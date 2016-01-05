MediaTek'den CES 2016'da 3 yeni yonga seti

Firmaların en yeni ürünleriyle gövde gösterisi yaptığı CES 2016'da MediaTek'den de 3 yeni yonga seti geldi. MediaTek MT8581, MT2523 ve MT7697 isimlerindeki yeni çipsetler ev eğlence sistemleri, akıllı saatler ve nesnelerin interneti cihazlarına yönelik geliştirilmiş.

İçlerinde ilk olarak MT2523'ü ele almak gerekirse; akıllı saatlere yönelik olan yonga seti ARM Cortex M4 işlemcisinden gücünü alıyor. Firmanın belirttiği üzere dünyada ilk kez dahili olarak çift mod Bluetooth Low Energy ve GPS barındıran MT2523 aynı zamanda yüksek çözünürlüklü ekranlara da destek veriyor. Firmanın belirttiğine göre oldukça düşük güç tüketimine sahip bu yonga setinin bulunduğu cihazları tek şarjla 1 hafta kadar kullanabilmek mümkün olacak. MT2523'ün yılın ilk yarısında cihaz üreticilerinin hizmetine hazır olması planlanıyor.

Firmanın bir diğer ürünü MT8581'den bahsedecek olursak; ev içi eğlence sistemlerine yönelik geliştirilen yonga seti Blu-Ray, DVD ve CD oynatma desteğine sahip. Modelin aynı zamanda 4K çözünürlükten DVD çözünürlüğüne kadar geniş aralığa desteği bulunuyor. 4K'da içerikler için HEVC, H.264 ve VP9 4K 60p video içeriklerini çözebilen MT8581, 1080p'de de MPEG-2, VP8 ve VC-1 2K 60p içeriklerini çözebiliyor. HDR görüntü desteğine de olanak veren yongasetinin yılın ikinci yarısında hacimli üretime geçmesi düşünülüyor.

Üçüncü sırada MediaTek'in nesnelerin interneti cihazları için geliştirdiği MT7697'den bahsedersek; yonga setinin içeriğinde barındırdığı Bluetooth Low Energy ve Wi-Fi çözümleriyle etkileşim odaklı olarak tasarlandığı söylenebilir. Kısa mesafeli bağlantıda Bluetooth, uzun mesafede ise Wi-Fi bağlantısı kullanacak ürünün MT7697D modelinde çift bant; 2.4GHz ve 5GHz destekli bir versiyonu da mevcut. MT7697'nin yılın ilk yarısında hacimli üretime geçmesi planlanıyor.

Son olarak ise akıllı telefon, tablet ve TVlerde kullanılmak üzere yıllık bazda 1.5 milyar yongaseti sattığını belirten firma, 2020 yılında nesnelerin internetine bağlı cihazların da artışı nedeniyle bu sayısının 10larca milyara ulaşmasını hedefliyor.

http://www.mediatek.com/en/news-events/mediatek-news/mediatek-announces-mt2523-series-designed-for-smart-watches/