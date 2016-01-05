Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek'den CES 2016'da 3 yeni yonga seti

Yarı iletken devi MediaTek yeni yongasetleri MT8581, MT2523 ve MT7697'yi duyurdu. Yeni yongasetleri akıllı saat, ev eğlence sistemleri ve nesnelerin interneti cihazlarına yönelik geliştirildi.
3 yıl
3,7b
1
2
İşlemci
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MediaTek'den CES 2016'da 3 yeni yonga seti

Firmaların en yeni ürünleriyle gövde gösterisi yaptığı CES 2016'da MediaTek'den de 3 yeni yonga seti geldi. MediaTek MT8581, MT2523 ve MT7697 isimlerindeki yeni çipsetler ev eğlence sistemleri, akıllı saatler ve nesnelerin interneti cihazlarına yönelik geliştirilmiş.
İçlerinde ilk olarak MT2523'ü ele almak gerekirse; akıllı saatlere yönelik olan yonga seti ARM Cortex M4 işlemcisinden gücünü alıyor. Firmanın belirttiği üzere dünyada ilk kez dahili olarak çift mod Bluetooth Low Energy ve GPS barındıran MT2523 aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ekranlara da destek veriyor. Firmanın belirttiğine göre oldukça düşük güç tüketimine sahip bu yonga setinin bulunduğu cihazları tek şarjla 1 hafta kadar kullanabilmek mümkün olacak. MT2523'ün yılın ilk yarısında cihaz üreticilerinin hizmetine hazır olması planlanıyor.
Firmanın bir diğer ürünü MT8581'den bahsedecek olursak; ev içi eğlence sistemlerine yönelik geliştirilen yonga seti Blu-Ray, DVD ve CD oynatma desteğine sahip. Modelin aynı zamanda 4K çözünürlükten DVD çözünürlüğüne kadar geniş aralığa desteği bulunuyor. 4K'da içerikler için HEVC, H.264 ve VP9 4K 60p video içeriklerini çözebilen MT8581, 1080p'de de MPEG-2, VP8 ve VC-1 2K 60p içeriklerini çözebiliyor. HDR görüntü desteğine de olanak veren yongasetinin yılın ikinci yarısında hacimli üretime geçmesi düşünülüyor.
Üçüncü sırada MediaTek'in nesnelerin interneti cihazları için geliştirdiği MT7697'den bahsedersek; yonga setinin içeriğinde barındırdığı Bluetooth Low Energy ve Wi-Fi çözümleriyle etkileşim odaklı olarak tasarlandığı söylenebilir. Kısa mesafeli bağlantıda Bluetooth, uzun mesafede ise Wi-Fi bağlantısı kullanacak ürünün MT7697D modelinde çift bant; 2.4GHz ve 5GHz destekli bir versiyonu da mevcut. MT7697'nin yılın ilk yarısında hacimli üretime geçmesi planlanıyor.
Son olarak ise akıllı telefon, tablet ve TVlerde kullanılmak üzere yıllık bazda 1.5 milyar yongaseti sattığını belirten firma, 2020 yılında nesnelerin internetine bağlı cihazların da artışı nedeniyle bu sayısının 10larca milyara ulaşmasını hedefliyor.

http://www.mediatek.com/en/news-events/mediatek-news/mediatek-announces-mt2523-series-designed-for-smart-watches/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
4K60p HEVC, VP9 çözebilmek her babayiğidin harcı değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 yıl
ARM Cortex M4 ile 1 hafta şarj gidiyorsa atmelin işlemcisi ile süre epey uzayacaktır. Tabi performans olayı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nikon, KeyMission 360 ile sanal gerçekliğe giriş yapıyor 3 yıl 10,000 karakterli tweet'ler geliyor 3 yıl Nikon DSLR ailesine yeni üye: D500 3 yıl 4K video çekebilen yeni amiral gemisi: Nikon D5 3 yıl Asus'un yeni Chromebook'u dayanıklı gövdeyle geliyor 3 yıl Oculus Rift'e bağış yaptıysanız şanlısınız 3 yıl Çekiç kadar sağlam telefon "Ultron X1" inceleme videosu 3 yıl Altec Lansing, kameralı DJ kulaklığını görücüye çıkarttı 3 yıl Ford'dan 2017 model araçlarında Android Auto ve Apple Car desteği 3 yıl Zotac'dan üst seviye PCI-e SSD modeli 3 yıl Panasonic'den iki yeni fotoğraf makinesi 3 yıl Nvidia sürücüsüz araç çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyor 3 yıl Katlanabilir drone modeli: ProDrone Byrd 3 yıl Canon, Vixia ve PowerShot modellerini yeniledi 3 yıl Ford, otonom araç testlerine hız veriyor 3 yıl Garmin fēnix 3, nabız ölçüm desteği kazandı 3 yıl PlayStation Network çöktü, Sony PSN Plus abonelerine telafi sözü verdi 3 yıl Garmin'den bisikletçilere Google Glass benzeri gözlük 3 yıl OLED dizüstü furyasına HP de dahil oldu 3 yıl HP'nin Macbook rakibi yeni dizüstü bilgisayarı: EliteBook Folio G1 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN MediaTek'den CES 2016'da 3 yeni yonga seti Sonraki iPhone’a ve iPad’e harici depolama desteği 3 yıl Netatmo'dan gördüğünü ayırt edebilen güvenlik kamerası 3 yıl Logitech G502 Proteus Spectrum oyuncu faresi duyuruldu 3 yıl DJI ve Ford, hareket eden araçlardan kalkabilen drone'lar peşinde 3 yıl Karşınızda ikinci jenerasyon HTC Vive 3 yıl Acer Liquid Jade Primo inceleme videosu "Lumia 950'ye rakip geldi" 3 yıl Bayanlara özel güvenli bilezik: Wisewear 3 yıl Microsoft Band 2 ile Volvo araçlar iletişim kurabilecek 3 yıl Akıllı telefon destekli ayakkabı isteyen? 3 yıl Lenovo Vibe S1'e kardeş geliyor 3 yıl Faraday Future'dan geleceğin süper otomobil konsepti: FFZERO1 3 yıl Intel, drone firması satın aldı 3 yıl Grifin'den Apple Watch'a özel batarya 3 yıl Yeni WiFi standardı mesafeyi katlamaya geliyor 3 yıl Lenovo ThinkPad X1 Yoga, dünyanın ilk dönebilir OLED ekranlı dizüstü modeli oldu 3 yıl Projektöre sahip medya bilgisayarı: Lenovo 610S 3 yıl Parrot, sabit kanatlı drone modeli Disco'yu tanıttı 3 yıl Donanım Haber, Las Vegas'dan bildiriyor! 3 yıl Lenovo, Yoga 900S ile incelik sınırlarını zorluyor 3 yıl Mobil oyunculara Lenovo'nun yeni hediyesi: Y900 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim