MediaTek yıl sonuna kadar 10 ve 12 çekirdekli yongasetleri planlıyor





Bir dönem bilgisayar işlemcilerinde başlayan çekirdek yarışının yakın dönemde mobil işlemcilere de sıçradığını görmüştük. Bu çekirdek yarışının nereye kadar gideceği sorusu sorulurken, MediaTek durmaya niyetinin olduğunu açıkladı.





İlk gerçek 8 çekirdekli işlemcinin tasarımcısı olan MediaTek, yıl sonuna kadar 10 ve 12 çekirdekli mobil işlemcileri piyasaya sürmeyi hedefliyor. MediaTek yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bilgilere göre firmanın yeni yongasetlerinde bu sayıları görme imkanına sahip olacağız.





Yöneticiler şakayla karışık yeni yongasetlerinin Bomba olarak adlandırılabileceğini de belirtiyor. Bu yongasetlerinin 64-bitlik olacağı tahmin ediliyor. Ancak hangi çekirdeği kullanacak bilinmiyor.





MediaTek'in gerçek 8 çekirdekli MT6592 yongasetinin büyük kabul görmediği ve pek çok sorunlar yaşadığı herkesin malumu. Ayrıca vaad edildiği gibi rakiplerini geride bırakacak üst seviye performans da sergileyemedi. Özellikle güncelleme konusunda sıkıntılar yaşayan MediaTek'in 10 ve 12 çekirdekli yongasetlerinin tüketiciye neler sunacağı merak konusu.

http://www.gizchina.com/2015/01/12/mediatek-planning-10-12-core-chips-late-2015/