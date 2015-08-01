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MediaTek'den 10 çekirdekli yeni süper işlemci: Helio X30 ve analizi

3 yıl
8,5b
1
40
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil işlemci pazarının yükselen yıldızı MediaTek, yüksek performanslı platform geliştirme çalışmalarına devam ediyor. 10 çekirdekli Helio X20 işlemcisini herhangi bir gecikme olmaz ise sene sonuna doğru piyasada göreceğimiz MediaTek, performans beklentisi daha yüksek cihazlar yani amiral gemi akıllı telefonlar için Helio X30'u da geliştiriyor.
Aslına bakılırsa Helio X20'nin daha hızlı versiyonu olarak değerlendirebileceğimiz Helio X30, küme tasarımı ve iş yüklerinin kümeler arasındaki dağılımını tayin edecek zamanlayıcı gibi temel tasarım özellikleriyle aynı mimari üzerinde şekilleniyor. Fark yaratan unsur ise yüksek performanslı çekirdek sayısı ve bu çekirdeklerin saat hızlarının arttırılmış olması. 
MediaTek'den 10 çekirdekli yeni süper işlemci: Helio X30 ve analizi
 
Henüz resmi herhangi bir açıklama olmasa da Helio X30'un 10 çekirdeğinden altısı ARM'ın en yüksek performanslı çekirdek dizaynı olan Cortex-A72'yi baz alıyor. Tayvan'da test ettiğim erken mühendislik örneği MediakTek Cortex-A72 çözümü fena sonuç vermemişti.
Kaldı ki ARM'ın açıklaması da, çeşitli kullanım senaryolarında Cortex-A72'nin Intel Core M ile benzer performans sunduğu yönünde. Cortex-A72 çekirdekleri de kendi aralarında dördü farklı frekansta diğer ikisi ise daha farklı frekansta çalışıyor. Performans ve güç tüketiminde denge için en hızlı A72 çekirdekleri 2.5GHz'de, diğerleri ise 2GHz'de görev yapıyor.
Helio X30'un diğer dört çekirdeği ise Cortex-A53 tabanlı. Bu çekirdekler de kendi aralarında farklı frekans değerlerinden istifade ediyorlar. İkisi 1.5GHz'de çalışırken, diğer ikisi ise 1GHz'de görev yapıyor. İyi optimize edilmiş bir yazılım ile özellikle az güç gerektiren hafif uygulamalarda daha çok 1GHz hızında çalışan çift Cortex-A53'ker aktif olacaktır. 
MediaTek'in sunduğu platformların modern rekabet koşullarındaki dezavantajlarından biri de bellek desteği. Kullanılan kontrolcüler LPDDR3 odaklı olduğundan hem enerji tüketimi ve hem de performans olarak zayıf kalıyor. Güçlü bir işlemci ve GPU'nun iyi bir şekilde beslenebilmesi için bellek bantgenişliğinin de benzer oranda yüksek olması gerekir.
MediaTek'den 10 çekirdekli yeni süper işlemci: Helio X30 ve analizi
 
Helio X30'da bunu gören MediaTek, LPDDR4 desteğine geçiyor. Çift kanal üzerinden 4GB RAM desteği sunacak platform, bu sayede özellikle GPU'nun ihtiyaç duyduğu trafiği sağlayacaktır. Resmi bellek hızı desteği de şu an için 1600MHz olarak görünüyor yani güncel SoC'lerin düzenini yakalıyor ama 2016 rakip platform çözümleri farklı olabilir.
GPU tarafına göz atalım isterseniz. Büyük bir ihtimalle ARM Mali-T880'in 800MHz'de çalışan versiyonunu göreceğiz. Mühim olan GPU'nun kaç çekirdekli konfigrasyonu baz alacağı. Açıkçası böylesi bir platform için MP4 veya MP6 doğru tercih olur gibime geliyor. Kameranın arka planını oluşturan görüntü sinyal motoru da 40MP desteği sunacak.
MediaTek'in Helio X30 platformu ePOP teknolojisini baz alabilir yani tek bir silikon işlemci ve GPU'nun yanı sıra depolama birimi ile onun kontrolcüsünü de içerebilir aynı Samsung'un arka planda hazırlıkları süren Exynos 7422 platformu gibi. Böylesi güçlü bir platformun verimli çalışmasını sağlayan ise üretim geotmetresinde yaşanan gelişmeler.
Gelen bilgilere göre Helio X30 için MediaTek, memleketlisi olan TSMC'nin 16nm FinFET+ sürecine dahil olacak gibi. Bildiğim değerleri paylaşmam gerekirse yeni üretim süreciyle TSMC, %65 civarı daha yüksek frekans, 2 kat daha yüksek silikon yoğunluğu ve yüksek performanslı 28nm sürecine göre %70 daha düşük enerji tüketimi vaad ediyor. Bugün en performanslı MediaTek platformunun genelde 3.5-4 Watt arasında seyrettiğini düşünürsek eğer, %70'lik avantaj çekirdek ve frekans artışı olarak karşımıza çıkacak.
Üretim sürecinde verimliliğin hızla yükselmesi ve bitmiş ürünlerin hızla pazara girmesi için TSMC, 20nm üretim geometresi için 28nm ile aynı tip metal arkauç tasarımına sahip dolayısıyla adapte olması daha kolay. Üçüncü nesil High-K / Metal Kapı sürecinin temsilcisi olan yeni fabrikasyon adımı, Helio X30'u hedeflenen performansa götürecek gibi. Peki Helio X30 platformunu hangi cihazlar ile pazarda bulabileceğiz ?
MediaTek'den 10 çekirdekli yeni süper işlemci: Helio X30 ve analizi
 
En önemli sorulardan biri de bu, MediaTek'in kazandığı küresel tasarımların sayısı. Uzunca bir süre Çinli üreticilerin tercihi olan MediaTek, bugün itibariyle global oyuncuların da alternatif tercihi olarak hızla yaygınlaşıyor. Özellikle HTC ve Sony'nin, önemli modellerde MediaTek tasarımlarını kullanmaya başladığını görüyoruz. Örneğin orta segmentte Sony için büyük öneme sahip olan Xperia C5 Ultra ve M5 modelleri, MediaTek SoC ile geliyorlar. 
Araştırma şirketi Strategy Analytics'in raporuna göre akıllı telefon işlemcisi pazarında %47 ile lider olan Qualcomm ve onu takip eden Apple'dan sonra 3. büyük pazar payının elde eden MediaTek'in hızlı yükselişi sürecek gibi. HSA yani Heteron Sistem Mimarisi Vakfı'nın da üyesi olan MediaTek, telefonların dışında son dönemde akıllı saatlerden IoT yani Nesnelerin İnterneti cihazlarına kadar pek çok yeni akım için de çözümler geliştiriyor. 


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MCErgun 3 yıl
Firmware kısmı oturmadı bir türlü, hep bu sebepten kaybediyor ama ısrarla oraya da yatırım yapmıyor adamlar
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blackzeros 3 yıl en beğenilen civilbugra
civilbugra

Geliştirici önce 10 çekirdeğe uygun yazılım yapavak yetmiyecek güçlü ve güçsüz çekirdekleri de dikkate alacak o da yetmiyexwk bu çekirdekler arasında da hızlı yavaş ayrımı yapacak. Birah birah palevera birah derler adama. Yap şunu 8 çekirdek. 4 ü hızlı 4 ü yavaş. Biraz da ısınmasına dikkat et biraz da geliştiriciye destek ver ki senin soc una uygun uygulama yazsın ama nerdeee.

geliştiricinin oyle birsey yapmasına gerek yok,bu olay oyle calismiyor cunku.
civilbugraGeliştirici önce 10 çekirdeğe uygun yazılım yapavak yetmiyecek güçlü ve güçsüz çekirdekleri de dikkate alacak o da yetmiyexwk ...
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Guest-BF8E9B238 3 yıl turyunus
turyunus

Anlamadığım bu işlemciler asekron çalışmıyor mu neden aynı çekirdeklerden bolca koyuyorlar frekansı asekron çalışan 4xA-72 bence yeterli olur; bir de yapılabilirse düşük frekansta transistörleri vs de kapatırlarsa daha verimli bir işlemci olur bence. Bol keseden çekirdek koymak kernel bazında sıkıntı yaşatabilir(ki uygulamalar doğru çekirdekle eşleşemez ise verim düşer ve ayrıca neden ben uygulamaların daha yavaş açılmasını isteyeyim ki ).

Asenkron çekirdek olayını qualcomm dan başka hiçkimse beceremiyor. Beceremediği için de örnekte görüldüğü gibi asenkron küme çözümüne başvuruyorlar ama bu çözüm as. çekirdek kadar verimli olmadığı gibi maliyetleri de katlıyor. Tüketiciler kullanmadıkları donanıma ücret ödemek zorunda kalıyorlar.
turyunusAnlamadığım bu işlemciler asekron çalışmıyor mu neden aynı çekirdeklerden bolca koyuyorlar frekansı asekron çalışan 4xA-72 bence...
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fthkn 3 yıl
Yorumlara bakarak Türkiye hakkında değerlendirme yapmak istesek Türkiye'de inanılmaz bir yarı iletken endüstrisi ve rekabeti var ve bu site de bu tür girişimcilerin buluşup görüş paylaştığı yer sanabiliriz. WTF ne oluyor millet? Bir araya gelip bir işlemci falan tasarlayın bu anlattıklarınız ışığında.
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eXteras 3 yıl
Erdi abi teknik detay ve şahsi görüş gerektiren bütün haberleri sen yazsan bizde şiir gibi okusak?
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Guaire 3 yıl
Haberin kaynağı bir Weibo hesabı. Yani sağlam değil.

6 A72 çekirdeği ve 16nm FinFET de Mediatek'in düşük maliyet stratejisi ile bağdaşmıyor.

Çok büyük bir ihtimalle aslı astarı yok.

Bir kümenin içine bir çekirdek koyarsın, olur sana asenkron çalışan çekirdek. Bu kadar basit.

Krait çekirdekleri bu yüzden dana gibidir. Dolayısı ile 8 çekirdeklilere karşı maliyet yönünden bir avantajı yoktur. Aynı şekilde Apple'ın 2 çekirdeği daha da iri kıyımdır.

Yüksek performans için geliştirilmiş bir mimari de düşük hızlarda aynı verimde olmaz.
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huseyincarnege 3 yıl
adamlar aştı artık sdragon düşünsün :)
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wickersan 3 yıl
hurriyet.com.tr/...
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi’nin ilave verginin gelmesiyle yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısının yüzde 33 artmasını beklediklerini ve bu yüzden yolcu beraberinde getirilen cihazlardan alınan 131.5 liralık harcın 600 liraya çıkarılmasını talep ettiklerini dile getirdi.
sırf imei değişimi için bile olsa MTK candır.
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werty_tr 3 yıl wickersan
wickersan

hurriyet.com.tr/...

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi’nin ilave verginin gelmesiyle yolcu beraberinde getirilen cihaz sayısının yüzde 33 artmasını beklediklerini ve bu yüzden yolcu beraberinde getirilen cihazlardan alınan 131.5 liralık harcın 600 liraya çıkarılmasını talep ettiklerini dile getirdi.


sırf imei değişimi için bile olsa MTK candır.

kayıt için 600 tl talep etmişler, yuh arkadaş bunların hiç insafı yok. utanmasalar kırbaç cezası falan da isteyecekler de mevzuat uygun değil
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FatihAsl 3 yıl
zero-man
Isınma her akıllı telefonun bir sorunu olmaya başladı artık..bence üreticiler pasif soğutma ve batarya konularına da bakmalilar bu saatten sonra.

az ısınan ve az enerji tüketen bir işlemci üretilirse soğutma ve batarya zaten sorun olmaz. bir çok kişi batarya konusunda gelişme bekliyor ama bence mobil işlemciler emekleme aşamasında. Çocukluğumuzun efsane saati Casio f91 i bilirsiniz. Bu saatlerin pil ömrü 10 yıldan daha fazladır. Yani neymiş, elektronik parçalar az enerji tüketirse batarya sorunu olmazmış.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Mediatek sadece cahil kullanıcılara oynayan bir firma, mühendislik sıfır. Allwinner'a yatırım yapsan daha iyi ürün çıkartırlar.
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losttime35 3 yıl Guest-BF8E9B238
elektro_gadget
Mediatek sadece cahil kullanıcılara oynayan bir firma, mühendislik sıfır. Allwinner'a yatırım yapsan daha iyi ürün çıkartırlar.

Hocam biraz paylaşında bildiklerinizi aydınlanalım.
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zero-man 3 yıl
Isınma her akıllı telefonun bir sorunu olmaya başladı artık..bence üreticiler pasif soğutma ve batarya konularına da bakmalilar bu saatten sonra.
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shadowmexo 3 yıl
Erdi haber girdi mi kitap gibi okuyasım geliyor. Adam işlemci aşığı. Helal olsun.
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Windows10 3 yıl
Donanımhaberde ne zaman işlemci ve mimarileriyle ilgili bir haber görsem, hemen erdi özüağ'ın ismini görüyorum.
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Crauls 3 yıl
Erdi bey pazar sabah 6bucukta kalkmissiniz bu ne is aski,bravo.Insallah once c4 ardından bu islemciyi kullanan c5ultra ve m5 gelirde sizde detayli,ama nefes nefese olmadan tane tane anlatarak bir inceleme yaparsiniz,tesekkurler.
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OnderT 3 yıl Crauls
Crauls

Erdi bey pazar sabah 6bucukta kalkmissiniz bu ne is aski,bravo.Insallah once c4 ardından bu islemciyi kullanan c5ultra ve m5 gelirde sizde detayli,ama nefes nefese olmadan tane tane anlatarak bir inceleme yaparsiniz,tesekkurler.

Mesut usta o :)
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