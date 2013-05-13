MediaTek'in 4 çekirdekli MT6589T yongasetine ait benchmark sonuçları ortaya çıktı









Mobil işlemci sektöründe ARM tabanlı işlemci tasarımları ile tanınan Tayvanlı MediaTek, dev rakipleri kadar iddialı olmasa da özellikle Asya pazarında enerji tasarrufuna yönelik çözümleri nedeniyle hızla trendini yükseltiyor.





Firmanın Cortex-A9 tabanlı işlemcileri olsa da genel tercih Cortex-A7 tabanlı düşük enerji tüketiminde en iyi performansı sunmayı amaçlayan çözümleri oluyor. Firmanın Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdekli MT6589 işlemcisi en çok tercih edilen çözüm durumunda.





Firma, gelen yoğun talepler üzerine 4 çekirdekli işlemcisinin performansı artırılmış yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. 1.5GHz saat hızında çalışan MT6589T adındaki bu yeni çözüm ile ilgili AnTuTu benchmark skorları da ortaya çıktı. Çözümü kullanan modellerden birisi olan UMi X2 Turbo akıllı telefonu ile yapılan testlerde 14525 skor seviyesi elde edildi. Çözümde hızlandırılmış PowerVR SGC 544 grafik birimi kullanılıyor.





UMi X2 Turbo modeli ucuz akıllı telefon sınıfında olsa da elde ettiği benchmark skorları ile HTC One X, Nexus 7 ve Nexus 10 modellerini geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca 16000-17000 arasında skor elde eden Galaxy S3 modeline de yaklaşıyor. Modelin 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi gibi diğer özellikleri mevcut. Fiyatı ise 244$ seviyesinde.





MediaTek'in 4 çekirdekli bu çözümleri henüz ülkemizde boy göstermiş değil. Ancak Sony'nin yeni orta seviye Xperia modelinde MT6589 işlemcisine yer vereceği bir süre önce gündeme gelmişti.

http://www.gizchina.com/2013/05/10/umi-x2-turbo-benchmarks-published-our-first-look-at-mt6589t-power/?utm_source=feedly