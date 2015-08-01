MediaTek'den 10 çekirdekli yeni süper işlemci: Helio X30 ve analizi

Mobil işlemci pazarının yükselen yıldızı MediaTek, yüksek performanslı platform geliştirme çalışmalarına devam ediyor. 10 çekirdekli Helio X20 işlemcisini herhangi bir gecikme olmaz ise sene sonuna doğru piyasada göreceğimiz MediaTek, performans beklentisi daha yüksek cihazlar yani amiral gemi akıllı telefonlar için Helio X30'u da geliştiriyor.

Aslına bakılırsa Helio X20'nin daha hızlı versiyonu olarak değerlendirebileceğimiz Helio X30, küme tasarımı ve iş yüklerinin kümeler arasındaki dağılımını tayin edecek zamanlayıcı gibi temel tasarım özellikleriyle aynı mimari üzerinde şekilleniyor. Fark yaratan unsur ise yüksek performanslı çekirdek sayısı ve bu çekirdeklerin saat hızlarının arttırılmış olması.

Henüz resmi herhangi bir açıklama olmasa da Helio X30'un 10 çekirdeğinden altısı ARM'ın en yüksek performanslı çekirdek dizaynı olan Cortex-A72'yi baz alıyor. Tayvan'da test ettiğim erken mühendislik örneği MediakTek Cortex-A72 çözümü fena sonuç vermemişti.

Kaldı ki ARM'ın açıklaması da, çeşitli kullanım senaryolarında Cortex-A72'nin Intel Core M ile benzer performans sunduğu yönünde. Cortex-A72 çekirdekleri de kendi aralarında dördü farklı frekansta diğer ikisi ise daha farklı frekansta çalışıyor. Performans ve güç tüketiminde denge için en hızlı A72 çekirdekleri 2.5GHz'de, diğerleri ise 2GHz'de görev yapıyor.

Helio X30'un diğer dört çekirdeği ise Cortex-A53 tabanlı. Bu çekirdekler de kendi aralarında farklı frekans değerlerinden istifade ediyorlar. İkisi 1.5GHz'de çalışırken, diğer ikisi ise 1GHz'de görev yapıyor. İyi optimize edilmiş bir yazılım ile özellikle az güç gerektiren hafif uygulamalarda daha çok 1GHz hızında çalışan çift Cortex-A53'ker aktif olacaktır.

MediaTek'in sunduğu platformların modern rekabet koşullarındaki dezavantajlarından biri de bellek desteği. Kullanılan kontrolcüler LPDDR3 odaklı olduğundan hem enerji tüketimi ve hem de performans olarak zayıf kalıyor. Güçlü bir işlemci ve GPU'nun iyi bir şekilde beslenebilmesi için bellek bantgenişliğinin de benzer oranda yüksek olması gerekir.

Helio X30'da bunu gören MediaTek, LPDDR4 desteğine geçiyor. Çift kanal üzerinden 4GB RAM desteği sunacak platform, bu sayede özellikle GPU'nun ihtiyaç duyduğu trafiği sağlayacaktır. Resmi bellek hızı desteği de şu an için 1600MHz olarak görünüyor yani güncel SoC'lerin düzenini yakalıyor ama 2016 rakip platform çözümleri farklı olabilir.

GPU tarafına göz atalım isterseniz. Büyük bir ihtimalle ARM Mali-T880'in 800MHz'de çalışan versiyonunu göreceğiz. Mühim olan GPU'nun kaç çekirdekli konfigrasyonu baz alacağı. Açıkçası böylesi bir platform için MP4 veya MP6 doğru tercih olur gibime geliyor. Kameranın arka planını oluşturan görüntü sinyal motoru da 40MP desteği sunacak.

MediaTek'in Helio X30 platformu ePOP teknolojisini baz alabilir yani tek bir silikon işlemci ve GPU'nun yanı sıra depolama birimi ile onun kontrolcüsünü de içerebilir aynı Samsung'un arka planda hazırlıkları süren Exynos 7422 platformu gibi. Böylesi güçlü bir platformun verimli çalışmasını sağlayan ise üretim geotmetresinde yaşanan gelişmeler.

Gelen bilgilere göre Helio X30 için MediaTek, memleketlisi olan TSMC'nin 16nm FinFET+ sürecine dahil olacak gibi. Bildiğim değerleri paylaşmam gerekirse yeni üretim süreciyle TSMC, %65 civarı daha yüksek frekans, 2 kat daha yüksek silikon yoğunluğu ve yüksek performanslı 28nm sürecine göre %70 daha düşük enerji tüketimi vaad ediyor. Bugün en performanslı MediaTek platformunun genelde 3.5-4 Watt arasında seyrettiğini düşünürsek eğer, %70'lik avantaj çekirdek ve frekans artışı olarak karşımıza çıkacak.

Üretim sürecinde verimliliğin hızla yükselmesi ve bitmiş ürünlerin hızla pazara girmesi için TSMC, 20nm üretim geometresi için 28nm ile aynı tip metal arkauç tasarımına sahip dolayısıyla adapte olması daha kolay. Üçüncü nesil High-K / Metal Kapı sürecinin temsilcisi olan yeni fabrikasyon adımı, Helio X30'u hedeflenen performansa götürecek gibi. Peki Helio X30 platformunu hangi cihazlar ile pazarda bulabileceğiz ?

En önemli sorulardan biri de bu, MediaTek'in kazandığı küresel tasarımların sayısı. Uzunca bir süre Çinli üreticilerin tercihi olan MediaTek, bugün itibariyle global oyuncuların da alternatif tercihi olarak hızla yaygınlaşıyor. Özellikle HTC ve Sony'nin, önemli modellerde MediaTek tasarımlarını kullanmaya başladığını görüyoruz. Örneğin orta segmentte Sony için büyük öneme sahip olan Xperia C5 Ultra ve M5 modelleri, MediaTek SoC ile geliyorlar.

Araştırma şirketi Strategy Analytics'in raporuna göre akıllı telefon işlemcisi pazarında %47 ile lider olan Qualcomm ve onu takip eden Apple'dan sonra 3. büyük pazar payının elde eden MediaTek'in hızlı yükselişi sürecek gibi. HSA yani Heteron Sistem Mimarisi Vakfı'nın da üyesi olan MediaTek, telefonların dışında son dönemde akıllı saatlerden IoT yani Nesnelerin İnterneti cihazlarına kadar pek çok yeni akım için de çözümler geliştiriyor.



