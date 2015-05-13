MediaTek'in 10 çekirdekli yongaseti Helio X20 artık resmi

MediaTek'in bir süredir ortalarda bilgileri dolaşan ve 10 çekirdekli yapısıyla bir ilke imza atacak yongaseti Helio X20 resmiyete kavuştu. Tayvan kökenli yarı iletken geliştiricisi bu yeni yongasetiyle üst seviye Samsung Exynos 7 Octa ve Qualcomm Snapdragon 800 serisi yongalarına rakip olmaya hazırlanıyor. Üretici ortaklarına yaptığı sunumlardan internete sızan detaylarla pek çok bilgisine sahip olduğumuz Helio X20'ye dilerseniz yakından bakalım.

Şu ana kadar piyasaya sürülen yongasetlerinden eşsiz bir yapıya sahip olan Helio X20, sektörde bir ilk olarak üçlü küme bir tasarıma sahip. Çekirdek detayları olarak 10 çekirdekli yongasetinde; güç tasarrufuna yönelik 1.4GHz'de çalışan 4 adet Cortex A53, performans-batarya ömrü dengesine yönelik 2.0GHz'de çalışan 4 adet Cortex A53 ve performansa yönelik üst seviye 2.5GHz'de çalışan iki adet Cortex A72 çekirdekleri bulunuyor. Bütün bu çekirdek kümelerini bir arada tutmak içinse MediaTek'in geliştirdiği MediaTek Coherent System Interconnect arabağlantı IPsi kullanılıyor.





MediaTek tarafından aracın vitesleri şeklinde örneklendirilen üçlü küme sistemi sayesinde Helio X20'ye sahip cihazlar doğru işlem yükünde doğru çekirdekleri kullanarak hem performans anlamında hem de batarya ömrü anlamında daha verimli olacak.

Grafik tarafında daha önce sızan bilgilerde olduğu gibi ARM üretimi Mali T800 serisi bir grafik birimiyle gelecek olan HelioX20 bu yönüyle de iddialı olacağa benziyor. RAM tarafında 933MHz frekansta çift LPDDR3'e kadar destek veren yongaseti bu tarafta ise rakiplerinden geride kalıyor, şimdiki nesile göre nitekim yavaş kalan RAM'in genel performansı etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

Helio X10'a göre video çözme sırasında %30, video kodlama sırasında ise %40 daha az güç tüketen Helio X20, bu değerleri 20nm boyuttaki yapısına ve üçlü küme sistemine borçlu.

Yapısında 10 çekirdeğe ekstra olarak Cortex M4 işlemcisini de barındıran Helio X20, bu sayede sesli komut, adım sayar tarzı sensör odaklı fonksiyonlar ve müzik dinleme gibi olaylarda oldukça düşük güç bir seviyede güç tüketiyor.

Görüntüleme alanında 32MP tek, 13MP + 13MP çift kamera desteğine sahip yongaseti 4K video kaydına da olanak sağlıyor. Bağlantı tarafında LTE kategori 6 desteğine sahip Helio X20 ile 300mbps kadar hızlara ulaşmak mümkün.

Kağıt üzerindeki verilerde oldukça etkileyici görünen Helio X20'nin ilk örneklerinin Aralık 2015'de piyasada olması planlanıyor.

http://heliox20.com/