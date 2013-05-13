Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MediaTek'in 4 çekirdekli MT6589T yongasetine ait benchmark sonuçları ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MediaTek'in 4 çekirdekli MT6589T yongasetine ait benchmark sonuçları ortaya çıktı

Mobil işlemci sektöründe ARM tabanlı işlemci tasarımları ile tanınan Tayvanlı MediaTek, dev rakipleri kadar iddialı olmasa da özellikle Asya pazarında enerji tasarrufuna yönelik çözümleri nedeniyle hızla trendini yükseltiyor.

Firmanın Cortex-A9 tabanlı işlemcileri olsa da genel tercih Cortex-A7 tabanlı düşük enerji tüketiminde en iyi performansı sunmayı amaçlayan çözümleri oluyor. Firmanın Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi en çok tercih edilen çözüm durumunda.

Firma, gelen yoğun talepler üzerine 4 çekirdekli işlemcisinin performansı artırılmış yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan MT6589T adındaki bu yeni çözüm ile ilgili AnTuTu benchmark skorları da ortaya çıktı. Çözümü kullanan modellerden birisi olan UMi X2 Turbo akıllı telefonu ile yapılan testlerde 14525 skor seviyesi elde edildi. Çözümde hızlandırılmış PowerVR SGC 544 grafik birimi kullanılıyor. 

UMi X2 Turbo modeli ucuz akıllı telefon sınıfında olsa da elde ettiği benchmark skorları ile HTC One X, Nexus 7 ve Nexus 10 modellerini geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca 16000-17000 arasında skor elde eden Galaxy S3 modeline de yaklaşıyor. Modelin 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi gibi diğer özellikleri mevcut. Fiyatı ise 244$ seviyesinde. 

MediaTek'in 4 çekirdekli bu çözümleri henüz ülkemizde boy göstermiş değil. Ancak Sony'nin yeni orta seviye Xperia modelinde MT6589 işlemcisine yer vereceği bir süre önce gündeme gelmişti.
 
MediaTek'in 4 çekirdekli MT6589T yongasetine ait benchmark sonuçları ortaya çıktı

http://www.gizchina.com/2013/05/10/umi-x2-turbo-benchmarks-published-our-first-look-at-mt6589t-power/?utm_source=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Deve Tuncay 5 yıl
benim bildiğim casper vıa v4 bunu kullanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 6 yıl
Demiştim Tegra 3 ile Exynos Quad arasında performans sunacak diye, güzel pazarlanırsa uygun fiyata iyi donanımlı cihazları herkesin kullanması mümkün olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skream88 6 yıl
s4 incelemesini hala gelmedi satın alıncamı yayınlanacakkkkk ?????????
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Türkiye e gelsin başka birşey istemem ama mutasyona uğramadan tabi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talerk 6 yıl
fiyatı uygun olursa gayet yeterli
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 6 yıl
hadi hayırlısı. ucuz olsun da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PostMortem 6 yıl
Güç tasarrufu iyi olur da ekranlar zaten yiyor bataryayı. Sonuçlar güzel..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl OCZ Vertex 3.20 240GB SSD Video Inceleme 6 yıl Türkiye'nin ilk milli askeri dürbünleri! Özel Video 6 yıl İlk milli keskin nişancı tüfeği "Bora 12" özel video 6 yıl Milli Muharebe Tankımız "ALTAY" özel video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim