Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek'in 10 çekirdekli yongaseti Helio X20 artık resmi

4 yıl
3b
1
18
Cep Telefonu Diğer
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MediaTek'in bir süredir ortalarda bilgileri dolaşan ve 10 çekirdekli yapısıyla bir ilke imza atacak yongaseti Helio X20 resmiyete kavuştu. Tayvan kökenli yarı iletken geliştiricisi bu yeni yongasetiyle üst seviye Samsung Exynos 7 Octa ve Qualcomm Snapdragon 800 serisi yongalarına rakip olmaya hazırlanıyor. Üretici ortaklarına yaptığı sunumlardan internete sızan detaylarla pek çok bilgisine sahip olduğumuz Helio X20'ye dilerseniz yakından bakalım.
MediaTek'in 10 çekirdekli yongaseti Helio X20 artık resmi
 
Şu ana kadar piyasaya sürülen yongasetlerinden eşsiz bir yapıya sahip olan Helio X20, sektörde bir ilk olarak üçlü küme bir tasarıma sahip. Çekirdek detayları olarak 10 çekirdekli yongasetinde; güç tasarrufuna yönelik 1.4GHz'de çalışan 4 adet Cortex A53, performans-batarya ömrü dengesine yönelik 2.0GHz'de çalışan 4 adet Cortex A53 ve performansa yönelik üst seviye 2.5GHz'de çalışan iki adet Cortex A72 çekirdekleri bulunuyor. Bütün bu çekirdek kümelerini bir arada tutmak içinse MediaTek'in geliştirdiği MediaTek Coherent System Interconnect arabağlantı IPsi kullanılıyor.
 
MediaTek'in 10 çekirdekli yongaseti Helio X20 artık resmi
 

MediaTek tarafından aracın vitesleri şeklinde örneklendirilen üçlü küme sistemi sayesinde Helio X20'ye sahip cihazlar doğru işlem yükünde doğru çekirdekleri kullanarak hem performans anlamında hem de batarya ömrü anlamında daha verimli olacak. 
Grafik tarafında daha önce sızan bilgilerde olduğu gibi ARM üretimi Mali T800 serisi bir grafik birimiyle gelecek olan HelioX20 bu yönüyle de iddialı olacağa benziyor. RAM tarafında 933MHz frekansta çift LPDDR3'e kadar destek veren yongaseti bu tarafta ise rakiplerinden geride kalıyor, şimdiki nesile göre nitekim yavaş kalan RAM'in genel performansı etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.
MediaTek'in 10 çekirdekli yongaseti Helio X20 artık resmi
 
 Helio X10'a göre video çözme sırasında %30, video kodlama sırasında ise %40 daha az güç tüketen Helio X20, bu değerleri 20nm boyuttaki yapısına ve üçlü küme sistemine borçlu.
MediaTek'in 10 çekirdekli yongaseti Helio X20 artık resmi
 
Yapısında 10 çekirdeğe ekstra olarak Cortex M4 işlemcisini de barındıran Helio X20, bu sayede sesli komut, adım sayar tarzı sensör odaklı fonksiyonlar ve müzik dinleme gibi olaylarda oldukça düşük güç bir seviyede güç tüketiyor.
MediaTek'in 10 çekirdekli yongaseti Helio X20 artık resmi
 
 Görüntüleme alanında 32MP tek, 13MP + 13MP çift kamera desteğine sahip yongaseti 4K video kaydına da olanak sağlıyor. Bağlantı tarafında LTE kategori 6 desteğine sahip Helio X20 ile 300mbps kadar hızlara ulaşmak mümkün.
Kağıt üzerindeki verilerde oldukça etkileyici görünen Helio X20'nin ilk örneklerinin Aralık 2015'de piyasada olması planlanıyor.

http://heliox20.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
iyi cocuk 4 yıl en beğenilen meego
meego
ya bırakın 4, 5 10 çekirdeği. Apple 2 çekirdek ile işi bitiriyor

Yıllardır 420p 640p verdi yağ gibi idi bu sene görüyorum şahsen sıkıntıları 1080p de iphone hiç birşey yapamıyor adam akıllı
meegoya bırakın 4, 5 10 çekirdeği. Apple 2 çekirdek ile işi bitiriyorYıllardır 420p 640p verdi yağ gibi idi bu sene görüyorum ...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 4 yıl
boyle iddali bir yongaya ddr3 koymak neyin kafasidir merak ettim.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl meego
meego

ya bırakın 4, 5 10 çekirdeği. Apple 2 çekirdek ile işi bitiriyor

Bir bitmediniz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DARBE 4 yıl
MediaTek Tayvan firması mıydı bre, valla sevindim şimdi. Çinli sanıyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BF8E9B238 4 yıl
Amma çok reklamı yapıldı bunun ya, saçmalığın daniskası işte. Milletten 4 çekirdek parasını boşuna alacaklar, hiçbir karşılığı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 4 yıl
Her şeyin bir eksik yönü olur derler ya x20'nin de eksik yönü ddr3 ram olmuş. Ama mali T800 serisini dört gözle bekleyenlerdenim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl
Bi yerden sonra abartı oldu bu çekirdek sayısı , adam akıllı 2/4 çekirdek her şeye yeter bu şartlar da , gerisi kullanılmayan boşa yük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Geliştiriciler uygulamaların 2 çekirdek üzerinde çalıştığını söylemişler.
Mobilite de böyle bir haber vardı.
4gb ram 2-4k ekran 4-8-10 çekirdek hepsi gereksiz.
Tek amaç pazarı şişirmek hormonlu telefonları piyasaya sürmek.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
apple a8 çift cyclone çekirdeğine sahip ama çekirdeğin kapladığı alan diğer üreticilerinkine göre daha fazla diye biliyorum.yani büyük 2 çekirdek,normal 4 çekirdek kadar alan kaplıyor dolayısıyla yüksek sayıda transistör içeriyor.fakat yanlışta biliyor olabilirim emin değilim.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl canguler917
canguler917

apple a8 çift cyclone çekirdeğine sahip ama çekirdeğin kapladığı alan diğer üreticilerinkine göre daha fazla diye biliyorum.yani büyük 2 çekirdek,normal 4 çekirdek kadar alan kaplıyor dolayısıyla yüksek sayıda transistör içeriyor.fakat yanlışta biliyor olabilirim emin değilim.

Evet doğru biliyorsunuz. Apple'ın A serisi chipleri çekirdek başına daha yüksek işlem kapasitesine sahip. Apple iphone'larda çekirdek sayısını artırmaktansa çekirdek bazında işlem kapasitesini güçlendirmeyi tercih ediyor.
Yazılımlarda optimizasyon konusunda sıkıntı yaşayıp ekstra çekirdekleri kullanamamaktansa adamlar çekirdek bazında iyileştirme yapıp mutlak performans artışı sağlıyor. Bunu da frekansa abanıp cayır cayır yanan chiplerle elde etmiyor.
Performansı sadece yazılıma bağlamak yanlış olur zira a8 de oldukça kaslı bir SoC.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matraxzalim 4 yıl
Apple'ın yağ gibi akmasının sebebi yazılım,donanım değil.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Revenge_ 4 yıl
Nedir bu çekirdek merakı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 4 yıl
boyle iddali bir yongaya ddr3 koymak neyin kafasidir merak ettim.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 4 yıl
ya bırakın 4, 5 10 çekirdeği. Apple 2 çekirdek ile işi bitiriyor
4 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl meego
meego

ya bırakın 4, 5 10 çekirdeği. Apple 2 çekirdek ile işi bitiriyor

Bir bitmediniz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl meego
meego

ya bırakın 4, 5 10 çekirdeği. Apple 2 çekirdek ile işi bitiriyor

Orada işletim sistemi kilit rol oynuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iyi cocuk 4 yıl meego
meego
ya bırakın 4, 5 10 çekirdeği. Apple 2 çekirdek ile işi bitiriyor

Yıllardır 420p 640p verdi yağ gibi idi bu sene görüyorum şahsen sıkıntıları 1080p de iphone hiç birşey yapamıyor adam akıllı
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yanıt Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2988 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, helio x20 ve
3 etiket daha soc yongaseti mediatek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Casper VIA V6 video inceleme 4 yıl iPhonedo ile hayatı ve gelecek planları üzerine konuştuk 4 yıl General Mobile 4G akıllı telefon video ön inceleme: Android 5.1.1, Google desteği ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim