açıkladı.
İlk gerçek 8 çekirdekli işlemcinin tasarımcısı olan MediaTek, yıl sonuna kadar 10 ve 12 çekirdekli mobil işlemcileri piyasaya sürmeyi hedefliyor. MediaTek yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bilgilere göre firmanın yeni yongasetlerinde bu sayıları görme imkanına sahip olacağız.
Yöneticiler şakayla karışık yeni yongasetlerinin Bomba olarak adlandırılabileceğini de belirtiyor. Bu yongasetlerinin 64-bitlik olacağı tahmin ediliyor. Ancak hangi çekirdeği kullanacak bilinmiyor.
MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetinin büyük kabul görmediği ve pek çok sorunlar yaşadığı herkesin malumu. Ayrıca vaad edildiği gibi rakiplerini geride bırakacak üst seviye performans da sergileyemedi. Özellikle güncelleme konusunda sıkıntılar yaşayan MediaTek'in 10 ve 12 çekirdekli yongasetlerinin tüketiciye neler sunacağı merak konusu.
http://www.gizchina.com/2015/01/12/mediatek-planning-10-12-core-chips-late-2015/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ağzı olan konuşuyor . sen neye göre konuşuyorsun.kaç telefon eline aldın ve test ettin bilmiyorum .
elimden yüzlerce tel geçti . ve yüzlercesine kurulum yaptım firmware yükledim .
cpu üreticileri için söylüyorum ;her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır .
üstelik telefon sadece cpu ile çalışmıyor sonuç :
A- ne kadar çok çekirdek o kadar çok randıman. ve rahat çalışma .(ancak 80 çekirdek olacakta değil. sınıra geldi. daha başka mimari ve teknoloji ile devam eder.tasarım engineerleri düşünsün)
B- Senin gördüğün fake üretim yapan firmalardır . testlerde Speadrumun Mediatek olarak gösterildiği tellere rastladım .
Çok büyük bir kısmındada mtk6572 cpu mtk6592 olarak gösterilmişti.
hatta 6572 yi 6592 olarak gösterirken sanallaştıma ve overclokla bir yandan öyle özellikler ekliyorlarki 6572 en azından %50 daha randımanlı çalışıyor . :-)
Şu an için Bir kısım üreticilerde sadece 6592 gösteriyor .
Sen yurtdışından veya sahibinden com dan bilmem neden 100$ a mtk6595 telefon alımaya çalışırsan . böyle saçmalarsın .
Pil ömrü de artar, ısınma da azalır.
Çünkü çekirdek fazla, işlemci hızları düşük.
küfür ederek i7 intel 8 çekirdek işlemcili dizüstü kullanıyorum . çok zaman milattan kalma çift çekirdek amd masaüstü daha performanslı .
yer sorunu olmasa masa üstüne döneceğim .
mtk candır sadece çekirdek sayısı değil rootlayıp hamur gibi yoğurabiliyor istediğim programı hiçbir kısıtlama olmaksızın kurabiliyormuyum.
twrp yükleyip windos arayüzde her türlü yedeklemeyi yapabiliyormuyum ..
hepsi evet .gerisi hikaye .
en azında çepte intel ve iosun vede microsoft egemonyasın kurdardığın için teşekkürler linux ve mtk
Düşünsenize bizim şu anda kullandıklarımızı ileride torun torba görse acaba ne der ?
Koreli bir bilim ve teknoloji uzmanı bilgisayarlar ileride daha da küçülecek diyor.
Ve bu adamın daha önceki dönemlerde dediği şeyler çıkmış.
12 çekirdeği aynı zamanda kullanamaz telefon çünkü ona hazır batarya ve düşük nanometre fabrikasyon süreci yok.
12 çekirdeği sıralı bir şekilde kullanacaksa bunu nasıl becerecek.
örnek Tek çekirdek en fazla 256mb Ram ve rom desteklerken
çift çekirdekte 512 ram ve roma çıktı
4 çekirdekte en fazla 1gb ram ve 8gb rom gibi artttı gitti .
olay sadece işlemcide değil işletim sistemi linux tabanlı Android satışlarda Ms windowsunda ,Ap Ios unda ve de ne kadar OS varsa yerlerde gezinmesine Sebeb oldu.
Ben telefonu telefon olarak kullanırım . sokakta gezerken oyun aracı olarak değil.
4 hatlı telefonada ihtiyacım var .. elimde 4 telefonlamı gezecem ... Mediatek bana bunu özgür yazılımla sağladı ..
kabak çekirdeği olsa ne yazar . ben işimi görüyormu ona bakarım . Mediatek koçlar gibi işimi görüyor . antutu diğerlerinde 50.000 varsın .. benim mediatekim 30.000 de kalsın.bana yeter .
Babam bana fazla telefon için keriz değilim deyip 500 tlden para vermez :-)
burada bir düzeltme yapayım
minideal.net/...
örnekte görüldüğü gibi 4 çekikte 2gb ram konulabiliyordu, firmalar 6582 satış döneminde 2gb rami üst modellere uygun gördükleri için koymuyorlardı. Ucuz olsun 2gb rami olsun diye istekler gelince anca koymaya başladılar. Yani aslında işlemciler yaptıklarından daha fazlasını vaad ediyorlar ama üreticininde kullnıcıya bir şey sunma gibi derdi yok.
Ucuzluk kısmınıa gelince şu gerçek ki mtkyı çoğumuz ucuz olduğu ve imesi sıkıntısız değiştiği için tercih ediyoruz.
Ne gerek var anlamadim ki. Hali hazirda islemciler neredeyse konsol donanimima kafa tutuyor, cekirdekleri arttirmaya calisacaklarina stabiliteyi arttirmaya calissalar daha iyi olur.
Katılmayanlar çıkarsa, yazar anlatırım...
Hiçkimse katılmaz, buyurun yazın.
Hocam intelin işlemcileri hakkinda ne düşünüyorsunuz